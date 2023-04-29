Малком — король РПЛ: покером уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к чемпионству

Фантастическая игра бразильца в Самаре!

Без Вендела

Очередное золото «Зенита» — вопрос времени. Но это важный вопрос: чем раньше сине-бело-голубые снимут все формальности, тем проще им будет на финише чемпионата. К тому же болельщики невской команды еще с момента публикации календаря стали грезить о золотом домашнем матче со «Спартаком». А приблизить мечту могла только победа над «Крыльями Советов».

«Зенит» в приличной форме, но в Самаре ему часто тяжело — достаточно сказать, что год назад сине-бело-голубые потеряли там очки, а в сентябре уступили «Крыльям» в кубковой встрече, которая предопределила дальнейший вылет гегемона в Путь регионов. Плюс на Волгу не прилетел Вендел — из-за небольших проблем со здоровьем его решили поберечь накануне битвы со «Спартаком». Вне основы остался и Родригао — бразилец вроде бы здоров, но находится в одной желтой карточке от дисквалификации, да и Чистяков в последних матчах выглядит прилично.

Многообещающий старт Самары

У «Крыльев» тоже наблюдались кадровые проблемы в середине поля, только куда масштабнее: вне заявки из-за различных проблем остались Коваленко, Костанца, Иванисеня и Якуба, поэтому выбор у Игоря Осинькина был ограничен. В центре поля мог выйти Витюгов, но тренерский штаб «Крыльев» пошел на неожиданный ход и перевел в опорную зону Бейла. С одной стороны, для голландца это более чем непривычная роль — последний раз он занимал эту позицию с первых минут еще в «Эммене». С другой стороны, универсализм Гленна — характерная черта современных «Крыльев»: в этом сезоне он сменил уже шесть различных позиций.

За опорную зону самарцев было тревожно, но их сильная сторона осталась нетронутой — «Крылья» традиционно мощно атаковали через фланги, и уже на 8-й минуте подача Ежова с левой привела к дебютному голу Бабкина в премьер-лиге.

Удаление Бейла

«Зенит» слегка покачнулся после такого старта соперника, но веру в победу точно не потерял. К голу «Крыльев» прежде всего привела ошибка Барриоса при выходе из-под не самого агрессивного прессинга, так что сине-бело-голубым нужно было просто играть аккуратнее и продолжать наращивать темп в атаке. И довольно быстро чемпион сравнял счет: Бейл сфолил на Кузяеве в своей штрафной, что удалось разглядеть только видеоарбитрам, а Малком реализовал пенальти.

Гол вдохновил сине-бело-голубых. Атак становилось все больше, а «Крылья» вжимались в штрафную все глубже: то Рассказов выбьет мяч из-под ног у Мостового, то Бейл сделает то же самое после опасного прострела Караваева. Но на исходе получаса волжане все-таки дрогнули: Ломаев ошибся, а Клаудиньо его прошил.

С каждой минутой «Крыльям» становилось все хуже. Уязвимая опорная зона не успевала почти ни за кем из зенитовцев, а перед перерывом случилось самое страшное: Бейл, который не справлялся с обязанностями на чужой позиции, получил вторую желтую карточку (первую — за пенальти) и оставил команду вдесятером.

Четыре мяча за матч

В перерыве Осинькин пошел на рискованные вынужденные перестановки: выпустил третьего центрального защитника и переключился на диковинную схему — то ли 5-1-3, то ли 3-3-3. Опорная зона после этого оказалась совсем осиротившей, а для «Зенита» это счастье: пространства появилось очень много, так что гости без труда создавали моменты. Уже на 55-й минуте Малком забил 20-й мяч в чемпионате, но далеко не последний в этом матче.

С появлением на поле Сергеева и Мантуана атаки «Зенита» получили свежесть и новое развитие. Хотя солировать продолжал прежний герой — на 68-й минуте Малком добрался до хет-трика, причем оформил его достаточно легко. Было видно, что сил у бразильца еще достаточно, и вскоре он забил четвертый мяч. И так было ясно, что Малком проводит потрясающий сезон и претендует на звание лучшего футболиста лиги, но покер — это уже что-то инопланетное. Впервые почти за два года в чемпионате России игрок вонзил четыре гола, и вновь это сделал форвард «Зенита»: тогда Дзюба, а сейчас — Малком.

При счете 5:1 игра успокоилась, и больше голов мы не увидели. Сине-бело-голубые подтвердили свой класс и еще на шаг приблизились к десятому титулу. До него осталось совсем чуть-чуть: официально золото может быть оформлено уже через неделю.