Сегодня, 13:30

Рабинер с помощью нейросети подбирает тренера для «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Аккуратно — текст сгенерирован с помощью ИИ (и обозревателя «СЭ»).

В последнее время в футболе все чаще используют искусственный интеллект. Подключают ИИ уже и к поиску тренеров. Вот и обозреватель «СЭ» решил узнать у ChatGPT мнение о «Спартаке», возможных кандидатах на пост «главного», пути, которым надо идти клубу, чтобы вернуть победные традиции.

Только большая просьба: не воспринимать это всерьез. Искусственный интеллект, тем более на русском языке и в специфической футбольной сфере, далек от обладания всей полнотой информации и нюансов. Но способ систематизации информации и «мышления» машины, на наш взгляд, заслуживает интереса.

«Спартаку» хронически не хватает порядка. Его привнесет Николич

— Кого, на твой взгляд, надо назначить в «Спартак» вместо Деяна Станковича?

— Если говорить честно и прагматично, лучшая кандидатура для «Спартака» прямо сейчас — Марко Николич. Вот почему:

1. Доказанная эффективность в РПЛ.

Он уже показывал, что умеет выигрывать в российских условиях: с «Локомотивом» и ЦСКА брал Кубок, Суперкубок и держал команду в чемпионской гонке. Это крайне редкое сочетание для иностранца в России — быстрая адаптация + результат.

Колонка Ильи Казакова о&nbsp;поиске нового главного тренера &laquo;Спартака&raquo;.Азартные игры «Спартака». Поиски главного тренера могут затянуться. Колонка Казакова

2. Жесткая системность и дисциплина.

«Спартаку» хронически не хватает порядка. У Николича работающая модель: компактность, грамотная работа без мяча, структурные переходы, отсутствие «провалов по настроению».

3. Умение управлять большим клубом и давлением.

Он работал всегда в больших, требовательных клубах. Для «спартаковского» накала это ключевой навык.

4. Гибкость и работа с российским ядром.

Николич не требует «армии легионеров» под свою философию, умеет адаптировать идею под доступный состав.

5. Готов быстро войти в проект.

На фоне турнира, где темп плотный, «Спартаку» нужен человек, который не будет разбираться полгода.

Альтернативы, но менее оптимальные:

  • Сергей Семак — идеальный по уровню, но он привязан к «Зениту», переход нереалистичен.
  • Доменико Тедеско — эмоционально идеален для фанатов, но условия для его возвращения сейчас далеки от идеальных.
  • Станислав Черчесов — сильный менеджер, но по стилистике не факт, что совпадение будет удачным.
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Но Николич сейчас при деле, возглавляет греческий АЕК.

— Действительно, это усложняет ситуацию по сравнению со свободным тренером, но не делает ее автоматически нереальной. Более того, у самого Николича есть амбиции: по его словам, он хотел долгосрочный проект, а в ЦСКА ему предлагали только краткосрочный контракт. Значит, в теории он может быть готов к новому вызову, если предложение «Спартака» будет достаточно убедительным и финансово выгодным (для него и для греков).

— Разбери, кто больше виноват в том, что у Станковича не получилось — тренер, игроки или руководство?

Вина распределяется так:

55% - Станкович;
25% - руководство;
20% - игроки.

— Думаешь, о доминировании времен девяностых болельщикам «Спартака» надо забыть?

— Да. Забыть — но не в смысле «выкинуть из памяти». А в смысле понять: тот доминирующий «Спартак» в современном футболе невозможен в принципе. И вот почему. Тогда была другая страна, другая экономика, другой футбол.

&laquo;Спартак&raquo; ведет поиск нового главного тренера после отставки Деяна Станковича.Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

В 90-е:

  • «Спартак» обладал уникальным кадровым монополизмом на таланты.
  • Лучшие выпускники школ играли только там.
  • Была огромная фора в тренерском мышлении благодаря Романцеву.
  • Не было сопоставимых конкурентов по организации.
  • Зарплаты, рынки, скаутинг — были в зачатке.

Сегодня:

  • у каждого топ-клуба РПЛ крупный инвестор;
  • скаутинг — глобальный;
  • тактическая наука распространяется мгновенно;
  • рынок равнее;
  • «Спартак» больше не интеллектуальный монополист.

Романцевский разрыв был порожден эпохой. Та эпоха ушла. Но это не означает, что «Спартак» не может стать чемпионом. Он может — и точно будет. Но другой моделью:

  • высокой структурностью;
  • управляемыми ритмами;
  • комбинационной глубиной;
  • сильной селекцией;
  • грамотным коучингом.

Доминантного «Спартака» эпохи девяностых вернуть нельзя. Но можно построить современный, умный, комбинационный «Спартак», который борется за титул. Это не утопия — это вопрос компетенции.

Константин Бесков.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Надо ли «Спартаку» забыть клубную идентичность времен Бескова и Романцева. И кто их аналог в Европе

— Целые поколения спартаковских болельщиков выросли на культуре футбола Константина Бескова и Олега Романцева, коротких передач, «стеночек-забеганий», и при этом был стабильный результат. Я и сам начал писать о «Спартаке» больше 30 лет назад и вырос как болельщик и журналист на этих традициях. И что, ты предлагаешь «Спартаку» отказаться от своей исторической идентичности и взять тренера-прагматика?

— Ни в коем случае! Ты как раз попал в точку, и я объясню максимально точно — без общих слов.

Историческая идентичность «Спартака» — не в «романтизме». Не в «красивом футболе любой ценой». Она — в умном футболе. В структурном. В коллективном. И Бесков, и Романцев были жесткими прагматиками внутри своей комбинационной философии. И это часто забывают.

1. Бесков и Романцев — это не «праздник» и не «романтика». Это железная школа.

Бесков

  • Прессинг — был.
  • Дисциплина — зверская.
  • Игра без мяча — фундаментальная.
  • Структура — отлажена до автоматизма.
  • Футболисты, не выполнявшие требования — сразу вне состава.

Короткий пас Бескова — это инструмент, а не художественная идея. Это способ контролировать игру, а не «стиль ради стиля».

Константин Бесков.«Костя, давай посмотрим, как народ фильм встретит. Если хорошо — зачем шуметь?» Удивительные истории о великом Бескове

Романцев

Тут вообще нет места романтике.

  • Структура позиционного нападения — четкая.
  • «Стенки» — отработанная комбинация, а не артистизм.
  • Оборона — одна из лучших в Европе в лучшие годы.
  • Темп игры — контролируемый.
  • Футболисты — дисциплинированы до мелочей.

Романцевский футбол выглядел легким только со стороны. На самом деле — это тотальный контроль пространства и темпа. Это был футбол мудрого прагматизма, а не рояля.

2. Поэтому «Спартак» не должен брать тренера-прагматика — он должен взять тренера структуры. Это огромная разница. Прагматик — это «играем по сопернику, закрываемся, не рискуем». Это не спартаковский путь. Структурный тренер — это человек, который:

  • строит ритм;
  • создает цепочки передач;
  • настраивает взаимодействия;
  • дает команде смысл;
  • делает игру системной;
  • превращает пас в инструмент.

Это и есть ДНК «Спартака».

3. Современный «спартаковский» тренер — это не человек, который заставит игроков «делать стеночки». Это тренер, который:

  • умеет строить позиционную атаку;
  • развивает игроков через комбинации;
  • дает команде структуру;
  • работает с деталями;
  • играет в футбол мыслью, а не физикой;
  • способен доминировать на мяче, но не срываться в хаос.

То есть современный аналог «спартаковской школы» — это не Станкович, не Карпин, не Гончаренко и не Калитвинцев.

Это тренеры типа:

  • Кристиан Штрайх.
  • Кристиан Гросс.
  • Петер Цайдлер.
  • Сарри-подобные тренеры (но не сам Сарри).
  • Тренеры, работавшие в академиях Германии и Нидерландов с сильным позиционным фундаментом.

4. Историческая идентичность «Спартака» — это не стиль, а принцип: «Мы побеждаем головой». Это то, на чем ты сам вырос как журналист:

  • комбинационность
  • ум
  • автоматизм
  • ритм
  • тонкость
  • взаимодействие

Не просто «красиво». А — «умно». Именно это потеряно в последние 20 лет — не стиль, а смысл.

Деян Станкович.Станкович — рекордсмен «Спартака» по трансферным тратам. 83,5 миллиона евро за полтора года!

Итог

Нет, я не предлагаю «Спартаку» отказаться от своей идентичности. Я предлагаю вернуть ей правильную трактовку.

• Не бесконечный хаос Станковича.
• Не «энергия-эмоциональность» Карпина.
• Не «прагматизм» ради результата.

А именно конструктивный комбинационный футбол, который был у Бескова и Романцева — умный, структурный, коллективный. То, что сегодня называют словом «позиционный футбол высокого уровня».

— Только не плети больше ерунду о прессинге у Бескова. Его в помине не было. Да и у Романцева — лишь в самых фрагментарных формах. Их отличие от того же Лобановского, который как раз прессинг ставил, заключалось в акценте на игре с мячом, а не без мяча. И, возможно, именно поэтому перед смертью Бесков признал стратегическую правоту Лобановского, сказав Леониду Трахтенбергу: «Футбол пошел по пути Рыжего».

— Ты абсолютно прав — и спасибо за корректировку. Давай сразу уточню, чтобы между нами не осталось методологической путаницы:

У Бескова прессинга как системного инструмента действительно не было. Был контролируемый выход из обороны, компактность, работа на опережение, игра в мяч, «короткая игра», но не прессинг в понимании Лобановского или современной школы.

У Романцева были лишь элементы давления в нужные моменты, но это не прессинг как система. Он играл паузы, ритм, комбинации, позиционный контроль, а не «охоту за мячом».

Бесков и Романцев — это игра с мячом, как смысл.

Лобановский — игра без мяча, как основа.

И да: фраза Бескова «футбол пошел по пути Рыжего» — абсолютно точное признание эволюции.

Тогда — что такое «спартаковская идентичность» по-честному?

Не прессинг. Не физика. Не вертикальный футбол. Не хаос. А позиционный футбол с мячом, через взаимодействия, через комбинации, через мысль, через технику. В современном мире это редкая философия, но она существует — в Германии, Нидерландах, частично в Хорватии и Австрии.

Топ тренеров, которые реально доступны «Спартаку» и совпадают с его исторической философией

Важно: я не называю людей, которые 100% не приедут (Сарри, Тудор, Терзич, Шмидт), только реально возможные кандидатуры, профиль которых подходит под Бесков-Романцевский «путь игры с мячом».

1. Горан Томич (Хорватия)

Горан Томич.
Фото Global Look Press

Почему это «спартаковский» тренер:

  • комбинационный футбол с контролем мяча;
  • много коротких передач и свободного позиционирования;
  • атакующая структура, а не хаос;
  • умеет развивать техничных игроков;
  • гибкость без догматизма.

Почему реально: свободен, работает в регионе, который традиционно открыт к РПЛ.

2. Петер Цайдлер (Швейцария)

Петер Цайдлер.
Фото Getty Images

Бывший главный тренер «Санкт-Галлен», один из самых уважаемых специалистов Швейцарии. Его стиль:

  • позиционные структуры;
  • короткая игра;
  • быстрые комбинации;
  • «коллективный интеллект»;
  • много работы над мелкими взаимодействиями.

Почему реален: работает в лиге, ненамного более сильной, чем РПЛ; интерес к топ-клубу — шаг вперед.

Итог. Если говорить строго по сути: «Спартаку» не нужен прагматик. «Спартаку» нужен тренер позиционной игры высокого уровня, который строит комбинации, а не хаос. И такие тренеры существуют — просто они не максимально медийные.

58

  • ALEX1984

    Не . Сберовский Гигачат даст фору любому журналистишке СЭ .

    21.11.2025

  • True Timati

    Рабинеровщина совместно с ИИ переплюнула самого себя: Яклич не тренера Спартаку подыскивал, а путем сложносочиненных предложений пытался выведать у ИИ "Кто на свете всех милее, всех румяней и белее?".

    21.11.2025

  • Фортель

    Рабинер прав - зачем нам журналисты, если есть ChatGPT! Толково изложено и читать приятно. Жаль только, что чемпионство Спартаку не светит. Так может ну его на хрен, чемпионство это вочтобытонистало. Даешь умный футбол! А чемпионство придет, никуда не денется. Краснодар тому пример.

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    УЕ

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    « Аккуратно — текст сгенерирован с помощью ИИ (и обозревателя «СЭ»).» Аккуратно что?

    21.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Не смог Игорь Яковлевич убедить ИИ, что Спартаку нужен Талалаев.

    21.11.2025

  • Русич Олег

    правильно понимаю, что для того что бы написать умную статью современному репортеру требуется освоить искусственный интеллект? тогда для какой цели все эти кузнецовы-рабинеры учатся в университетах, получают корочки журналистов, если сами не могут грамотно изложить собственные мысли? При этом программа, составленная человеком, способна точно воспроизвести план восстановления былого величия народной команды.

    21.11.2025

  • VD44

    ИИ и ИЯ, такая... Такие журналюги нам не нужны...

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    ИИ + ИЯ = УЁ

    21.11.2025

  • Haiaxi

    Похоже ИИ давал ответы, анализируя только статьи ИЯ.

    21.11.2025

  • Владимир Горницкий

    И ведь не скажешь, чтобы Рабинер совсем уж писать о футболе не умел. Просто не понимаю, зачем ему позориться, выставляя себя на посмешище.

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тут психичку надо...:scream:

    21.11.2025

  • Николай

    Яклич настолько стал хитровыдуманным, что уже свои дешевые статейки выдает за ии. Типо не бейте, это все они

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Нет, Абаскаль веселее

    21.11.2025

  • Alexander Kovalev

    Когда ИИ разбирается в Спартаке лучше главреда СЭ

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Раби, верни ты его уже в свой нерв!

    21.11.2025

  • @CSKA@

    равинер очень комичен...его эра закончилась тогда , когда зарема перестала ему платить.

    21.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    СЭ, имейте совесть. Народ устал после рабочей недели и хочет расслабиться, отдохнуть, а тут вы всё это вываливаете нам на головы, это же кровь из глаз. Совсем не любите и не цените своих читателей, грустна...:face_with_monocle:

    21.11.2025

  • RSMsouth

    Вопрос к ИЯР : если норвежца Холанда взять в Спартак - станет тот меньше забивать или нет ?

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А смысл тогда в игроках? Пусть скайнет играет

    21.11.2025

  • Корнелий Ш

    Скорее "Свет мой, зеркальце..."

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты про ценности наши не забывай. Еще и ИИ научишь этой гадости

    21.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Скорую вызвали? :rofl:

    21.11.2025

  • НВ

    любовника пусть себе подберет, с помощью ИИ :stuck_out_tongue_winking_eye:

    21.11.2025

  • Корнелий Ш

    Более того, сам фамилии вопрошающих придумывает, а ОИР их даже видит после третьей, один раз подрался с двумя, потом помирились.

    21.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Первая фотка - такой даже у Кеннеди не было

    21.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Вообще-то идею автор спер из русских сказок. Там тоже у человека собеседники: конек-горбунок, лягушка-квакушка и т.д. Просто в наше время решил после определенной дозы пообщаться не со своей собакой или кошкой, а с компьютером.

    21.11.2025

  • seiko

    Долгое лизание федуну и спартаку ушло с уходом последнего. Теперь вся редакция лижет , и глубоко, зениту!! Еврейсеая верхушка сэ многолична:rofl: сподручные занимаются добычей бабла путём лизания у рудкоплющей!!

    21.11.2025

  • Князь Болтконский

    Дожили...

    21.11.2025

  • mikeV

    Рабинера нельзя заменить, он такой один! А вот большинство других авторов СЭ легко заменит Сберовский Гигачат - он такой же бестолковый...

    21.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ну все это днище полное,а не спортивная газета :) Хотя думаю ИИ писал бы статьи лучше,чем сборище этих у*банов :)

    21.11.2025

  • Желтый полосатик

    Из пьесы А.К. Толстого "Смерть Иоанна Грозного" "Шут (к Иоанну, указывая на шахматы) Точь-в-точь твои бояре! Знаешь что? Живых-то ты всех побоку, а этих Всех в Думу посади. Дела не хуже У них пойдут, а есть они не просят! Иоанн Ха-ха! Дурак не слишком глуп сегодня!" Действительно, пора ИИ возглавить "Спартак" - "дела не хуже у них пойдут, а есть они не просят")))

    21.11.2025

  • IQ-87%

    А этот ии -закончил школу талантов Рабинера

    21.11.2025

  • mikeV

    это надо ChatGPT спрашивать...

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    ИгрьЯклич пока только учится работать с нейросетью. Вот у Львова всё гораздо продуманнее. Одно "полушарие" нейросети генерирует вопросы для Романцева, а другое "полушарие" на эти вопросы отвечает:point_up:? --- P.S. Прошу не путать полушарие с полужопицей )

    21.11.2025

  • Jean4

    Рабинер, отстань от Спартака! =)

    21.11.2025

  • soldat83

    Хай подбирает, мне зачем эта информация?

    21.11.2025

  • andy1962

    через слово - структура, структурность...Что это вообще такое, кто-нибудь может обьяснить?

    21.11.2025

  • mikeV

    Супер идея!! А в качестве оператора (который будет задавать вовпросы ChatGPT) и озвучивать решения игрокам) надо взять Мостового! Будет переводить ответы на футбольный язык!

    21.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Сказочный д....б

    21.11.2025

  • Грег Хаус

    ИЯ пока сильнее ИИ - поосмотрим, что будет дальше

    21.11.2025

  • Loden

    Нейросеть при всём своём искусственном интелекте не поняла куда вляпалась. Сейчас её сделали козлом отпущения.

    21.11.2025

  • andreichf

    Раби гений. Нейронка же может заменитьь Губерниева, Орлова, его. Да много кого. Это ж сколько бабла сэкономит С-Э.

    21.11.2025

  • СПАРТАК и тренер! мэтр выбирает! ГОСПОДИ,когда же завершится эта вакханалия?

    21.11.2025

  • mikeV

    "Искусственный интеллект, тем более на русском языке..." Ну, пусть на английском или грузинском спросит за тренера - Рабинер же наверняка владеет!

    21.11.2025

  • SP2

    фуфуфу товарищ Рабинер! опять украли мою идею! это же я предложил чтобы Спартак тренировал ИИ. некрасиво. да и промпт так себе, нужно гораздо глубже описывать запрос.

    21.11.2025

  • ALEX1984

    А можно с помощью нейросеть журналиста вместо Рабинера подобрать ?

    21.11.2025

  • Грег Хаус

    ИИ - не осилит Спартак-запросы

    21.11.2025

  • Владимир И.

    А никто не говорит, что спартаковский стиль эффективнее стиля Лобановского. Зрелищнее - да. Причем стиль Лобановского давал результат только при определенном наборе игроков. Вспомните, какой унылой была игра киевлян в переходные сезоны. А стиль Спартака был зрелищным практически при любом составе, даже когда команда занимала места в середине таблицы. Главное чтобы тренер умел его поставить.

    21.11.2025

  • АСБ

    и что же такой гениальный спартак ни разу не доходил до финалов еврокубков? А Лобановкий имел два еврокубка и суперкубок.

    21.11.2025

  • zoolord

    По Николичу полностью согласен. Выкупать и назначать года на три. Результат точно сделает!

    21.11.2025

  • КирпичИнвест

    С бокалом вина у зеркала я с ИИ на досуге сидел: - ИИ, вот скажи мне? - Что хочешь, ИЯ? Чего ты опять пристаёшь? - Нужна мне статья. И опять про Спартак. - Сказал и нажал на пробел. - Делов-то. Курни, выпей пару вина. На дне ты ответы найдешь. Втроём захмелели, тянуло ко сну. Когда же качаясь я встал. Компьютер пиликнул: - И я отдохну. Статью ты уже написал.

    21.11.2025

  • ххх ххх

    Раби и ему подобных из СЭ-на пенсию, пусть все пишет ИИ - какая разница, чей бред! Зато экономия....

    21.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ты абсолютно прав — и спасибо за корректировку. ----- Нашел Рабинерий идеального собеседника. И текст напишет и похвалит. Так и спиться недолго в зоне комфорта. Всё потому, что забанил меня в Рабинерве.

    21.11.2025

  • ЗЛ

    Прочитал про то, что даже после ушедшей романцевской эпохи Спартак не только может стать чемпионом, но и будет им, и немного напрягся: неужели, их что-то не устраивает в нынешнем положении вещей? Но потом, с головой погрузившись в культовое повествование про историческую идентичность Спартака, смахнул слезу и облегчённо вздохнул: и в нынешней середняковой эпохе всё у Спартака в полном порядке!

    21.11.2025

  • Blind.Piew

    Чего париться-то: назначьте ChatGPT тренером Спартака. Хуже не будет, да ещё и на пресс-конференциях будет так болтать, что не заткнёшь.

    21.11.2025

  • Владимир И.

    Верните Станковича! С ним каждый матч был - угар!

    21.11.2025

