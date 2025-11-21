В последнее время в футболе все чаще используют искусственный интеллект. Подключают ИИ уже и к поиску тренеров. Вот и обозреватель «СЭ» решил узнать у ChatGPT мнение о «Спартаке», возможных кандидатах на пост «главного», пути, которым надо идти клубу, чтобы вернуть победные традиции.
Только большая просьба: не воспринимать это всерьез. Искусственный интеллект, тем более на русском языке и в специфической футбольной сфере, далек от обладания всей полнотой информации и нюансов. Но способ систематизации информации и «мышления» машины, на наш взгляд, заслуживает интереса.
— Кого, на твой взгляд, надо назначить в «Спартак» вместо Деяна Станковича?
— Если говорить честно и прагматично, лучшая кандидатура для «Спартака» прямо сейчас — Марко Николич. Вот почему:
1. Доказанная эффективность в РПЛ.
Он уже показывал, что умеет выигрывать в российских условиях: с «Локомотивом» и ЦСКА брал Кубок, Суперкубок и держал команду в чемпионской гонке. Это крайне редкое сочетание для иностранца в России — быстрая адаптация + результат.
2. Жесткая системность и дисциплина.
«Спартаку» хронически не хватает порядка. У Николича работающая модель: компактность, грамотная работа без мяча, структурные переходы, отсутствие «провалов по настроению».
3. Умение управлять большим клубом и давлением.
Он работал всегда в больших, требовательных клубах. Для «спартаковского» накала это ключевой навык.
4. Гибкость и работа с российским ядром.
Николич не требует «армии легионеров» под свою философию, умеет адаптировать идею под доступный состав.
5. Готов быстро войти в проект.
На фоне турнира, где темп плотный, «Спартаку» нужен человек, который не будет разбираться полгода.
Альтернативы, но менее оптимальные:
— Но Николич сейчас при деле, возглавляет греческий АЕК.
— Действительно, это усложняет ситуацию по сравнению со свободным тренером, но не делает ее автоматически нереальной. Более того, у самого Николича есть амбиции: по его словам, он хотел долгосрочный проект, а в ЦСКА ему предлагали только краткосрочный контракт. Значит, в теории он может быть готов к новому вызову, если предложение «Спартака» будет достаточно убедительным и финансово выгодным (для него и для греков).
— Разбери, кто больше виноват в том, что у Станковича не получилось — тренер, игроки или руководство?
Вина распределяется так:
55% - Станкович;
25% - руководство;
20% - игроки.
— Думаешь, о доминировании времен девяностых болельщикам «Спартака» надо забыть?
— Да. Забыть — но не в смысле «выкинуть из памяти». А в смысле понять: тот доминирующий «Спартак» в современном футболе невозможен в принципе. И вот почему. Тогда была другая страна, другая экономика, другой футбол.
В 90-е:
Сегодня:
Романцевский разрыв был порожден эпохой. Та эпоха ушла. Но это не означает, что «Спартак» не может стать чемпионом. Он может — и точно будет. Но другой моделью:
Доминантного «Спартака» эпохи девяностых вернуть нельзя. Но можно построить современный, умный, комбинационный «Спартак», который борется за титул. Это не утопия — это вопрос компетенции.
— Целые поколения спартаковских болельщиков выросли на культуре футбола Константина Бескова и Олега Романцева, коротких передач, «стеночек-забеганий», и при этом был стабильный результат. Я и сам начал писать о «Спартаке» больше 30 лет назад и вырос как болельщик и журналист на этих традициях. И что, ты предлагаешь «Спартаку» отказаться от своей исторической идентичности и взять тренера-прагматика?
— Ни в коем случае! Ты как раз попал в точку, и я объясню максимально точно — без общих слов.
Историческая идентичность «Спартака» — не в «романтизме». Не в «красивом футболе любой ценой». Она — в умном футболе. В структурном. В коллективном. И Бесков, и Романцев были жесткими прагматиками внутри своей комбинационной философии. И это часто забывают.
1. Бесков и Романцев — это не «праздник» и не «романтика». Это железная школа.
Бесков
Короткий пас Бескова — это инструмент, а не художественная идея. Это способ контролировать игру, а не «стиль ради стиля».
Романцев
Тут вообще нет места романтике.
Романцевский футбол выглядел легким только со стороны. На самом деле — это тотальный контроль пространства и темпа. Это был футбол мудрого прагматизма, а не рояля.
2. Поэтому «Спартак» не должен брать тренера-прагматика — он должен взять тренера структуры. Это огромная разница. Прагматик — это «играем по сопернику, закрываемся, не рискуем». Это не спартаковский путь. Структурный тренер — это человек, который:
Это и есть ДНК «Спартака».
3. Современный «спартаковский» тренер — это не человек, который заставит игроков «делать стеночки». Это тренер, который:
То есть современный аналог «спартаковской школы» — это не Станкович, не Карпин, не Гончаренко и не Калитвинцев.
Это тренеры типа:
4. Историческая идентичность «Спартака» — это не стиль, а принцип: «Мы побеждаем головой». Это то, на чем ты сам вырос как журналист:
Не просто «красиво». А — «умно». Именно это потеряно в последние 20 лет — не стиль, а смысл.
Нет, я не предлагаю «Спартаку» отказаться от своей идентичности. Я предлагаю вернуть ей правильную трактовку.
• Не бесконечный хаос Станковича.
• Не «энергия-эмоциональность» Карпина.
• Не «прагматизм» ради результата.
А именно конструктивный комбинационный футбол, который был у Бескова и Романцева — умный, структурный, коллективный. То, что сегодня называют словом «позиционный футбол высокого уровня».
— Только не плети больше ерунду о прессинге у Бескова. Его в помине не было. Да и у Романцева — лишь в самых фрагментарных формах. Их отличие от того же Лобановского, который как раз прессинг ставил, заключалось в акценте на игре с мячом, а не без мяча. И, возможно, именно поэтому перед смертью Бесков признал стратегическую правоту Лобановского, сказав Леониду Трахтенбергу: «Футбол пошел по пути Рыжего».
— Ты абсолютно прав — и спасибо за корректировку. Давай сразу уточню, чтобы между нами не осталось методологической путаницы:
У Бескова прессинга как системного инструмента действительно не было. Был контролируемый выход из обороны, компактность, работа на опережение, игра в мяч, «короткая игра», но не прессинг в понимании Лобановского или современной школы.
У Романцева были лишь элементы давления в нужные моменты, но это не прессинг как система. Он играл паузы, ритм, комбинации, позиционный контроль, а не «охоту за мячом».
Бесков и Романцев — это игра с мячом, как смысл.
Лобановский — игра без мяча, как основа.
И да: фраза Бескова «футбол пошел по пути Рыжего» — абсолютно точное признание эволюции.
Тогда — что такое «спартаковская идентичность» по-честному?
Не прессинг. Не физика. Не вертикальный футбол. Не хаос. А позиционный футбол с мячом, через взаимодействия, через комбинации, через мысль, через технику. В современном мире это редкая философия, но она существует — в Германии, Нидерландах, частично в Хорватии и Австрии.
Важно: я не называю людей, которые 100% не приедут (Сарри, Тудор, Терзич, Шмидт), только реально возможные кандидатуры, профиль которых подходит под Бесков-Романцевский «путь игры с мячом».
Почему это «спартаковский» тренер:
Почему реально: свободен, работает в регионе, который традиционно открыт к РПЛ.
Бывший главный тренер «Санкт-Галлен», один из самых уважаемых специалистов Швейцарии. Его стиль:
Почему реален: работает в лиге, ненамного более сильной, чем РПЛ; интерес к топ-клубу — шаг вперед.
Итог. Если говорить строго по сути: «Спартаку» не нужен прагматик. «Спартаку» нужен тренер позиционной игры высокого уровня, который строит комбинации, а не хаос. И такие тренеры существуют — просто они не максимально медийные.
