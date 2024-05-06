Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

Как «Краснодару» или «Динамо» завоевать титул?

Команды из топ-3 провели свои матчи в 27-м туре, «Зенит» на одно очко оторвался от «Краснодара» и «Динамо», и судьба золота остается в руках чемпионов. Однако потери лидеров оставляют теоретические шансы не только идущему четвертым «Спартаку», но и играющим между собой в понедельник «Локомотиву» и «Ростову». Интрига даже живее, чем может казаться, но больше внимания заслуживают, конечно, команды из первой тройки.

«Зенит»

«Факел» героически свел дело к ничьей в матче с «Зенитом», но питерцы все равно ушли в минимальный отрыв от преследователей. Это означает, что имеющим по 50 баллов в активе «Динамо» и «Краснодару» недостаточно выступать безупречно, им нужно дождаться новой потери очков у команды Семака.

Есть такая возможность? Потеря очков сине-бело-голубыми не исключена. Впереди у них домашняя встреча с ЦСКА, потом кубковая игра с тем же соперником. А еще выезд к «Ахмату», который и в лучшие годы проходил непросто. Ну и в завершение — домашняя игра с крепким «Ростовом». Есть простор для потери очков, но воспользуются ли этим конкуренты?

Фото «СЭ»

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева накануне 27-го тура имела все шансы полноценно остаться в борьбе и не отпустить «Зенит» в отрыв, но «быки» не воспользовались ими. Как и туром ранее, когда краснодарцы не смогли одолеть «Крылья Советов» на выезде и потеряли отличный шанс вырваться вперед. На этот раз «Краснодар» и вовсе проиграл «Ахмату» и остался с 50 очками.

Учитывая тенденцию, южане могут остаться даже без серебряных медалей, не говоря уже о золотых — активизировалось «Динамо», а двум этим командам играть между собой в последнем туре РПЛ. Кроме того, команде Мусаева предстоит встретиться с непобедимым «Спартаком» Слишковича и колючим «Сочи» Морено — обе игры пройдут на выезде. Перспективы нерадужные.

Фото «СЭ»

«Динамо»

Москвичи по дороге к пока еще не определенным медалям катаются на американских горках — они то становились претендентами на чемпионство, то теряли все шансы, и так по кругу. В 27-м туре команда Лички благодаря драматичной победе над «Сочи» продолжила движение вверх — по очкам сравнялась с «Краснодаром», набрав 50 баллов.

У «Динамо» есть все шансы как минимум вырваться на второе место — «Краснодар» нестабилен (плюс с ним будет очная встреча), а «Балтика» и «Крылья Советов» выглядят вполне проходимыми соперниками для бело-голубых.

При равенстве очков:

— у «Зенита» и «Краснодара»: выше окажутся питерцы — победа и ничья в личных встречах;

— у «Зенита» и «Динамо»: выше окажутся москвичи — две победы в личных встречах;

— у «Динамо» и «Краснодара»: первый матч закончился победой «быков», второй пройдет в последнем туре;

— при равенстве очков у трех команд: в их внутреннем турнире пока фаворит «Динамо» — 6 очков. У «Зенита» и «Краснодара» — по 4. «Динамо» и «Краснодар» еще сыграют в 30-м туре.