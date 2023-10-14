Смолов — Златан, Кокорин — Роналдо, Чалов — Агуэро. Кумиры современных российских футболистов

За кого болели и на кого равнялись.

Помните, благодаря кому вы влюбились в футбол? Самые олдскульщики наверняка хватались за голову от магии Пеле, Марадоны или Платини. Дети 1990-х наслаждались Баджо, ранним Роналдо и зреющим Зиданом. Зрители помладше, само собой, с восторгом смотрели на Месси и Роналду, а совсем малышей прямо сейчас к экранам приводят Мбаппе и Холанн.

Некоторые из тех, кому сначала сносила голову красота игры кумиров, давно сами выросли в заметных профессионалов. Смолов, Акинфеев, Захарян — да плюс-минус у всех российских топов есть любимые футболисты детства или юности, о которых они рассказывали публично.

Пиняев — Месси

Фото Getty Images, «СЭ»

Один из главных талантов России последних лет уже к 18 годам многого добился. Пиняев — самый молодой дебютант и автор гола в истории сборной России, он превзошел, казалось, вечные рекорды Акинфеева и Сычева. Кажется, отъезд вингера «Локо» в лигу посолиднее — просто вопрос времени.

Учитывая позицию на поле (Сергей, как правило, выходит на краю атаки), неудивителен выбор любимого футболиста. Месси с Пиняевым объединяет еще и схожая антропометрия, о чем россиянин как-то говорил: «Почему Месси, а не Роналду? Мне с самого детства был по душе Лео, поэтому и продолжал за ним следить. Я похож на него в плане роста и по индивидуальным качествам. Чуть-чуть, наверное, мы схожи. Поэтому мне было интереснее наблюдать за Месси».

А в другом интервью состоялось настоящее признание в любви: «Мой любимый футболист — Месси, его техника — на другой планете». Особенно ярко отношение Пиняева к аргентинцу проявилось после победы сборной Скалони на ЧМ. Сергей сказал, что не сомневался в Лионеле с самого начала турнира, а потом не смог ответить на вопрос о желании лично пообщаться с Месси — слишком сложно выбрать, о чем хотелось бы потрещать: «Что спросил бы? Да много что! Если бы была возможность поговорить, пообщаться, многое спросил бы. С ходу не могу ответить».

Кокорин — Роналдо

Фото Global Look Press, «СЭ»

«Он любил веселиться по ночам. Я помню день рождения в его доме. Он привозил девушек целыми автобусами», — сразу даже и не скажешь, чей именно одноклубник это сказал — Кокорина или Роналдо. Ладно, на самом деле здесь речь про бразильца, но теперь остается чуть меньше вопросов к выбору Александра.

«Мой любимый футболист — Роналдо толстенький», — признавался Кокорин. А через несколько лет на серьезе сравнивал себя с кумиром: «Я могу и забивать сам, и делать результативные передачи. С кем бы я сравнил себя по стилю игры? С Роналдо». Спорное заявление. Зато смелое!

Зубастик не любил тренироваться и вывозил чисто на бешеном таланте. Алкогольные ночи в клубах и общение с девушками привлекали его больше, чем нудные теории на базе и предыгровые занятия. Итог — два чемпионства мира, «Золотой мяч» и статус одного из лучших футболистов в истории, хотя его здоровья хватило всего на две вспышки длиной в пару лет. Достойный пример для подражания? Спорно.

Смолов — Ибрагимович

Фото Global Look Press, «СЭ»

Федя четко разделяет понятия «любимый» и «лучший», потому что это не всегда одно и то же. Ведь можно обожать команду из третьего дивизиона чемпионата ОАЭ, но, если быть объективным, она никогда не станет «Манчестер Сити». После перехода в «Сельту» Смолов отвечал на вопросы клубного ТВ и рассказал, кого считает кумиром:

«Мой любимый футболист — Златан Ибрагимович. Он нападающий, так же как и я. Слежу за его выступлениями, стараюсь чему-то научиться. Но, конечно, нельзя не восхищаться Лео Месси. Думаю, он лучший игрок в истории футбола на данный момент».

В этом контексте еще обиднее смотрится срыв трансфера Федора в «МЮ» — со слов игрока, Моуринью рассматривал его как потенциального сменщика Ибры: «Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен третий нападающий». Такую связку потеряли!

Акинфеев — Черчесов, Касильяс, Кан, Буффон, Канисарес

Фото «СЭ»

Даже такие легенды, как вратарь ЦСКА, не стесняются говорить о футбольных симпатиях, причем довольно конкретно. В 2018 году, когда сборную России тренировал Станислав Черчесов, Акинфеев называл образцом для подражания именно непосредственного начальника:

«Кто был кумиром в детстве? Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась».

В том же интервью Игорь озвучил и другие фамилии: «Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Канисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей». Канисареса Акинфеев выделил отдельно и назвал его одним из любимых голкиперов 2000-х.

Спустя несколько лет список не очень изменился, но особых комплиментов россиянин насыпал Икеру Касильясу: «Сейчас я уже не собираю вратарские свитеры. Поменялся с теми, с кем хотел. Есть две майки Касильяса — сборной Испании и «Реала». Майку «Реала» он мне даже подписал, я ее никогда не вывешиваю. Она, наверное, самая ценная».

В сентябре 2023 года Акинфеев пришел на CSKA Podcast, где его попросили назвать тройку лучших голкиперов. Ответ снова был похож на предыдущие, но кое-кто новый все-таки появился: «Не буду расставлять по местам. Назову Касильяса, Буффона и... Наверное, если брать последние лет десять, то выберу Яна Облака. Стабильность, харизма, надежность». Лучший учился на примере лучших, все логично.

Головин — Модрич, Хави, Иньеста

Фото Global Look Press, «СЭ»

Как вы уже поняли, футболисты обычно более пристально следят за топ-игроками своего амплуа, поэтому было бы удивительно увидеть в числе любимцев Головина какого-нибудь Серхио Рамоса или Петра Чеха. Конечно, здесь только центральные полузащитники.

Перед чемпионатом мира-2018 Саша отвечал на вопросы болельщиков и сказал, что отдавать ассисты ему нравится больше, чем забивать. С таким подходом последующий список любимых футболистов вряд ли кого-то удивит: «На моей позиции много игроков, за которыми я слежу. Нравится наблюдать за их игрой. Назвал бы Модрича, Хави и Иньесту — три самых любимых».

Эти легенды точно знают толк в сказочных передачах и всегда стремились сыграть в пас, а не лупануть по воротам. Лука вон до сих пор раздает «конфетки» в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Хорвату уже 38 лет, совсем скоро «Реалу» понадобится такой же тонкий центральный полузащитник. Может, капитан «Монако» подойдет?

Захарян — Роналду, Модрич, Аршавин

Фото Global Look Press, «СЭ»

Признавайтесь, уже начали задумываться, где же Криштиану? Спокойно, вот он: «За кого болел на чемпионате мира? Я с детства за Криштиану Роналду, так что за него. Дома в рамке висит футболка с его автографом», — говорил Арсен в шоу «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой. Кстати, ранний вылет Португалии с турнира Захарян объяснил тем, что «тренер начудил».

Есть у Захи любимчик и среди россиян — Андрей Аршавин. Если вбить в гугл запрос с этими двумя фамилиями, вы получите десятки заголовков с комментариями легенды «Зенита» о молодом динамовце и его бесконечных трансферных историях. Представьте только, как Арсену приятно получать столько внимания от кумира!

Еще у Захаряна есть кое-что общее с Головиным. Нет, мы сейчас не о переходе в одну из лучших лиг мира и бескрайний потенциал. Речь о любви к одному хорватскому гению: «Любимый иностранный игрок? Сейчас я стал больше смотреть за игроками, которые играют на моей позиции. Наверное, Лука Модрич». Теперь россиянин тоже играет за «Реал». Да, пока за «Сосьедад», но кто знает, что там дальше...

Чалов — Агуэро, Левандовски

Фото Global Look Press, «СЭ»

Федя давно известен высоким интеллектом — как футбольным, так и жизненным. Само собой, он не мог банально выделить Месси, Роналду или любого другого обладателя «Золотого мяча», тут все чуть тоньше.

В 2019 году Чалов давал интервью телеканалу «Россия 24». Нападающий достаточно развернуто поделился мыслями о самых крутых, по его мнению, страйкерах мира: «Мои любимые нападающие — Агуэро и Левандовски. Остальные сейчас больше фланговые игроки, которые при желании могут сыграть в центре, как, например, Азар или Салах».

В другом разговоре с журналистом — Нобелем Арустамяном — к Серхио и Роберту россиянин докинул еще двух звезд: «Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Я от каждого беру по чуть-чуть».

Вывод следующий: Чалов считает ориентирами мощные голевые машины, обладающие при этом достойным уровнем понимания игры. Судя по статистике и действиям на поле, с впитыванием информации у него все в порядке.

Трофим Гондюреев