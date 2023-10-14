Помните, благодаря кому вы влюбились в футбол? Самые олдскульщики наверняка хватались за голову от магии Пеле, Марадоны или Платини. Дети 1990-х наслаждались Баджо, ранним Роналдо и зреющим Зиданом. Зрители помладше, само собой, с восторгом смотрели на Месси и Роналду, а совсем малышей прямо сейчас к экранам приводят Мбаппе и Холанн.
Некоторые из тех, кому сначала сносила голову красота игры кумиров, давно сами выросли в заметных профессионалов. Смолов, Акинфеев, Захарян — да плюс-минус у всех российских топов есть любимые футболисты детства или юности, о которых они рассказывали публично.
Один из главных талантов России последних лет уже к 18 годам многого добился. Пиняев — самый молодой дебютант и автор гола в истории сборной России, он превзошел, казалось, вечные рекорды Акинфеева и Сычева. Кажется, отъезд вингера «Локо» в лигу посолиднее — просто вопрос времени.
Учитывая позицию на поле (Сергей, как правило, выходит на краю атаки), неудивителен выбор любимого футболиста. Месси с Пиняевым объединяет еще и схожая антропометрия, о чем россиянин как-то говорил: «Почему Месси, а не Роналду? Мне с самого детства был по душе Лео, поэтому и продолжал за ним следить. Я похож на него в плане роста и по индивидуальным качествам. Чуть-чуть, наверное, мы схожи. Поэтому мне было интереснее наблюдать за Месси».
А в другом интервью состоялось настоящее признание в любви: «Мой любимый футболист — Месси, его техника — на другой планете». Особенно ярко отношение Пиняева к аргентинцу проявилось после победы сборной Скалони на ЧМ. Сергей сказал, что не сомневался в Лионеле с самого начала турнира, а потом не смог ответить на вопрос о желании лично пообщаться с Месси — слишком сложно выбрать, о чем хотелось бы потрещать: «Что спросил бы? Да много что! Если бы была возможность поговорить, пообщаться, многое спросил бы. С ходу не могу ответить».
«Он любил веселиться по ночам. Я помню день рождения в его доме. Он привозил девушек целыми автобусами», — сразу даже и не скажешь, чей именно одноклубник это сказал — Кокорина или Роналдо. Ладно, на самом деле здесь речь про бразильца, но теперь остается чуть меньше вопросов к выбору Александра.
«Мой любимый футболист — Роналдо толстенький», — признавался Кокорин. А через несколько лет на серьезе сравнивал себя с кумиром: «Я могу и забивать сам, и делать результативные передачи. С кем бы я сравнил себя по стилю игры? С Роналдо». Спорное заявление. Зато смелое!
Зубастик не любил тренироваться и вывозил чисто на бешеном таланте. Алкогольные ночи в клубах и общение с девушками привлекали его больше, чем нудные теории на базе и предыгровые занятия. Итог — два чемпионства мира, «Золотой мяч» и статус одного из лучших футболистов в истории, хотя его здоровья хватило всего на две вспышки длиной в пару лет. Достойный пример для подражания? Спорно.
Федя четко разделяет понятия «любимый» и «лучший», потому что это не всегда одно и то же. Ведь можно обожать команду из третьего дивизиона чемпионата ОАЭ, но, если быть объективным, она никогда не станет «Манчестер Сити». После перехода в «Сельту» Смолов отвечал на вопросы клубного ТВ и рассказал, кого считает кумиром:
«Мой любимый футболист — Златан Ибрагимович. Он нападающий, так же как и я. Слежу за его выступлениями, стараюсь чему-то научиться. Но, конечно, нельзя не восхищаться Лео Месси. Думаю, он лучший игрок в истории футбола на данный момент».
В этом контексте еще обиднее смотрится срыв трансфера Федора в «МЮ» — со слов игрока, Моуринью рассматривал его как потенциального сменщика Ибры: «Он меня знал, хотел третьим нападающим. Златан возрастной, Лукаку не забивает — нужен третий нападающий». Такую связку потеряли!
Даже такие легенды, как вратарь ЦСКА, не стесняются говорить о футбольных симпатиях, причем довольно конкретно. В 2018 году, когда сборную России тренировал Станислав Черчесов, Акинфеев называл образцом для подражания именно непосредственного начальника:
«Кто был кумиром в детстве? Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась».
В том же интервью Игорь озвучил и другие фамилии: «Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Канисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей». Канисареса Акинфеев выделил отдельно и назвал его одним из любимых голкиперов 2000-х.
Спустя несколько лет список не очень изменился, но особых комплиментов россиянин насыпал Икеру Касильясу: «Сейчас я уже не собираю вратарские свитеры. Поменялся с теми, с кем хотел. Есть две майки Касильяса — сборной Испании и «Реала». Майку «Реала» он мне даже подписал, я ее никогда не вывешиваю. Она, наверное, самая ценная».
В сентябре 2023 года Акинфеев пришел на CSKA Podcast, где его попросили назвать тройку лучших голкиперов. Ответ снова был похож на предыдущие, но кое-кто новый все-таки появился: «Не буду расставлять по местам. Назову Касильяса, Буффона и... Наверное, если брать последние лет десять, то выберу Яна Облака. Стабильность, харизма, надежность». Лучший учился на примере лучших, все логично.
Как вы уже поняли, футболисты обычно более пристально следят за топ-игроками своего амплуа, поэтому было бы удивительно увидеть в числе любимцев Головина какого-нибудь Серхио Рамоса или Петра Чеха. Конечно, здесь только центральные полузащитники.
Перед чемпионатом мира-2018 Саша отвечал на вопросы болельщиков и сказал, что отдавать ассисты ему нравится больше, чем забивать. С таким подходом последующий список любимых футболистов вряд ли кого-то удивит: «На моей позиции много игроков, за которыми я слежу. Нравится наблюдать за их игрой. Назвал бы Модрича, Хави и Иньесту — три самых любимых».
Эти легенды точно знают толк в сказочных передачах и всегда стремились сыграть в пас, а не лупануть по воротам. Лука вон до сих пор раздает «конфетки» в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Хорвату уже 38 лет, совсем скоро «Реалу» понадобится такой же тонкий центральный полузащитник. Может, капитан «Монако» подойдет?
Признавайтесь, уже начали задумываться, где же Криштиану? Спокойно, вот он: «За кого болел на чемпионате мира? Я с детства за Криштиану Роналду, так что за него. Дома в рамке висит футболка с его автографом», — говорил Арсен в шоу «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой. Кстати, ранний вылет Португалии с турнира Захарян объяснил тем, что «тренер начудил».
Есть у Захи любимчик и среди россиян — Андрей Аршавин. Если вбить в гугл запрос с этими двумя фамилиями, вы получите десятки заголовков с комментариями легенды «Зенита» о молодом динамовце и его бесконечных трансферных историях. Представьте только, как Арсену приятно получать столько внимания от кумира!
Еще у Захаряна есть кое-что общее с Головиным. Нет, мы сейчас не о переходе в одну из лучших лиг мира и бескрайний потенциал. Речь о любви к одному хорватскому гению: «Любимый иностранный игрок? Сейчас я стал больше смотреть за игроками, которые играют на моей позиции. Наверное, Лука Модрич». Теперь россиянин тоже играет за «Реал». Да, пока за «Сосьедад», но кто знает, что там дальше...
Федя давно известен высоким интеллектом — как футбольным, так и жизненным. Само собой, он не мог банально выделить Месси, Роналду или любого другого обладателя «Золотого мяча», тут все чуть тоньше.
В 2019 году Чалов давал интервью телеканалу «Россия 24». Нападающий достаточно развернуто поделился мыслями о самых крутых, по его мнению, страйкерах мира: «Мои любимые нападающие — Агуэро и Левандовски. Остальные сейчас больше фланговые игроки, которые при желании могут сыграть в центре, как, например, Азар или Салах».
В другом разговоре с журналистом — Нобелем Арустамяном — к Серхио и Роберту россиянин докинул еще двух звезд: «Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Я от каждого беру по чуть-чуть».
Вывод следующий: Чалов считает ориентирами мощные голевые машины, обладающие при этом достойным уровнем понимания игры. Судя по статистике и действиям на поле, с впитыванием информации у него все в порядке.
Трофим Гондюреев