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Сегодня, 13:30

Промес может вернуться в Россию. Квинси снова будет играть за «Спартак»?

Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Спартака» Квинси Промес
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В клубе пока это никак не комментируют.

Утром 24 июня появилась информация о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса. По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, с большой долей вероятности 32-летний нидерландский футболист скоро вернется в Россию из ОАЭ. Как утверждает источник, вопрос возможного возвращения Промеса решается на уровне министерств двух государств и близок к решению.

14 февраля 2024 года суд Амстердама признал игрока «Спартака» виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к шести годам. Этот срок стал для Промеса вторым. Годом ранее в Нидерландах объявили о приговоре к полутора годам заключения для Квинси за вооруженное нападение с ножом на брата.

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29 февраля 2024-го полиция ОАЭ задержала Промеса при попытке вылететь из Дубая в Россию вместе со «Спартаком», который проводил там зимние сборы. Позже стало известно, что вингер попал в ДТП в Эмиратах и скрылся с места аварии. По данной причине местные власти задержали игрока красно-белых с запретом на выезд из страны до решения суда. Прокуратура Нидерландов известила о планах запросить экстрадицию Квинси, так как у страны действует договор с ОАЭ о борьбе с преступностью.

7 мая Промеса отпустили под залог и запретили покидать территорию ОАЭ. Нидерландский футболист пропустил всю весеннюю часть сезона-2023/24 в России.

Футболист «Спартака» Квинси Промес
Фото Александр Федоров, «СЭ»

23 июня «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы Промесу. По данным источника, срок действия старой визы истек вместе с действием контракта. Однако, как ранее сообщал «СЭ», трудовое соглашение нападающего с московским клубом было продлено до конца июня 2025 года. В связи с этим новость об оформлении новой визы для Квинси выглядит как формальность.

Колумнист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале поставил под сомнение информацию о возможном возвращении Промеса в Россию.

«Квинси — не гражданин РФ, поэтому правовой связи между ним и Россией нет, — написал Никитин. — Вопрос экстрадиции — предмет взаимоотношений ОАЭ и Голландии. В ОАЭ рассмотрением предварительных вопросов экстрадиции занимается прокуратура, которая может закрыть дело об экстрадиции на предварительном этапе, а может передать дело в суд. Так что пока это все — разговоры о вечном. Промес может вернуться, а может и нет. Вероятность второго сейчас выше, чем первого».

Квинси Промес. Как работает экстрадиция из ОАЭ: в чем шансы Промеса и когда его отправят в Нидерланды?

В другом красно-белом Telegram-канале «Дай ударитЬ» назвали вбросом информацию о Квинси. По данным «СЭ», никаких гарантий возвращения нидерландца в Россию на данный момент нет.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» выступил против приезда Промеса. 49-летний россиянин считает, что это плохо отразится на репутации клуба.

«Давайте обсуждать это, когда Квинси вернется в Россию, — сказал Кечинов. — А если получится так, что не вернется? Для репутации «Спартаку», конечно же, не нужно возвращать Квинси. Однозначно нет. Но я не знаю, как на это смотрит руководство, ведь несмотря ни на что, он сделал очень много для «Спартака». Но в любом случае возвращение Промеса в «Спартак» не очень хорошо».

В пресс-службе «Спартака» пока ситуацию с Промесом никак не прокомментировали.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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