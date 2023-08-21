«Не вижу причин для отставки Абаскаля — он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать». Интервью Леонида Федуна

«СЭ» поговорил с экс-владельцем «Спартака».

Абаскаль не угадал с составом на «Зенит». Его творческие поиски не идут команде на пользу

— В чем лично вы видите причину поражения «Спартака» от «Зенита»?

— Ответ и прост, и не прост. Прост в том, что «Зенит» играл лучше. Полузащита, которая была у «Зенита» — с Барриосом, Венделом и Клаудиньо — сильнее нашей средней линии. Это первое. Второе — на мой взгляд, не мое дело критиковать тренера, но непонятно, почему каждый раз выбирается новый состав и отсутствует сыгранность. Было видно, что Абаскаль не угадал с составом. Только после перерыва и до второго гола ["Зенита"] игра с нашей стороны шла активно. Были шансы сравнять, но снова подвела защита. Я не знаю, в чем причина постоянных творческих поисков Абаскаля, но пока они не идут на пользу команде.

— Видите ли вы причины для отставки Гильермо Абаскаля?

— Не вижу! Слушайте, он молодой и амбициозный тренер, ему надо помогать. С тренером надо общаться, надо работать, подсказывать ему.

— Было мнение, что матч с «Зенитом» может стать определяющим в вопросе чемпионских амбиций «Спартака». Как вы к этому относитесь?

— Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонды, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу.

Георгий Джикия («Спартак») и Маттео Кассьера («Зенит»). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По именам «Спартак» может бороться за чемпионство, но пока этого не видно

— Верите, что «Спартак» поборется с «Зенитом» на дистанции?

— Еще ничего не потеряно — можно биться! «Зенит» тоже лихорадит. С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным.

Бороться можно. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне. Все-таки Малкома не заменить. Да и бразильцы будут собираться только на матчи против «Спартака» — [в остальном] будут играть так же, как с «Факелом». Если бы не судья, они бы потеряли очки с Воронежем.

— Необходимо ли «Спартаку» еще усиление?

— Дуарте купили — все ждали, что это будет усиление. Оказалось, что нет. Убрали Хлусевича с левого фланга, где он хорошо играл и забивал голы, на правый: у него было взаимодействие с Джикией, а сейчас Георгий с новым левым защитником практически не взаимодействует.

Бабича не знаю — не могу сказать, насколько он сильнее. Понятно, что защита проблемная — но нельзя сказать, что оборона в том же «Пари НН» или «Урале» сильнее.

— В чем вы видите главную игровую проблему «Спартака»?

— Проблема в том, что попытка действовать с одним опорником и пятью-шестью атакующими игроками создает сильнейший перекос. Приходится рассчитывать на принцип «забивайте сколько сможете, мы забьем больше». С «Факелом» такое прокатит. Но, как видите, с «Зенитом» не получилось. Необходимо сформировать костяк, который будет давать результат. По именам «Спартак» может бороться за чемпионство. Но пока этого не видно.