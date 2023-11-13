«Первый круг для «Спартака» неудачный. Не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых». Интервью Леонида Федуна

«СЭ поговорил с экс-владельцем «Спартака».

«Тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева»

— «Спартак» завершает первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды?

— Отлично, что взяли три очка. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава Богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол.

— Кого еще можете выделить из игроков «Спартака»?

— Снова блестящий матч провел Данил Пруцев. Он выполнил огромный объем работы. Надо посмотреть статистику, сколько он сделал полезных действий. Можно назвать его незаметным героем этого матча.

— Фразой про «переступил через принципы» вы говорите о возможном конфликте между тренером и игроком?

— Я не говорил про конфликт. Сказал, что Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле.

«Спартак» в матче 15-го тура дома обыграл «Ростов» (2:1). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«С теми вложениями, которые были сделаны летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места»

— Как оцените результаты «Спартака» после первого круга?

— Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше.

— «Спартак» с сентября играет в чемпионате без Джикии, в центре обороны предпочтение отдается Дуарте и Бабичу. Как оцените прогресс парагвайца за этот год?

— Дуарте был очень хорош против «Ростова», провел отличный матч, чувствовал себя уверенно. Видно, что он прибавил за этот год.

— Есть ощущение, что команда научилась играть без Джикии?

— Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, что Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы.

— Когда вы посетите матч «Спартака»?

— Когда-нибудь увидите меня на стадионе. Возможно ли в этом году? Посмотрим.