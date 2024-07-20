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Сегодня, 17:15

Пиняев и Воробьев разрывают, в обороне «Локо» — пожар, а «Акрон» может стать украшением сезона

«Локомотив» победил «Акрон» на старте РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Алексей Батраков и Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чемпионат России стартовал с очень яркой игры.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
20 июл, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:2
Акрон

Старт нового сезона — всегда неизвестность. Причем в случае с игрой, которая открывала новый чемпионат, еще непонятно, кто большая загадка. То ли новичок премьер-лиги, которому всего шесть лет от роду, то ли «Локомотив». С одной стороны, в Черкизово больше нет токсичного фактора Дзюбы. С другой — нет и хранителей традиций Гильерме и Миранчука, а также лучшего ассистента прошлого сезона Глушенкова.

Зато есть новая схема с тремя центральными защитниками и единственный новичок в стартовом составе. Правда, оценить действия экс-форварда «Оренбурга» Воробьева поначалу было невозможно. «Акрон», который мог даже запутать зрителей характерной для железнодорожников зеленой формой, взял под контроль как мяч, так и инициативу. Ни новый уровень, ни серьезно обновившийся состав на смелом стиле команды Заура Тедеева никак не сказались.

Михаил Галактионов (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Заур Тедеев (&laquo;Акрон&raquo;). «Локомотив» победил «Акрон» в первом матче нового чемпионата России. Онлайн-трансляция

А может, это «Локо» присматривался к сопернику, десять с небольшим минут играя вторым номером? Хозяева словно пытались обнаружить у волжан слабые места в расчете на встречные атаки и индивидуальные качества Пиняева. Он мог подкараулить ошибку защитника в прессинге и пытался решить все самостоятельно (но промахнулся при попытке исполнить обводящий удар. А в итоге ключевым фактором стали отличные взаимодействия Пиняева с Воробьевым. Причем тот, кого принято считать классическим центрфорвардом, проявил себя в роли ассистента.

Похоже, десятый номер на спине обязывает. Прежде чем Воробьев на фланге выиграл силовую борьбу у Пауло Витора и отдал образцовый пас Пиняеву, эта связка организовала еще один убойный момент. Если же добавить сюда попадания Воробьева и Пиняева в штангу, можно констатировать — с ударным тандемом у «Локо» все в порядке. Да и эффективный прессинг Михаил Галактионов команде поставил. Отмененный из-за попадания мяча в руку еще один гол Пиняева и результативный удар Батракова — следствие давления на допускавшего ошибки соперника.

Впрочем, и хронические проблемы красно-зеленых в обороне никуда не делись, а количество защитников на качестве никак не сказывалось. Пропущенные хозяевами голы — из разряда элементарных. Сразу после отмены гола Пиняева они и подачу Савичева с фланга с последующей скидкой Эльдарушева проспали, и Бакаеву дали принять мяч и вторым касанием отправить его в сетку. Сплоховал Морозов, чей позиционный просчет обернулся еще и голом «Акрона» номер два. Что, впрочем, не отменяет комплиментов в адрес Бакаева и Эльдарушева, который бил в касание. Только так можно было удивить Лантратова и не дать шансов спешившему на подстраховку Сильянову.

Команда из Тольятти впечатляла. То, что она никогда не боится, все поняли еще по памятной кубковой кампании-2022/23, когда «Акрон» выбил из турнира «Спартак», «Динамо» и тот же «Локомотив». Но это все-таки особая история. Сейчас же — пусть это всего один матч — уже хочется сказать, что мы давно не видели таких смелых выходцев из первой лиги. Настроенных на атаку и — что даже важнее — готовых давать результат на более высоком уровне с первого тура.

Если хотите — в субботу символом волжан стал Дмитриев, которому два дня назад исполнилось 17 лет. Хрупкий с виду юноша сразу впечатлил хлестким дальним ударом над верхним углом. Потом — сотряс перекладину. Не игравший прежде даже в первой лиге Дмитриев вышел не работать, а играть, и это здорово. То же самое нужно сказать и про весь «Акрон», у которого при счете 2:2 было еще и попадание в штангу.

В тот момент «Локо» разогнал свою контратаку, которая обещает стать визитной карточкой железнодорожников. Скидка Сулейманова, пас Сарвели с фланга и заслуженный гол Воробьева. С нынешним «Локомотивом» точно не соскучишься. Как и с «Акроном». Новый сезон стартовал ярко!

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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