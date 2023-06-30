Загадка «Локомотива»: борьба с «Зенитом» или временный всплеск? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о перспективах команды Михаила Галактионова в следующем сезоне.

Пока другие клубы РПЛ ведут себя относительно тихо на трансферном рынке, «Сочи» и «Локомотив» активно пополняют состав новичками. Здесь, конечно, есть и вернувшиеся из аренды, но все равно — именно эти команды сейчас ведут себя максимально бойко. И если у южан такая селекция — отражение необходимости серьезных перемен, то железнодорожники заставляют в каждый трансфер вглядываться с особым вниманием.

Причин для этого много, но основных две. Амбиции красно-зеленых и Галактионов.

Тренер «Локо» весной не только вытащил коллектив из ямы — смог раскрыть или вернуть на прежний уровень игроков, по поводу которых в футбольном сообществе преобладал скепсис. Можно в который раз, наверное, сказать про Дзюбу, Карпукаса или Антона Миранчука, но самый яркий пример — Тикнизян. Ему нашли наконец позицию на поле, сбалансировали схему в целом — и край железнодорожников не только смог проявить себя как один из лидеров, но и перестал допускать результативные ошибки в обороне. В какой-то степени это комплимент Ральфу Рангнику, настоявшему на трансфере экс-армейца. Но — комплимент условный. Увидеть потенциал важно, однако создать условия, чтобы человек его раскрыл, ценнее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У Галактионова в «Локомотиве» это пока получается. И если он дает добро на переход Сарвели из «Сочи», то наверняка понимает, как использовать парня в ситуации, когда у тебя уже есть Миранчук, Жемалетдинов и Глушенков. Конечно, это ребус — и сложный.

Можно представить, что «Локо» готов попробовать играть вообще без центрфорварда — в ситуациях, когда отсутствует Дзюба. Предположить, что это возможность укрепиться качественным исполнителем с понятным горизонтом роста, которую не стоит упускать. В любом случае это очередной удачный трансфер, потому что есть Самошников, что обещает красно-зеленым одну из самых интересных комбинаций фланговых футболистов в лиге; есть Сильянов после великолепного сезона у Карпина; есть заматеревший Рыбчинский. Словом, «Локомотив» снова усилился, сделав состав почти оптимальным для борьбы за что-то ощутимое.

И вот здесь начинается самое интересное — за что именно? Тройка — вроде бы как по умолчанию. Кубок — каждый из топ-8 РПЛ говорит об амбициях применительно к этому турниру. Конкуренция с «Зенитом» — умозрительно прекрасная цель, но очевидно, что «Локо» сейчас — это команда, стоящая на земле, а не витающая в облаках. А раз так, то до гонки с чемпионом красно-зеленых надо оказаться сильнее в борьбе с теми, кто ближе: ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром», «Ростовом». Безусловно, можно сделать впечатляющий рывок в весенней части сезона, как это удалось армейцам, и взлететь на итоговую вторую строчку, но турнирная таблица формируется туру к десятому, претерпевая затем локальные изменения.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во второй части прошедшего чемпионата «Локомотив» был командой, которой сопереживали многие — красивая история, когда на пепелище возникает нечто особенное, нам всем близка. «Спартак» Гильермо Абаскаля первых месяцев его работы, «Краснодар» на финише сезона, «Урал» после возвращения Гончаренко — это похожие сценарии. Но проблема в том, что часто вдолгую такое не работает, потому что на свежести, на эмоциях можно проехать только ограниченную дистанцию.

«Локо» Галактионова выжал максимум, но, когда начинают проецировать те результаты на предстоящий чемпионат, возникают сомнения.

Во-первых, травмирован Магкеев, а Конти только вернулся после повреждения — и с центром защиты пока ничего не ясно. А по весне железнодорожники, регулярно набирая очки, пропускали столь же регулярно.

Во-вторых, давление из-за задачи попасть в медали. Ее пока не объявляли, но очевидно, что другой цели быть не должно. Играть под таким давлением — большой вызов. И если с другим, возникшим к концу прошлого года, «Локомотив» справился великолепно, то как получится сейчас, неизвестно.

Но «Локо» снова стал клубом, который логичен. Будь то трансферы или ключевые решения в целом. Однако большой вопрос — делает ли его подобное автоматически претендентом на что-то весомое?

И если да — то кого вытеснит «Локомотив» из первой тройки, попав туда?

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