«ЦСКА тяжеловат. А Тикнизяну с Едваем одно место надо оторвать...» Тарханов — о дерби

— До матча вы говорили, что у «Локомотива» нет шансов.

— ЦСКА, пожалуй, наиграл на победу. Но армейцы мне не понравились.

— Почему?

— Не зря же в перерыве Акинфеев заметил, что игра у его команды довольно непонятная. У красно-синих пропала легкость, резкость. Они тяжеловаты. Помните, как в начале чемпионата летали Карраскаль, Медина? Шли в обводку, брали на себя. А сейчас как-то все не то... После перерыва были отрезки, когда подопечные Федотова даже отбивались.

— Но и «Локо» впереди мало что создал.

— Согласен. Одна суета. Цельности впереди не видно. Нет системы. Все довольно хаотично.

— Справедливы ли были претензии Акинфеева к Карраскалю, который не возвращался назад?

— Есть у Карраскаля такая черта. Южноамериканцы... Их надо заставлять работать на оборону. Да и в атаке не сказал бы, что легионеры преуспели. Много беготни. А качества я особо не увидел.

— Но гол-то организовали как раз Карраскаль и Медина.

— Ну вот вышел «Локомотив» в три центральных, а такой мяч пропустил...

— Какой такой?

— Надо отрывать одно место за такие ошибки Едваю и Тикнизяну. Видно же было, что пойдет навесная передача. Так занимайте позиции, разбирайте игроков! А они на месте стоят. Едвай еще дернулся, а Тикнизян вообще не побежал. Где они были? Позиционно железнодорожники играют просто бездарно!

— У Марадишвили был убойный момент в первом тайме. Нужно было подсекать мяч? Или здесь стоит говорить о мастерстве Акинфеева?

— Все в комплексе. Акинфеев сыграл на опыте. Вроде и пошел на мяч, а ножку все равно оставил! Вот и сумел спасти. Другой вратарь двумя ногами бы пошел в мяч. Так что Игорь в очередной раз подтвердил свой класс.

— А к хавбеку «Локо» есть вопросы по этому эпизоду?

— Марадишвили надо было просто мяч подсечь. Когда смотришь матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы, там форварды так и поступают. А тут...

— По функциональной готовности футболисты «Локомотива» сегодня не просели?

— Да дело не в «физике», а в умении играть, уровне мастерства. Вот этого пока нет. И у ЦСКА какая-то живость пропала. Может быть, слишком плотный график.

— В ближайшее время «Локомотив», скорее всего, возглавит Михаил Галактионов. Это панацея от всех бед?

— Да дело же не только в тренере. Нужно и составом что-то решать. Зимой надо укрепляться. В обороне большие проблемы. Едвай очень слабый. Гуренко недавно сказал, что Семин бы убрал такого защитника. Все время «пожарит».

— А как вам Баринов в центре обороны?

— Гораздо лучше остальных. Но в опорной зоне Дмитрий, конечно, полезнее. Железнодорожникам нужно что-то завязывать в середине поля, организовывать выходы вперед. Нынешние опорники на такое не особо способны.

— За «Локо тревожно?

— Железнодорожники не вылетят. Возможно, новый тренер как-то разнообразит игру. Пока все предсказуемо. Смотришь на них и не понимаешь, как они хотят играть в атаке. Нет исполнителя, который все может разогнать. Такого, как Нобоа, например.

— ЦСКА по качеству игры уступает «Спартаку» и «Зениту»?

— Пока да. Куда пропала свежесть? Но посмотрим, что будет дальше. Матч на матч не приходится. Сегодня впереди армейцы не сильно убедили. Тот же Чалов был неактивен. Только со штрафного хорошо пробил.