«Локо» берет свои очки, а стандарты Батракова напоминают времена Лоськова

Железнодорожники уверенно обыграли махачкалинское «Динамо».

«Локомотив» на старте впечатлил. Даже в проигранном матче с «Динамо» все было совсем не безнадежно, и игра при должной реализации могла развернуться в другую сторону. После нее для железнодорожников наступили время проверки на стрессоустойчивость и работы над ошибками. Судя по двум (с учетом кубкового турнира) сухим победам, с поставленными задачами Михаил Галактионов справился.

Теперь в отчасти схожей ситуации перед визитом в фактически родное Черкизово оказался Хасанби Биджиев. Бывший вратарь, а потом технический директор «Локо» дебютировал в РПЛ в роли тренера более чем достойно, но потом случилось то, что случилось в игре с «Пари НН». Потерянные очки, растраченные эмоции, последующие дисквалификации Глушкова и Алибекова. Последнего в обороне заменил отыгравший в свое время пять лет в «Уфе» Табидзе, который вернулся в РПЛ после выступлений в Грузии, Бельгии и Греции.

У «Локо» тоже произошла вынужденная перестановка — не появлявшийся в старте после не самой удачной игры против «Акрона» Морозов вместо травмировавшегося в Грозном Лукаса Фассона. Тут нужно сделать уточнение, что с первым из новичков премьер-лиги железнодорожники играли в три центральных защитника, после чего вернулись к классической четверке в обороне. Можно, конечно, поднять тему количества и качества, но если опираться на разговоры с действующими футболистами, то некоторые считают игру в квартете более простой и надежной, тогда как в тройке при наличии определенной свободы в созидании нагрузка повышается из-за необходимости страховать высоко поднимающихся латералей.

Все это, впрочем, не играет никакой роли при стандартных положениях. В этом плане показательным получилось начало второго тайма, когда два подряд угловых гостей могли развернуть ход игры на 180 градусов. И если в первом случае Табидзе лишь размял заскучавшего в воротах Лантратова, то во втором съездивший на Евро-2024 (но не сыгравший там ни минуты) защитник в падении пробил в сантиметрах от штанги. То есть за пару минут Табидзе у чужих ворот проявил себя острее, чем до этого выдвинутый на острие атаки бывший игрок «Локомотива» Зинович.

До перерыва ничего подобного не было, и хозяева полностью контролировали ход игры. Причем тон впереди задавали не привычные уже герои вроде Воробьева, Батракова и замененного в перерыве Пиняева. Даже классический разрушитель Ненахов — и тот выстрелил из-за штрафной рядом со штангой. Главные же герои «Локо» по итогам первых 45 минут — Баринов и Самошников. Первый отдал пас второму перед штрафной, после чего смещение в центр завершилось голевым ударом с левой под ближнюю штангу. Затем — после крутой передачи Баринова пяткой в чужой штрафной — второй гол Самошникова отменила оказавшаяся на пути мяча голова Сундукова.

Наконец, чуть-чуть не хватило до гола Баринову, когда он подрезал мяч головой после корнера в исполнении Батракова.

Его стандарты — это что-то особенное. Для выхода сравнений с одним из тренеров «Локо» Дмитрием Лоськовым на новый уровень осталось только начать забивать со штрафных. Хотя корнеры Батракова не менее опасны, а советы, которые дает Лоськов, — полезны. Не забил Баринов — это сделал Морозов, снявший с себя как минимум часть претензий после атак Табидзе. А 2:0 — это уже совсем другой уровень уверенности и спокойствия.

Оставшиеся полчаса игры «Локо» отыграл на классе и довел дело до победы. Пока команда стабильно берет свои очки, а проверкой уровня амбиций станет следующий тур. После кубковой игры в Оренбурге железнодорожников ждет встреча со своим бывшим тренером Марко Николичем. Его ЦСКА — не менее строгий экзаменатор, чем преподавшее землякам урок «Динамо» Лички.