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«Локо» мчится к серебру: дубль Сулейманова «Факелу» — и до «Зенита» уже один балл

«Локомотив» обыграл «Факел» в последнем домашнем матче сезона
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Локомотива» празднуют гол Тимура Сулейманова в ворота «Крыльев».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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А воронежцы усугубили свое положение в борьбе за выживание.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Факел

Кому нужнее?

Матчи между клубами из верхней и нижней половины таблицы — это не прямые стыки, но часто эти игры много решают для обоих соперников. И в таких случаях всегда возникает банальный вопрос: кому нужнее? Вопрос риторический. Все вычисления умозрительны, ненаучны и спорны.

Возьмем для примера матч между «Локомотивом» и «Факелом». Красно-зеленые прилично проводят вторую половину весны и неожиданно для себя стали претендентами на серебро! Матчи «Зенита» и «Краснодара» в 29-м туре были назначены на более позднее время, поэтому железнодорожники могли приблизиться ко второму месту на расстояние всего одного очка. Разве не мотивация? Конечно, сильнейшая!

А что «Факел»? Воронежцы набрали одинаковое количество очков с тремя командами и оказались напрямую вовлечены в одну из самых захватывающих гонок за выживание в истории премьер-лиги. Очевидно, что и команде Игоря Черевченко требовались три очка. И для «Факела» не имело значения то, что он играет в гостях у одной из сильнейших команд России.

Михаил Галактионов и&nbsp;Игорь Черевченко. «Локомотив» обыграл «Факел» благодаря дублю Сулейманова. Онлайн-трансляция матча

Самошников в основе, Марков в запасе

Михаилу Галактионову явно понравилась яркая игра юного Батракова в Оренбурге, поэтому сейчас он снова отправил 18-летнего хавбека в стартовый состав. Кроме того, тренерский штаб «Локо» перекинул Сильянова с левого фланга на правый и выставил в основе Самошникова, но — в защите, а не в нападении.

Черевченко ответил на это слегка измененной структурой: Марков неожиданно остался в запасе, а в качестве единственного нападающего «Факела» матч начал Аппаев. Альшин и Акбашев играли в оттяжке, так что тактика воронежцев напоминала привычную расстановку ЦСКА — 3-4-2-1.

Опасные стандарты

Вообще схема с тремя центральными защитниками стереотипно считается оборонительной, хотя это не совсем так. В случае «Факела», конечно, чаще всего подобная расстановка помогает ему компактно защищаться, но в игре с «Локомотивом» многое повернулось. Статистика, в которую сложно поверить: за первый тайм каждый из пяти защитников гостей пробил по воротам как минимум однажды!

Весь фокус — в стандартных положениях. «Локомотив» чудовищно защищался при них, а «Факел» был очень опасен. Сначала мог забить Юрганов, затем — Акбашев прямым ударом со штрафного, а Божину особенно не повезло: Лантратов с трудом перевел мяч в перекладину после выстрела Сергея.

Но все эти моменты «Факел» создал уже после того, как «Локо» открыл счет. Забавно, но гол пришел как раз с углового: Глушенков отдал пас, Миранчук подал, а Сулейманов поразил ворота.

Две перекладины Глушенкова

«Факел» сильно удивлял агрессией: гости владели мячом почти 50 процентов времени, держали линию обороны высоко и определенно наиграли на гол за 45 минут. Однако на исходе тайма едва не забил «Локо»: Сулейманов подкараулил ошибку Божина и чуть не оформил дубль, и Пиняев на добивании тоже попал в Беленова.

На удивление скромно первую половину встречи провел Глушенков. Вероятно, он и сам это понял, поэтому прямо из раздевалки сделал заявку на гол: Беленов отразил мяч в перекладину. На 65-й минуте Максим снова попал туда же, но на этот раз без помощи голкипера «Факела». В субботу отметиться результативным действием лидеру «Локо» было не суждено.

Красно-зеленые — почти в топ-3

Зато для Сулейманова звезды сошлись: на 53-й минуте он снова отличился. Горькая ирония для «Факела»: гол опять пришел с углового. Воронежцы с них создали больше, а москвичи их лучше реализовывали.

Игра шла по идеальному сценарию для «Локо», поэтому во втором тайме Галактионов не постеснялся полностью отдать мяч противникам — на отрезке после перерыва «Факел» владел им заметно дольше красно-зеленых. А атаковать первым номером воронежцы умеют так себе. Неудивительно, что самые опасные моменты второго тайма у ворот хозяев родились в результате грубейшей ошибки Ньямси и последовавшего за ней углового: сперва «Локо» выручил Морозов, а следом — Лантратов.

Финиш встречи у «Факела» не получился: никакого навала, никаких оригинальных идей. «Локо» внешне спокойно оборонялся и довел дело до логичной победы. Да, воронежцы чаще били по воротам и больше создавали, но в футболе решает реализация. Железнодорожники вплотную подбираются к топ-3 и реально могут закончить чемпионат с серебром.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Тимур Сулейманов
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