«Локомотив»: движение вверх

Подводим итоги первой части сезона-2024/25 для железнодорожников — во многом на примере матча в Краснодаре.

Давайте честно — «Локо» в летне-осенней (и немножко зимней) части чемпионата-2024/25 приятно удивил. С ходу запротоколируем, что очевидный спад в конце ноября — декабре был — все же три поражения подряд из песни не выкинешь. А теперь обратимся к сухим цифрам: дело даже не в том, что в прошлом сезоне после 18 туров на счету красно-зеленых было 31 очко, а теперь — 35 (кажется, еще дальше отстоящая по шкале времени хтоническая темень немецкого периода окончательно преодолена и отправлена на свалку истории). Дело в том, какие ощущения возникали от футбола железнодорожников в победных матчах (или даже в ничейных, как в 18-м туре с «Краснодаром»). В конце концов, «Локомотив» сейчас — базовый клуб национальной команды, на последние встречи — с Вьетнамом, Брунеем и Сирией — больше всего игроков было вызвано именно из Черкизово, а на матч с «Краснодаром» в старте вышли сразу 10 (!) футболистов с российскими паспортами.

«Эту часть чемпионата оцениваю для «Локо» со знаком плюс, более того — отдам команде первое место по положительным эмоциям, которые она подарила мне как зрителю», — подчеркнул в интервью «СЭ» Ринат Билялетдинов, сам выступавший за железнодорожников и возглавлявший команду.

Андрей Талалаев, который, вполне вероятно, уже в следующем сезоне будет со своей «Балтикой» играть против «Локо» в РПЛ, вообще рубанул в эфире федерального спортивного телеканала, что считает лучшим футболистом этой части чемпионата Алексея Батракова, а среди тренеров выбирал бы между Михаилом Галактионовым и Мурадом Мусаевым. Это промежуточное противостояние могло бы решиться в 18-м туре, но после нулевой ничьей вопрос пока на паузе.

Мало кто ставил на железнодорожников в последней игре первой части РПЛ, но команда Галактионова в итоге не пустила «быков» к единоличному лидерству в таблице. Безголевая встреча получилась равной, боевой, с одинаковыми шансами соперников на победу. Очень схожие цифры по основным показателям: xG 1,75/1,74 («Краснодар» / «Локомотив»), удары 16 (3 в створ) / 13 (4 в створ), угловые 4/6, предупреждения 3/4, единоборства 51/49 процентов выигранных.

Эдуард Сперцян и Артем Карпукас. Фото ФК «Локомотив»

Подробнее остановимся на последнем показателе, определившем конкурентность игры и одновременно ставшем катализатором ее зрелищности. Считалось, что у «Краснодара» в указанном компоненте должно быть значительное преимущество, однако гости показали совсем не молодежное умение держать максимально высокий для РПЛ уровень борьбы и в каких-то моментах даже иметь преимущество. Например, в промежутке с 45-й по 60-ю минуту наблюдалось полное превосходство москвичей: 66 на 34 процента по выигранным единоборствам, дальше стало выравниваться, но именно 20-25 минут второго тайма — тот отрезок, когда команда Галактионова владела значительным преимуществом. В концовке «Краснодар» поджал, но версия о том, что «Локомотиву» в последних матчах не хватало «физики», разбивается о цифры: 54 на 46 процентов в единоборствах в пользу хозяев — не такой уж значительный перевес. Если обратиться к персоналиям, то лучшими стали те, от кого и ожидали: отличные показатели почти у всей линии обороны хозяев, включая Черникова, — от 70 до 89 процентов, лучший Тормена. Но вот Кордоба, считающийся топ-форвардом РПЛ по ведению единоборств, не добрался и до 50 процентов. У «Локомотива» лучший Карпукас — 72 процента, но важнее то, что, за исключением трех ярко выраженных игроков атаки (Сулейманов, Пиняев, Батраков), у всех остальных положительный баланс ведения борьбы. Карпукас еще и лучший среди всех футболистов РПЛ по отборам в туре (5), как и весь «Локомотив» (23). По Артему есть вообще замечательная деталь: на данный момент он отыграл все 90 минут в четырех матчах. В этих встречах у железнодорожников победы над «Спартаком» и «Рубином», разделены очки с «Зенитом» и «Краснодаром». Совпадение? Решайте сами.

Все еще считающийся молодым (хотя такой ли уж он молодой? Пиняев и Батраков — да, но остальные?) состав «Локомотива» может выглядеть не хуже и даже предпочтительнее соперника в матчах в стиле лучших образцов английской премьер-лиги.

В начале сезона Галактионов удивил и порадовал ярким скоростным футболом. В такой стиль идеально вписался Батраков, по нашей оценке, он сейчас один из лучших в лиге по умению вовремя расстаться с мячом, одновременно создав остроту у ворот соперника или сконструировав перспективное развитие атаки. Батраков разгоняет игру команды в первую очередь быстротой мысли. Пиняев, Самошников, Тикнизян — у них со скоростными показателями полный порядок, такой стиль подходит им и команде в целом.

Алексей Батраков и Александр Черников. Фото ФК «Локомотив»

Есть мнение, что «Локомотив» выдал оверперформанс в первые месяцы, а когда физика просела — сдулся? И да, и нет. Футбол, заточенный на быстрые выбегания, лучше всего работает, когда команда не только не уступает, но и превосходит соперников в подготовке, так и было с красно-зелеными. Но держать суперформу на протяжении почти пяти месяцев нереально. Однако причины поражений от «Спартака», «Динамо» (в Кубке) и тем более «Химок» — не в физической подготовке. Цифры последнего матча подтверждают — просадки по физике относительно соперников у красно-зеленых точно нет. «Локомотив» прилично превзошел «Краснодар» практически во всех компонентах двигательной активности. Общий командный «пробег» — 110504 метра против 106405, причем гости были активнее в движении как в первом, так и во втором тайме. Такая же картина во всех предыдущих трех подряд проигранных встречах — по общекомандному объему движения железнодорожники оказались лучше и «Динамо», и «Спартака», и «Химок». По количеству спринтов за матч (ускорение более 7 м/с) и рывков (от 5,5 до 7 м/с) в данных встречах «Локомотив» тоже превосходил оппонентов. Показатели последнего матча — 566/517 («Локо"/"Краснодар», рывки), 97/97 (спринты). С «Химками» — 618/553 (рывки), 94/81 (спринты). В общем, вывод о том, что красно-зеленые уступали из-за просадки по физике, ошибочен.

В первой части сезона «Локомотив» забил больше всех после быстрых атак — 7 мячей (у «Зенита» и «Краснодара» — по 6), что доказывает состоятельность выбранного клубом игрового направления. Добавим сюда результативный матч-менеджмент от Галактионова — самый успешный в РПЛ, 11 результативных действий выходивших по ходу матчей футболистов. И тогда не удивляешься, что защитник Сильянов оценивает выступление «Локомотива» в этой части чемпионата между «хорошо» и «отлично». В самом деле: летом почти никто не прогнозировал не то что борьбу красно-зеленых за титул, даже за медали. После ухода Глушенкова, Антона Миранчука, Жемалетдинова, Дзюбы железнодорожникам прочили место в промежутке с 6-го по 10-е. А сейчас о команде отзываются с оптимизмом. Вот, например, слова ветерана «Локо» Дмитрия Сенникова: «В последнем туре перед перерывом «Локо» порадовал в Краснодаре характером. Молодые показали, что готовы биться, не уступать топ-футболистам, таким звездам РПЛ, как Кордоба. Евгений Морозов и его партнеры в целом (а у «Локомотива» в старте вышли 10 россиян!) справились, по крайней мере — отыграли на ноль сзади. Впереди — время сборов, есть возможность все наладить. На перерыв уходит плотная группа лидеров: «Локо» уступает лишь 2 очка третьей строчке и 4 — лидерам».

Как «Локомотиву» удержаться и преуспеть в медальной гонке? Во-первых, качественно и правильно отработать на сборах. «Локо», который бежит быстрее соперника, способен победить любую команду РПЛ. Во-вторых, искать внутренние резервы. Воробьеву доставалось от критиков за реализацию в последних матчах, сильные стороны Сулейманова кроются в других аспектах игры (он, кстати, травмированным отлично смотрелся против «Краснодара», лишив защитников «быков» возможности спокойно начинать атаки), зима — шанс для Ракова и Радиковского. Если молодые форварды полагают, что игровое время достанется легко, то едва ли — шансы нужно выгрызать зубами. Раков хорошо вошел в игру с «Химками», успел создать два момента, следующий для него шаг — показать на сборах, что он способен быть нападающим, регулярно забивающим голы.

Дмитрий Баринов и Ориньо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще один момент — Дмитрий Баринов. Многие отмечают эмоциональность капитана «Локо» на поле, она идет от большого желания и еще большего неравнодушия за результат, но иногда кажется излишней. Во встрече с «Химками» Баринов должен разделить вину за пропущенный второй гол: слишком уж он безрассудно выбросился на соперника, не достал мяч, что привело к контратаке подмосковной команды. Но с «Краснодаром» на поле был настоящий Баринов. Лучший футболист встречи, 64 процента выигранных единоборств, 3 отбора мяча, агрессия и эмоции, направленные в нужную сторону. Если Дмитрий фундаментально останется на таком уровне, их пара с Карпукасом потенциально будет одной из сильнейших (если не лучшей) в РПЛ. Главное же, что показала битва с «Краснодаром» — «Локомотив» точно не попал в яму в концовке первой части, и зима для него — передышка, как и для всех, но не спасение. Важно, что в игре с лидером железнодорожники показали себя единой командой, монолитным коллективом. Скептическое летнее мнение, которое обобщенно высказывали многие — мол, после ухода статусных игроков придется долго собирать коллектив, — оказалось неверным. При сохранении выбранного вектора движения «Локомотив» должен остаться в борьбе за медали (и, возможно, даже за титул) до последних туров. Хотя до начала сезона даже первое представлялось малореальным.