Галактионов занялся в «Локомотиве» благотворительностью. Ему придется отвечать за провал немцев

В среду тренер дебютирует в московском клубе.

У группы «Пикник» есть песня под названием «Театр абсурда», а в ней строчка: «В театре абсурда ты — главный герой».

Определить главного героя в «Локомотиве» нынешнего сезона трудно: то ли Йозеф Циннбауэр, то ли его помощник из ЮАР, имя которого, простите, без интернета не вспомню, то ли Томас Цорн.

Зато назвать «Локо» театром абсурда — дело вполне естественное. И даже справедливое.

Михаил Галактионов зашел в самый критикуемый клуб РПЛ с такого высказывания в интервью корпоративному изданию «Гудок»: «Локомотив» — клуб с большой историей, богатыми традициями. Но сегодня, к сожалению, оказался в тяжелой турнирной ситуации. И мы приложим все свои знания и умения, чтобы положение исправить. Мы постараемся сделать так, чтобы клуб был на тех высоких местах, на которых он и должен быть».

Напомню, Галактионов оказался главным железнодорожником после долгой истории с переговорами между «Локо», «НН» и руководством Нижегородской области. По совместительству тренера молодежной сборной России категорически не отпускали из Нижнего, но все-таки сдались, хотя все равно выторговали время до конца осенней части РПЛ.

Так вот, в первых словах Михаила Михайловича спрятана смысловая ловушка. Постараюсь объяснить.

Первая тренировка Михаила Галактионова в «Локомотиве». ФК «Локомотив»

Каждому любителю российского футбола хотя бы с трехлетним стажем ясно, что «Локо» — команда, претендующая минимум на топ-5. И это не пустые предположения, а логика, которая подкреплена ресурсами и историей. В первую очередь, конечно, ресурсами, которых РЖД на футбол совершенно не жалеет. И, кстати, именно поэтому становится мишенью для людей, знающих, как их правильно тратить.

Так вот, по поводу топовости. Вряд ли «Локо» в нынешнем состоянии может быстро перезагрузиться, еще сомнительнее, что Галактионов весной выиграет с новым клубом хотя бы 8-10 матчей. Самый вероятный вариант — 10-12-е место по итогам сезона и очень сдержанные оценки специалистов и болельщиков. В общем-то у нового коуча «Локо» совсем мизерные шансы на хоть какое-то чудо в чемпионате, и даже в Кубке есть реальная возможность стать третьими в группе, особенно если проиграть сегодня на выезде «Краснодару».

Видите? Ни в одном из этих результатов Галактионов, по сути, не виноват: не он привел команду в зону стыков РПЛ и не он поставил в трудное положение за два тура до окончания групповой части Кубка, но весной об этом уже никто не вспомнит. Зато слова про «борьбу за самые высокие места» — запросто.

Футболисты «Локомотива». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Было бы логичнее отгородиться от предыдущих результатов «Локо», просто приехав в Москву к началу следующего чемпионата: со свежими перспективами, без огромного отставания от конкурентов и полноценным сезоном в РПЛ (Галактионов еще ни разу не работал в клубе РПЛ годичный цикл).

Да, понятно, что руководству «Локомотива» прямо сейчас ждать некогда: нужно спасать сезон и делать это как можно быстрее. В конце концов, на вылет «Рубина» в прошлом чемпионате тоже мало кто ставил, а оно вон как вышло. Тем более весной с Талалаевым даже «Торпедо» может ожить и постучаться со дна.

Выходит, в этой ситуации Галактионов появляется в Черкизове в качестве спасителя. Правда, поможет ли он этим назначением своей репутации — огромнейший вопрос. Пока это выглядит своеобразной благотворительностью.