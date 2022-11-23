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23 ноября, 13:00

Галактионов занялся в «Локомотиве» благотворительностью. Ему придется отвечать за провал немцев

Максим Никитин
Корреспондент
Михаил Галактионов на тренировке «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
Первая тренировка Михаила Галактионова в «Локомотиве».
Фото ФК «Локомотив»
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В среду тренер дебютирует в московском клубе.

У группы «Пикник» есть песня под названием «Театр абсурда», а в ней строчка: «В театре абсурда ты — главный герой».

Определить главного героя в «Локомотиве» нынешнего сезона трудно: то ли Йозеф Циннбауэр, то ли его помощник из ЮАР, имя которого, простите, без интернета не вспомню, то ли Томас Цорн.

Зато назвать «Локо» театром абсурда — дело вполне естественное. И даже справедливое.

 
Михаил Галактионов. Галактионов — в «Локо». Он искоренит немецкий след и не даст гранду вылететь

Михаил Галактионов зашел в самый критикуемый клуб РПЛ с такого высказывания в интервью корпоративному изданию «Гудок»: «Локомотив» — клуб с большой историей, богатыми традициями. Но сегодня, к сожалению, оказался в тяжелой турнирной ситуации. И мы приложим все свои знания и умения, чтобы положение исправить. Мы постараемся сделать так, чтобы клуб был на тех высоких местах, на которых он и должен быть».

Напомню, Галактионов оказался главным железнодорожником после долгой истории с переговорами между «Локо», «НН» и руководством Нижегородской области. По совместительству тренера молодежной сборной России категорически не отпускали из Нижнего, но все-таки сдались, хотя все равно выторговали время до конца осенней части РПЛ.

Так вот, в первых словах Михаила Михайловича спрятана смысловая ловушка. Постараюсь объяснить.

Первая тренировка Михаила Галактионова в "Локомотиве". Фото ФК "Локомотив"
Первая тренировка Михаила Галактионова в «Локомотиве».
ФК «Локомотив»

Каждому любителю российского футбола хотя бы с трехлетним стажем ясно, что «Локо» — команда, претендующая минимум на топ-5. И это не пустые предположения, а логика, которая подкреплена ресурсами и историей. В первую очередь, конечно, ресурсами, которых РЖД на футбол совершенно не жалеет. И, кстати, именно поэтому становится мишенью для людей, знающих, как их правильно тратить.

 
Михаил Галактионов. Будущее «Локо» Галактионова: Пиняев на вход, Баринов на выход? Колонка Казакова

Так вот, по поводу топовости. Вряд ли «Локо» в нынешнем состоянии может быстро перезагрузиться, еще сомнительнее, что Галактионов весной выиграет с новым клубом хотя бы 8-10 матчей. Самый вероятный вариант — 10-12-е место по итогам сезона и очень сдержанные оценки специалистов и болельщиков. В общем-то у нового коуча «Локо» совсем мизерные шансы на хоть какое-то чудо в чемпионате, и даже в Кубке есть реальная возможность стать третьими в группе, особенно если проиграть сегодня на выезде «Краснодару».

Видите? Ни в одном из этих результатов Галактионов, по сути, не виноват: не он привел команду в зону стыков РПЛ и не он поставил в трудное положение за два тура до окончания групповой части Кубка, но весной об этом уже никто не вспомнит. Зато слова про «борьбу за самые высокие места» — запросто.

Футболисты "Локомотива". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Локомотива».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Было бы логичнее отгородиться от предыдущих результатов «Локо», просто приехав в Москву к началу следующего чемпионата: со свежими перспективами, без огромного отставания от конкурентов и полноценным сезоном в РПЛ (Галактионов еще ни разу не работал в клубе РПЛ годичный цикл).

Да, понятно, что руководству «Локомотива» прямо сейчас ждать некогда: нужно спасать сезон и делать это как можно быстрее. В конце концов, на вылет «Рубина» в прошлом чемпионате тоже мало кто ставил, а оно вон как вышло. Тем более весной с Талалаевым даже «Торпедо» может ожить и постучаться со дна.

Выходит, в этой ситуации Галактионов появляется в Черкизове в качестве спасителя. Правда, поможет ли он этим назначением своей репутации — огромнейший вопрос. Пока это выглядит своеобразной благотворительностью.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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