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Сегодня, 10:00

Новый лидер пройдет проверку непроигрывающим «Краснодаром». Подтвердит ли зрелищный «Локо» высокие амбиции?

«Локомотив» дома сыграет с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты «Локомотива» празднуют гол «Ростову».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» анонсирует седьмой тур РПЛ.

Даст ли шанс Личка Окишору в Оренбурге после его 2+1 в Кубке?

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 15:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

Люблю недели, когда два тура чемпионата страны перебиваются кубковыми матчами. Сколько те дарят новых сюжетных поворотов и героев! На самом деле правильно, что в отсутствие еврокубков в национальном футболе идут два параллельных турнира, которые взаимосвязаны только тренерскими расчетами на тему ротации составов. Скольких оставить из тех, кто выходил в последнем туре чемпионата? Кому дать шанс из молодых? Кого из футболистов, которые в Кубке шансом воспользовались, затем вознаградить местом в основе в матче первенства? Вот за этими ходами мыслей главных тренеров любопытно следить.

Вендел, Дуглас Санто, Иван Сергеев и&nbsp;Клаудиньо. «Зенит» разгромит «Пари НН», а «Спартак» не проиграет «Рубину». Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Допустим, полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, сидя в запасе во встречах чемпионата, выдал блестящую игру в Кубке против «Крыльев Советов». Люксембуржец — опытный, мощный, и Деян Станкович рассудил, что с таким отношением к делу он заслуживает места в основе на матч с «Зенитом». Оправдал ли он там ожидания — так сразу и не скажешь. С одной стороны, играл в центре поля очень полезно. С другой — получил желтую карточку и имел основания для второй. Когда Виталий Мешков его, упавшего и схватившего мяч руками у чужой штрафной (видимо, из полной уверенности, что против него был фол), пожалел — Станкович почти мгновенно Мартинса заменил, понимая, что за любое следующее нарушение последует удаление. Тем не менее, помня, как Мартинс вместе с Наилем Умяровым царил в центре поля до замены, не могу сказать, что его выход в основе был ошибкой.

А вот молодого Даниила Зорина, также блиставшего и во многом решившего исход кубковой встречи с теми же «Крыльями», в матче с «Зенитом» мы на поле так и не дождались. Видимо, Станкович решил, что для таких заруб ему пока рано — и лучше набираться опыта в групповом этапе Кубка, где ставки не так высоки. И вот в связи с этим мне очень интересно, как поведет себя Марцел Личка в отношении Виктора Окишора, у которого пока нет ни одной сыгранной минуты в РПЛ.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но как же этот 17-летний парнишка сыграл в среду на Кубок с теми же «Крыльями»!

Я уже писал об этом полузащитнике — тоненьком, как тростинка, зато техничном и умном. И рад, что пока еще нечастыми шансами в основе он пользуется на все сто, причем с эстетикой. Вот отдает голевой пас «черпачком» 18-летнему Бокову, который исполняет все так же красиво. Вот мастерски бьет в угол в одно касание не из-за штрафной, но с приличной дистанции — есть первый гол на взрослом уровне! Вот забивает второй — снова «черпачком».

Мне это напомнило каноническую историю про юного Игоря Добровольского, еще не перешедшего из кишиневского «Нистру» в московское «Динамо». В 16 лет он, совсем худенький, чуть ли не в одиночку обыграл мощный «Днепр». Не припомню, что это была за игра — наверное, контрольная, ведь «Днепр» был одним из ведущих клубов высшей союзной лиги, а «Нистру» выступал в первой. Главный тренер клуба из Днепропетровска, чемпион СССР Владимир Емец привел его в раздевалку своей команды и сказал: «Посмотрите, кто вас обыграл. 40 килограммов, из них 35 — в голове!»

Виктор Окишор (№ 88). Окишор — новый мегаталант «Динамо»! В России растет большой мастер?

Вот и у Окишора примерно так же. У них с Добровольским не одно совпадение — и способности футбольных художников, и связь с Молдавией (Виктор там родился, Игорь, родом из Одесской области, начал там футбольную карьеру), и «Динамо»... Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира Михаил Лихачев, известный болельщик «Динамо», бивший в знаменитый динамовский гонг за пять минут до конца матча прошлого тура с «Краснодаром», отреагировал в комментариях в Telegram на мое сравнение так: «Он большой талант! Но, конечно, не Добрик». На что я ответил, что надеюсь, за счет отношения к делу дистанцию в таланте от Добровольского компенсирует...

Так вот, мне очень интересно — даст ли Личка, который способности Окишора очень ценит, ему в награду за кубковый блеск какое-то игровое время 1 сентября в Оренбурге? И команда ведь у Давида Деограсии такая, что и сама играет, и другим дает, никакой сверхплотности у нее нет, ноги не отрывает. И у этого матча не будет какого-то сверхажиотажа. Может, учитывая такие обстоятельства и кураж Виктора, да еще и тот факт, что «Динамо» в прошлом туре уступило и какие-то изменения в составе нужны, дебют Окишора в первенстве именно сейчас стал бы максимально своевременным? Ярослав Гладышев, например, матч с «Краснодаром» провалил. Хорхе Карраскаля, который никак не забьет, но моментов создает и имеет море, можно перевести на его место направо, а на позицию «десятки» — Окишора. Какая получилась бы троечка творцов под Тюкавиным — Бителло — Окишор — Карраскаль, а?

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как «Акрон» и «Динамо» из Махачкалы отреагируют на свои кубковые подвиги?

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх

После кубковых матчей всегда интересна и судьба не только блеснувших в нем игроков, но и команд. Главные герои середины недели — «Акрон» и «Динамо» (Махачкала), в один и тот же день обыгравшие соответственно «Зенит» в серии пенальти и «Спартак» в игровое время. Два клуба — дебютанта премьер-лиги, причем не этого сезона, а вообще. В чемпионате они хоть и рубятся в каждом матче, крайне редко (как в случае «Акрона» в гостях с ЦСКА) проигрывая в одну калитку, но предсказуемо находятся внизу таблицы — едва ли могло быть иначе с их составами. «Акрон» — 14-й с дележкой по очкам с «Ахматом» и «Факелом». У дагестанского клуба на балл больше, и он делит 12-13-е место с «Оренбургом».

Но не сомневаюсь, что и Заур Тедеев, и Хасанби Биджиев надеются: психологически их футболисты зацепятся за кубковые победы над топ-клубами, поверят в себя. Да, собственно, примерно такие мысли у них и звучали.

При упоминании Биджиева вспомнил еще одну вещь, в которой кубковые матчи дают большую раскованность, чем встречи чемпионата. Это контакт между командами и медиа, причем с обеих сторон. Как мы знаем, по инициативе РФС после кубковых встреч телекамеры присутствуют в раздевалках победителей и, как в КХЛ, показывают болельщикам короткие речи главных тренеров. Это отличное начинание. Но оказалось, что и журналисты позволяют себе в вопросах больше свободы, творчества и юмора.

&laquo;Спартак&raquo; дома уступил махачкалинскому &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Кубке России. День сенсаций в Кубке — «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо». Волк выдал матч жизни!

Тут маленькое лирическое отступление. В первой половине 1990-х на «Кубке Кремля» по теннису за лучший вопрос на каждой пресс-конференции вручали бутылку спонсорской водки. Двух молодых друзей-корреспондентов, среди которых был и я, такая мотивация прилично подстегивала, и мы нередко эти награды выигрывали, после чего распивали половину из них в знаменитом пресс-баре спорткомплекса «Олимпийский» и после окончания соревнований брали ракетки и, веселенькие, шли играть. Здоровья тогда хватало — сейчас даже в страшном сне себе такого представить не могу.

Также сейчас невозможно представить себе вручение водки как приза на спортивном мероприятии — о чем говорить, если даже пиво в спонсоры никак не могут вернуть, а в пресс-барах давным-давно не продают спиртное. А вот приз за лучший вопрос на пресс-конференциях возродить было бы неплохо — для стимула у людей. После матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) я бы вручил его журналисту за такой вопрос Биджиеву: «Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?»

На Волка после шоу, которое он выдал на спартаковском стадионе, теперь тоже буду обращать особое внимание. А его команда в этом туре съездит в Самару. «Крылья», в прошлом туре обыгравшие «Пари НН» и выбравшиеся из подвала в середину таблицы, не кажутся мне аутсайдерами, и если Иван Сергеев действительно вот-вот вернется на Волгу, то «Крылья» закроют главную свою кадровую проблему — отсутствие центрфорварда, и у команды Игоря Осинькина все должно будет пойти гораздо лучше. Но боевой настрой махачкалинцев, тем более после победы над «Спартаком» в Кубке, не подлежит сомнению. Едва ли все будет для Самары так же почти беспроблемно, как вышло против Махачкалы в прошлом туре у «Рубина».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Акрон

«Акрон» же сыграет в гостях с «Ахматом», и эта встреча двух «А» — из тех битв клубов низа таблицы, которые часто получаются особенно горячими и драматичными. Возможно, многое в этом матче стоит на кону для главного тренера хозяев Магомеда Адиева, хотя мне бы хотелось надеяться на доверие к этому очень уважаемому футболистами, да и вообще людьми футбола человеку со стороны руководства клуба из Грозного. Но в прошлом туре, превратив 0:2 в 3:2 с «Химками», «Ахмат» крайне обидно позволил сопернику отыграться в компенсированное время — и сейчас остается единственным в РПЛ без побед.

С другой стороны, четыре ничьи, среди которых две с топами, «Краснодаром» и «Спартаком» (с последним — на выезде), говорят о конкурентоспособности чеченской команды. По сути, из шести матчей она провалила только один — 0:5 с «Локомотивом». Едва ли это можно считать обоснованным поводом для расставания с тренером, тем более что для Адиева возглавить родной клуб было мечтой всей жизни.

Футболисты «Локомотива» празднуют победу над «Ростовом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локо» набирает очки за счет того, что забивает, «Краснодар» — потому что не пропускает. Их матч в туре — центральный

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Сам же «Локомотив», впервые за долгое время вышедший в прошлом туре в единоличные лидеры РПЛ, сыграет с «Краснодаром», у которого нет ни одного поражения в чемпионате. Первое место встретится с третьим, и это будет безусловный центральный матч тура, в котором претензии красно-зеленых пройдут проверку серебряным призером прошлогоднего первенства. С возвращением Джона Кордобы «быки» начали обретать очертания прошлогодней команды, но настало время давать результат и ему, и новому (после отъезда Матвея Сафонова в «ПСЖ») капитану команды Эдуарду Сперцяну, на счету которого в лиге пока лишь две результативные передачи при нуле голов. Удивительно, что без голов Кордобы и Сперцяна и в отсутствие Сафонова, прекрасно замененного Станиславом Агкацевым, «Краснодар» сейчас занимает такое место в таблице. Тем более что начал он чемпионат с трех ничьих с аутсайдерами. Это говорит о том, что Мурад Мусаев на старте сделал ставку на надежную оборону и не прогадал — в шести турах «быки» пропустили всего трижды (столько же у «Спартака», меньше, один, только у «Зенита»). Забил, правда, «Краснодар» для себя крайне мало — всего шесть (гол за игру), но у того были объективные причины. Теперь пора раскочегариваться впереди.

Алексей Батраков. «Не перехвалите Батракова! Пиняева тоже называли звездой». Как долго продлится лидерство «Локомотива»?

У «Локомотива» же сзади не все так надежно (семь пропущенных), и лидер — команда абсолютно «верховая». Сумма забитых и пропущенных мячей у него за шесть туров — 22, то есть 3,67 за игру. Больше нет ни у кого, столько же — неожиданно у «Рубина». Сравните с девятью совокупными мячами в матчах того же «Краснодара» (1,5 за игру, и едва ли такое может радовать Сергея Галицкого: зачем тогда, спрашивается, было менять Владимира Ивича, чтобы набирать очки таким же способом?), 12 — у «Спартака» (2,0 за матч), 13 — у «Динамо» (2,17). И это ведь мы говорим об обычно открытых командах. Но сейчас они все берут очки во многом за счет того, что мало пропускают, а вот «Локо» — за счет того, что много забивает. И можно ли было вообразить более неожиданного лидера премьер-лиги по системе «гол плюс пас» после шестого тура, чем Алексей Батраков? За чьей игрой в новом качестве и против одного из топ-соперников понаблюдать будет вдвойне интересно.

Вот и любопытно, чей подход образца этого сезона победит в главном матче тура — или же «Краснодар» начнет возвращение к базовым настройкам. Вполне допускаю, что команды разойдутся миром, что позволит снова вернуться на первую строчку «Зениту», играющему в Нижнем Новгороде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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