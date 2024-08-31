Новый лидер пройдет проверку непроигрывающим «Краснодаром». Подтвердит ли зрелищный «Локо» высокие амбиции?

Люблю недели, когда два тура чемпионата страны перебиваются кубковыми матчами. Сколько те дарят новых сюжетных поворотов и героев! На самом деле правильно, что в отсутствие еврокубков в национальном футболе идут два параллельных турнира, которые взаимосвязаны только тренерскими расчетами на тему ротации составов. Скольких оставить из тех, кто выходил в последнем туре чемпионата? Кому дать шанс из молодых? Кого из футболистов, которые в Кубке шансом воспользовались, затем вознаградить местом в основе в матче первенства? Вот за этими ходами мыслей главных тренеров любопытно следить.
Допустим, полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, сидя в запасе во встречах чемпионата, выдал блестящую игру в Кубке против «Крыльев Советов». Люксембуржец — опытный, мощный, и Деян Станкович рассудил, что с таким отношением к делу он заслуживает места в основе на матч с «Зенитом». Оправдал ли он там ожидания — так сразу и не скажешь. С одной стороны, играл в центре поля очень полезно. С другой — получил желтую карточку и имел основания для второй. Когда Виталий Мешков его, упавшего и схватившего мяч руками у чужой штрафной (видимо, из полной уверенности, что против него был фол), пожалел — Станкович почти мгновенно Мартинса заменил, понимая, что за любое следующее нарушение последует удаление. Тем не менее, помня, как Мартинс вместе с Наилем Умяровым царил в центре поля до замены, не могу сказать, что его выход в основе был ошибкой.
А вот молодого Даниила Зорина, также блиставшего и во многом решившего исход кубковой встречи с теми же «Крыльями», в матче с «Зенитом» мы на поле так и не дождались. Видимо, Станкович решил, что для таких заруб ему пока рано — и лучше набираться опыта в групповом этапе Кубка, где ставки не так высоки. И вот в связи с этим мне очень интересно, как поведет себя Марцел Личка в отношении Виктора Окишора, у которого пока нет ни одной сыгранной минуты в РПЛ.
Но как же этот 17-летний парнишка сыграл в среду на Кубок с теми же «Крыльями»!
Я уже писал об этом полузащитнике — тоненьком, как тростинка, зато техничном и умном. И рад, что пока еще нечастыми шансами в основе он пользуется на все сто, причем с эстетикой. Вот отдает голевой пас «черпачком» 18-летнему Бокову, который исполняет все так же красиво. Вот мастерски бьет в угол в одно касание не из-за штрафной, но с приличной дистанции — есть первый гол на взрослом уровне! Вот забивает второй — снова «черпачком».
Мне это напомнило каноническую историю про юного Игоря Добровольского, еще не перешедшего из кишиневского «Нистру» в московское «Динамо». В 16 лет он, совсем худенький, чуть ли не в одиночку обыграл мощный «Днепр». Не припомню, что это была за игра — наверное, контрольная, ведь «Днепр» был одним из ведущих клубов высшей союзной лиги, а «Нистру» выступал в первой. Главный тренер клуба из Днепропетровска, чемпион СССР Владимир Емец привел его в раздевалку своей команды и сказал: «Посмотрите, кто вас обыграл. 40 килограммов, из них 35 — в голове!»
Вот и у Окишора примерно так же. У них с Добровольским не одно совпадение — и способности футбольных художников, и связь с Молдавией (Виктор там родился, Игорь, родом из Одесской области, начал там футбольную карьеру), и «Динамо»... Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный чемпион мира Михаил Лихачев, известный болельщик «Динамо», бивший в знаменитый динамовский гонг за пять минут до конца матча прошлого тура с «Краснодаром», отреагировал в комментариях в Telegram на мое сравнение так: «Он большой талант! Но, конечно, не Добрик». На что я ответил, что надеюсь, за счет отношения к делу дистанцию в таланте от Добровольского компенсирует...
Так вот, мне очень интересно — даст ли Личка, который способности Окишора очень ценит, ему в награду за кубковый блеск какое-то игровое время 1 сентября в Оренбурге? И команда ведь у Давида Деограсии такая, что и сама играет, и другим дает, никакой сверхплотности у нее нет, ноги не отрывает. И у этого матча не будет какого-то сверхажиотажа. Может, учитывая такие обстоятельства и кураж Виктора, да еще и тот факт, что «Динамо» в прошлом туре уступило и какие-то изменения в составе нужны, дебют Окишора в первенстве именно сейчас стал бы максимально своевременным? Ярослав Гладышев, например, матч с «Краснодаром» провалил. Хорхе Карраскаля, который никак не забьет, но моментов создает и имеет море, можно перевести на его место направо, а на позицию «десятки» — Окишора. Какая получилась бы троечка творцов под Тюкавиным — Бителло — Окишор — Карраскаль, а?
После кубковых матчей всегда интересна и судьба не только блеснувших в нем игроков, но и команд. Главные герои середины недели — «Акрон» и «Динамо» (Махачкала), в один и тот же день обыгравшие соответственно «Зенит» в серии пенальти и «Спартак» в игровое время. Два клуба — дебютанта премьер-лиги, причем не этого сезона, а вообще. В чемпионате они хоть и рубятся в каждом матче, крайне редко (как в случае «Акрона» в гостях с ЦСКА) проигрывая в одну калитку, но предсказуемо находятся внизу таблицы — едва ли могло быть иначе с их составами. «Акрон» — 14-й с дележкой по очкам с «Ахматом» и «Факелом». У дагестанского клуба на балл больше, и он делит 12-13-е место с «Оренбургом».
Но не сомневаюсь, что и Заур Тедеев, и Хасанби Биджиев надеются: психологически их футболисты зацепятся за кубковые победы над топ-клубами, поверят в себя. Да, собственно, примерно такие мысли у них и звучали.
При упоминании Биджиева вспомнил еще одну вещь, в которой кубковые матчи дают большую раскованность, чем встречи чемпионата. Это контакт между командами и медиа, причем с обеих сторон. Как мы знаем, по инициативе РФС после кубковых встреч телекамеры присутствуют в раздевалках победителей и, как в КХЛ, показывают болельщикам короткие речи главных тренеров. Это отличное начинание. Но оказалось, что и журналисты позволяют себе в вопросах больше свободы, творчества и юмора.
Тут маленькое лирическое отступление. В первой половине 1990-х на «Кубке Кремля» по теннису за лучший вопрос на каждой пресс-конференции вручали бутылку спонсорской водки. Двух молодых друзей-корреспондентов, среди которых был и я, такая мотивация прилично подстегивала, и мы нередко эти награды выигрывали, после чего распивали половину из них в знаменитом пресс-баре спорткомплекса «Олимпийский» и после окончания соревнований брали ракетки и, веселенькие, шли играть. Здоровья тогда хватало — сейчас даже в страшном сне себе такого представить не могу.
Также сейчас невозможно представить себе вручение водки как приза на спортивном мероприятии — о чем говорить, если даже пиво в спонсоры никак не могут вернуть, а в пресс-барах давным-давно не продают спиртное. А вот приз за лучший вопрос на пресс-конференциях возродить было бы неплохо — для стимула у людей. После матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) я бы вручил его журналисту за такой вопрос Биджиеву: «Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?»
На Волка после шоу, которое он выдал на спартаковском стадионе, теперь тоже буду обращать особое внимание. А его команда в этом туре съездит в Самару. «Крылья», в прошлом туре обыгравшие «Пари НН» и выбравшиеся из подвала в середину таблицы, не кажутся мне аутсайдерами, и если Иван Сергеев действительно вот-вот вернется на Волгу, то «Крылья» закроют главную свою кадровую проблему — отсутствие центрфорварда, и у команды Игоря Осинькина все должно будет пойти гораздо лучше. Но боевой настрой махачкалинцев, тем более после победы над «Спартаком» в Кубке, не подлежит сомнению. Едва ли все будет для Самары так же почти беспроблемно, как вышло против Махачкалы в прошлом туре у «Рубина».
«Акрон» же сыграет в гостях с «Ахматом», и эта встреча двух «А» — из тех битв клубов низа таблицы, которые часто получаются особенно горячими и драматичными. Возможно, многое в этом матче стоит на кону для главного тренера хозяев Магомеда Адиева, хотя мне бы хотелось надеяться на доверие к этому очень уважаемому футболистами, да и вообще людьми футбола человеку со стороны руководства клуба из Грозного. Но в прошлом туре, превратив 0:2 в 3:2 с «Химками», «Ахмат» крайне обидно позволил сопернику отыграться в компенсированное время — и сейчас остается единственным в РПЛ без побед.
С другой стороны, четыре ничьи, среди которых две с топами, «Краснодаром» и «Спартаком» (с последним — на выезде), говорят о конкурентоспособности чеченской команды. По сути, из шести матчей она провалила только один — 0:5 с «Локомотивом». Едва ли это можно считать обоснованным поводом для расставания с тренером, тем более что для Адиева возглавить родной клуб было мечтой всей жизни.
Сам же «Локомотив», впервые за долгое время вышедший в прошлом туре в единоличные лидеры РПЛ, сыграет с «Краснодаром», у которого нет ни одного поражения в чемпионате. Первое место встретится с третьим, и это будет безусловный центральный матч тура, в котором претензии красно-зеленых пройдут проверку серебряным призером прошлогоднего первенства. С возвращением Джона Кордобы «быки» начали обретать очертания прошлогодней команды, но настало время давать результат и ему, и новому (после отъезда Матвея Сафонова в «ПСЖ») капитану команды Эдуарду Сперцяну, на счету которого в лиге пока лишь две результативные передачи при нуле голов. Удивительно, что без голов Кордобы и Сперцяна и в отсутствие Сафонова, прекрасно замененного Станиславом Агкацевым, «Краснодар» сейчас занимает такое место в таблице. Тем более что начал он чемпионат с трех ничьих с аутсайдерами. Это говорит о том, что Мурад Мусаев на старте сделал ставку на надежную оборону и не прогадал — в шести турах «быки» пропустили всего трижды (столько же у «Спартака», меньше, один, только у «Зенита»). Забил, правда, «Краснодар» для себя крайне мало — всего шесть (гол за игру), но у того были объективные причины. Теперь пора раскочегариваться впереди.
У «Локомотива» же сзади не все так надежно (семь пропущенных), и лидер — команда абсолютно «верховая». Сумма забитых и пропущенных мячей у него за шесть туров — 22, то есть 3,67 за игру. Больше нет ни у кого, столько же — неожиданно у «Рубина». Сравните с девятью совокупными мячами в матчах того же «Краснодара» (1,5 за игру, и едва ли такое может радовать Сергея Галицкого: зачем тогда, спрашивается, было менять Владимира Ивича, чтобы набирать очки таким же способом?), 12 — у «Спартака» (2,0 за матч), 13 — у «Динамо» (2,17). И это ведь мы говорим об обычно открытых командах. Но сейчас они все берут очки во многом за счет того, что мало пропускают, а вот «Локо» — за счет того, что много забивает. И можно ли было вообразить более неожиданного лидера премьер-лиги по системе «гол плюс пас» после шестого тура, чем Алексей Батраков? За чьей игрой в новом качестве и против одного из топ-соперников понаблюдать будет вдвойне интересно.
Вот и любопытно, чей подход образца этого сезона победит в главном матче тура — или же «Краснодар» начнет возвращение к базовым настройкам. Вполне допускаю, что команды разойдутся миром, что позволит снова вернуться на первую строчку «Зениту», играющему в Нижнем Новгороде.