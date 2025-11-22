«Локомотив» — «Краснодар»: Черкизово ждет!

Перед воскресным матчем чемпионата с «быками», который состоится 23 ноября, посетителей «РЖД Арены» ждет обширная развлекательная программа.

Игра начнется в 19.45, а матчдей-активности по традиции стартуют за два часа до начала матча — в 17.45.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Творческий уголок и гастрономическая программа

Перед началом встречи по площади «РЖД Арены» будет курсировать детский паровозик, а в творческом уголке малого шатра, который находится за главной сценой, пройдет мастер-класс по украшениям из эпоксидной смолы. Звучит сурово, но это очень увлекательный процесс. Организаторы матча уверяют, что будет интересно.

Множество активностей ждет зрителей в большом шатре от партнера «Локомотива» — ТБАУ: фотобудка, аквагрим, стена пожеланий и игра Just Dance. А еще один партнер железнодорожного клуба — бренд SWM — представит свои автомобили на Южной площади у 3-го сектора «РЖД Арены».

Фото ФК «Локомотив»

Никто из болельщиков не останется голодным. В гастрономической программе есть целый набор блюд на огне: плов, шашлык, шаурма, колбаски и ряд других.

Если кто-то пойдет на игру в свой день рождения, то он не останется без подарка. Напишите в клуб на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения) — именинников ждут вкусные тортики и сувениры, а поздравят их на площади за 30 минут до стартового свистка.

Футбольные аттракционы, розыгрыши и квиз

Любителей футбольных активностей ждет зона панна-футбола, которая расположится за паровозом. Для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, а для фанатов киберфутбола — EA Sports FC.

«Локомотив» приглашает заглянуть в большой шатер у паровоза и галерею у секторов № 6 и 7 к партнерам из Совкомбанка — за подарками, кешбэком, фото и классными впечатлениями. Подробности и условия розыгрышей можно узнать в день матча у консультантов банка.

Фото ФК «Локомотив»

Также в большом шатре у сцены будет работать фирменная «Хватайка»: пять счастливчиков станут обладателями стильных сумок QYRON. Принять участие просто: нужно подойти к сотрудникам на стойке программы «Состав», показать свой личный кабинет на официальном сайте красно-зеленых — и можно попытать удачу. Владельцев абонементов тоже ждет розыгрыш: организаторы случайным образом выберут трех победителей, которые получат шапки из новой коллекции.

Если кто-то готов проверить знания, интуицию и выиграть годовой запас минеральной воды, то должен принять участие в квизе от ТБАУ — он пройдет в чаше стадиона прямо перед началом матча. А в перерыве состоится чествование молодежного состава ЖФК «Локомотив» — в сезоне-2025 спортсменки во второй раз стали победителями лиги для девушек.

Фото ФК «Локомотив»

Билеты

Билеты на матч «Локомотив» — «Краснодар» продаются только онлайн на официальном сайте московского клуба. До 50 процентов от стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности красно-зеленых «Состав».

Для прохода на «РЖД Арену» требуется карта болельщика. Подробная информация по ее оформлению содержится в специальном разделе на сайте железнодорожников: fclm.ru/fanid. В случае возникновения вопросов можно позвонить на круглосуточную горячую линию «Локо» по номеру +7 (495) 500-31-00.

Билеты на матч — тут.

Иван Кадочников