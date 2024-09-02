Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

У «Локомотива» и «Краснодара» одна и та же проблема

«Краснодар» с крупным счетом победил «Локомотив» в Москве
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
«Краснодар» разгромил «Локомотив» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Как и у других потенциальных конкурентов «Зенита» — в 7-м туре РПЛ это было особенно заметно.

Прошлый и нынешний сезоны РПЛ показывают, что «Зенит» остается самой сильной командой лиги и главным претендентом на чемпионство, но навязать ему конкуренцию в золотой гонке реально. Питерцы небезупречны и, хотя и обладают самым качественным составом, подвержены тем же внешним факторам, что остальные, — физиологические спады, травмы лидеров, индивидуальные провалы на ровном месте.

Лусиано Гонду. Лусиано Гонду уже разрывает в РПЛ: оформил дубль в дебютном матче и вернул «Зенит» на первое место

Но кто должен навязывать конкуренцию? Таких команд целый список, но у всех есть общая проблема — трудности при взломе низких блоков. В 7-м туре тезис нашел подтверждение сразу в ряде матчей.

ЦСКА играл с «Химками» на встречных курсах и забрал победу, забив два мяча после подачи с фланга и стандарта. Армейцы попали в удобный для себя сценарий, когда за спинами соперников оставалось пространство для подключений Гайича и Кругового.

«Спартак» с «Рубином» пережил то, с чем сталкивался во встречах с «Ахматом» (в чемпионате) и махачкалинским «Динамо» (в Кубке). Много владения, но почти без обострения. Показательно, что свой гол спартаковцы забили, оставшись в меньшинстве, то есть когда инициатива перешла к сопернику и стало удобнее жалить контратаками.

Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» поймал «Динамо» на желании сыграть в контроль и наказывал разрезающими передачами со своей половины поля. Очевидно, это был план Деограсии, который очень хорошо работал — могли забивать несколько до перерыва и решать все вопросы. Два мяча в исполнении москвичей — следствие индивидуальных ошибок соперника, а не поставленной атакующей игры.

В центральном матче тура «Локомотив» — «Краснодар» гости владели преимуществом на старте, так как у железнодорожников внезапно сломался фирменный прессинг. Когда заработал и Батраков получил пространство, начало что-то получаться. Опять же, преимущество команда Мусаева добыла благодаря ошибкам Лантратова, а моменты создавала с флангов («быки» — третьи в лиге по числу кроссов) и в кинжальных выпадах. У «Локо» же — оглушительный провал после семиматчевой победной серии.

Похоже на сенсацию, ведь до этого матча «Краснодар» испытывал большие проблемы и с созданием моментов, и в целом с голами. «Локомотив» же показал, что, даже набрав ход, может поскользнуться в любой момент, когда попадет в неудобные условия.

К чему все это — вертикальный футбол способен давать результат, но именно команды, которые умеют в контроль и взламывать насыщенные линии обороны без скорости, получают преимущество на дистанции. Стандарты и прессинг — тоже хороший помощник, но не такой надежный. Примерно в половине матчей сезона топ-клубам приходится играть с позиции силы, и если ставка делается на вертикальность и скорость, с андердогами, которые не оставляют пространства, всегда и трудности возникают, и очки теряются. А отсутствие стабильности — крест на чемпионских амбициях. Заметьте, прошло всего семь туров, но у каждого клуба уже случались абсолютно провальные матчи и неудачные отрезки.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Илья Лантратов. Кошмарный вечер Лантратова. Две ошибки вратаря похоронили «Локомотив» в игре с «Краснодаром»

Поэтому для «Зенита» так важны Вендел и Клаудиньо, поэтому ключевым футболистом долгое время является левый защитник Дуглас Сантос. Все они обеспечивают контроль и гарантируют генерацию нестандартных решений, когда, казалось бы, любые пути в штрафную закрыты. Именно эти игроки — каркас чемпионской системы. Ну и посмотрите, как преобразился футбол «Спартака», когда появился неординарный Барко.

Показательно, что в этом сезоне «Зенит» забил гораздо больше после позиционных атак, чем все остальные. Хотя по общему числу мячей отрыв от тех же «Локо» и ЦСКА несущественный.

Лидеры по числу голов в позиционных атаках сезона РПЛ-2024/25

Вы можете заметить, что «Краснодар» в прошлом сезоне показывал результат при Ивиче, когда действовал осторожно. Но «быки» отталкивались от ситуации на поле и оставались прагматичными, не лезли вперед, когда вели в счете, но с позиционными атаками был порядок. А «Динамо» же тогда хотя и прославилось кавалерийскими наскоками, но обошло питерцев по числу мячей после долгих розыгрышей.

Эдуард Сперцян. Парадокс «Краснодара»: результат не через философию Галицкого, а наоборот

Сейчас все конкуренты «Зенита» делают ставку на стандарты и вертикальность. И с точки зрения зрелищности для очных встреч между ними это хорошо, динамичный футбол приятно смотреть. Но все-таки во главе угла стоит набор очков, и, если проблемы с позиционками так и будут сопровождать «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» о стабильном наборе очков можно забыть. Важно не просто контролировать мяч, а уметь регулярно доставлять его в штрафную не только на скорости. И кто из претендентов на конкуренцию с «Зенитом» прибавит в этом компоненте о ходу сезона, тот и сможет составить конкуренцию чемпиону. Если не будет поздно.

Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Рубином»
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев подтвердил свою отставку из клуба
В «Оренбурге» заявили, что Андреев будет уволен из клуба в ближайшее время
Тормена — о победе над «Локомотивом»: «Приятно выигрывать с таким счетом»
Булыкин назвал игру с «Рубином» уроком для «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Парадокс «Краснодара»: результат не через философию Галицкого, а наоборот
Круговой о предстоящем матче с «Зенитом»: «Конечно, есть личная история, это бывший клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя