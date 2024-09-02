У «Локомотива» и «Краснодара» одна и та же проблема

Как и у других потенциальных конкурентов «Зенита» — в 7-м туре РПЛ это было особенно заметно.

Прошлый и нынешний сезоны РПЛ показывают, что «Зенит» остается самой сильной командой лиги и главным претендентом на чемпионство, но навязать ему конкуренцию в золотой гонке реально. Питерцы небезупречны и, хотя и обладают самым качественным составом, подвержены тем же внешним факторам, что остальные, — физиологические спады, травмы лидеров, индивидуальные провалы на ровном месте.

Но кто должен навязывать конкуренцию? Таких команд целый список, но у всех есть общая проблема — трудности при взломе низких блоков. В 7-м туре тезис нашел подтверждение сразу в ряде матчей.

ЦСКА играл с «Химками» на встречных курсах и забрал победу, забив два мяча после подачи с фланга и стандарта. Армейцы попали в удобный для себя сценарий, когда за спинами соперников оставалось пространство для подключений Гайича и Кругового.

«Спартак» с «Рубином» пережил то, с чем сталкивался во встречах с «Ахматом» (в чемпионате) и махачкалинским «Динамо» (в Кубке). Много владения, но почти без обострения. Показательно, что свой гол спартаковцы забили, оставшись в меньшинстве, то есть когда инициатива перешла к сопернику и стало удобнее жалить контратаками.

Футболисты «Спартака» Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» поймал «Динамо» на желании сыграть в контроль и наказывал разрезающими передачами со своей половины поля. Очевидно, это был план Деограсии, который очень хорошо работал — могли забивать несколько до перерыва и решать все вопросы. Два мяча в исполнении москвичей — следствие индивидуальных ошибок соперника, а не поставленной атакующей игры.

В центральном матче тура «Локомотив» — «Краснодар» гости владели преимуществом на старте, так как у железнодорожников внезапно сломался фирменный прессинг. Когда заработал и Батраков получил пространство, начало что-то получаться. Опять же, преимущество команда Мусаева добыла благодаря ошибкам Лантратова, а моменты создавала с флангов («быки» — третьи в лиге по числу кроссов) и в кинжальных выпадах. У «Локо» же — оглушительный провал после семиматчевой победной серии.

Похоже на сенсацию, ведь до этого матча «Краснодар» испытывал большие проблемы и с созданием моментов, и в целом с голами. «Локомотив» же показал, что, даже набрав ход, может поскользнуться в любой момент, когда попадет в неудобные условия.

К чему все это — вертикальный футбол способен давать результат, но именно команды, которые умеют в контроль и взламывать насыщенные линии обороны без скорости, получают преимущество на дистанции. Стандарты и прессинг — тоже хороший помощник, но не такой надежный. Примерно в половине матчей сезона топ-клубам приходится играть с позиции силы, и если ставка делается на вертикальность и скорость, с андердогами, которые не оставляют пространства, всегда и трудности возникают, и очки теряются. А отсутствие стабильности — крест на чемпионских амбициях. Заметьте, прошло всего семь туров, но у каждого клуба уже случались абсолютно провальные матчи и неудачные отрезки.

Поэтому для «Зенита» так важны Вендел и Клаудиньо, поэтому ключевым футболистом долгое время является левый защитник Дуглас Сантос. Все они обеспечивают контроль и гарантируют генерацию нестандартных решений, когда, казалось бы, любые пути в штрафную закрыты. Именно эти игроки — каркас чемпионской системы. Ну и посмотрите, как преобразился футбол «Спартака», когда появился неординарный Барко.

Показательно, что в этом сезоне «Зенит» забил гораздо больше после позиционных атак, чем все остальные. Хотя по общему числу мячей отрыв от тех же «Локо» и ЦСКА несущественный.

Вы можете заметить, что «Краснодар» в прошлом сезоне показывал результат при Ивиче, когда действовал осторожно. Но «быки» отталкивались от ситуации на поле и оставались прагматичными, не лезли вперед, когда вели в счете, но с позиционными атаками был порядок. А «Динамо» же тогда хотя и прославилось кавалерийскими наскоками, но обошло питерцев по числу мячей после долгих розыгрышей.

Сейчас все конкуренты «Зенита» делают ставку на стандарты и вертикальность. И с точки зрения зрелищности для очных встреч между ними это хорошо, динамичный футбол приятно смотреть. Но все-таки во главе угла стоит набор очков, и, если проблемы с позиционками так и будут сопровождать «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» о стабильном наборе очков можно забыть. Важно не просто контролировать мяч, а уметь регулярно доставлять его в штрафную не только на скорости. И кто из претендентов на конкуренцию с «Зенитом» прибавит в этом компоненте о ходу сезона, тот и сможет составить конкуренцию чемпиону. Если не будет поздно.