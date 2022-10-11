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Инсайды

Сегодня, 14:45

Как изменится «Локомотив»: вместо Плутника — Нагорных, новый тренер — Галактионов?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Инсайды «СЭ».

0:4 от «Сочи» окончательно закрыли проект с немецкой стратегией «Локомотива». Ее разрабатывали под Ральфа Рангника, затем передали доверенным лицам топ-менеджера. А заканчивали со спортивным блоком, который уволили в полном составе через 15 минут после финального свистка на «Фиште».

Ключевой вопрос последних дней — чем завершится новая борьба за власть и как распределится влияние в офисе «РЖД Арены». С момента кадровых изменений в «Локомотиве» в медиа писали о проведенных переговорах Александра Плутника с Сергеем Юраном. Источники, близкие к РЖД, сообщали о приходе тандема Юрия Семина и Бориса Ротенберга, который рассматривался в роли спортдира — об этом сценарии в кулуарах говорили давно (впервые — когда Борис еще официально не завершил карьеру), но каждый раз план срывался.

Борис Ротенберг и&nbsp;Юрий Семин. «Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Тем не менее, по моим данным, контакты с Семиным были. Но перспективы изначально вызывали сомнения из-за отношений между тренером, со скандалом покинувшим «Локо» весной 2020-го, и главой РЖД Олегом Белозеровым, который согласовывал то решение. Да и при сохранении в структуре клуба фигур Плутника и Леонченко возвращение Юрия Палыча было представить нереально.

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Хотя оно и вписывалось в логику назначения нового специалиста, которого, в идеале, должен выбирать спортивный директор. А его в «Локомотиве» тоже нет. При связке Семина и Ротенберга такого вопроса бы не возникло в принципе — Юрий Палыч высоко оценивал менеджерский потенциал экс-футболиста (причем делал это публично), а значит, был готов работать с Ротенбергом-младшим — что в случае последних взаимоотношений тренера и руководителей «Локомотива» немаловажно.

Томас Цорн (в&nbsp;центре) и&nbsp;Ральф Рангник (справа). В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

Помимо тренерского штаба, в клубе изменится вертикаль управления. По данным «СЭ», должность председателя совета директоров может покинуть Александр Плутник. А его место займет Юрий Нагорных — директор департамента коммуникаций РЖД, экс-член совета директоров «Локомотива» (2019—2021), а также бывший замминистра спорта РФ.

Должность спортивного директора «Локомотива» при этом будет упразднена. Управление этим блоком перейдет Владимиру Леонченко, а работу генерального директора, как и ранее, будет контролировать совет директоров. Важная деталь: Леонченко с этого момента будет составлять контракты с новыми экономическими ограничениями. При Плутнике «Локомотив» не подписывал футболистов на оклады выше 1,5 миллиона евро в год. Новый потолок зарплат в команде сократится до 1 миллиона.

Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Михаил Галактионов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В ближайшее время клубу предстоит окончательно определиться с новым главным тренером. Источники, близкие к «Локомотиву», утверждают, что «им не окажется никто из списка тех, кто фигурировал в СМИ в последние дни», а самая вероятная кандидатура — Михаил Галактионов, для которого этот шаг станет мощным карьерным рывком.

Летом тренер молодежной сборной России сменил Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде», а теперь может перебраться в Черкизово — вытаскивать самый проблемный топ-клуб лиги из глубочайшего кризиса.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Семин
49
70
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