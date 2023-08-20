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Сегодня, 11:00

Дзюба не согласен, что «Локо» вымучил ничью — но это так! Цифры подтверждают — команда ужасна на старте сезона

Дзюба не согласился с телекомментатором, что «Локомотив» вымучил ничью
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Артем Дзюба (справа) и Михаил Галактионов.
Фото «СЭ»
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И «Краснодар», и «Крылья» были гораздо ближе к победе.

Как бы Артема Дзюбу ни возмущал глагол «вымучил», он и правда хорошо подходит для описания гола «Локомотива» в матче с «Краснодаром». Мяч Антона Миранчука на последних секундах принес гостям ничью при 1,74 против 0,57 xG в пользу «быков». Команда Ивича серьезно сбавила обороты и допустила пять ударов с 75-й минуты матча — если бы не этот отрезок, статистика «Локо» по ожидаемым голам и ударам была бы еще скромнее.

«Локомотив» зацепил ничью и по итогам пяти туров набрал шесть очков, расположившись на 10-м месте в таблице. Результат пока не провальный, делать конкретные выводы о перспективах на сезон рано, но такая статистика подчеркивает: у команды Галактионова проблемы.

За пять туров «Локо» забил 8 голов (делит 5-8-е места в РПЛ), четыре из которых — в ворота «Факела». При этом по ожидаемым голам железнодорожники занимают третье место с конца — 4,8 xG, (на 4,2 меньше реально забитых голов). Говорит ли это о том, что «Локо» просто здорово реализует свои моменты? Не совсем. По числу созданных шансов у чужих ворот красно-зеленые делят 5-6-е место с ЦСКА (по 19), но цифры по реализации этих шансов средние — 42%, 8-е место в лиге. С ударами у «Локомотива» тоже туго — третье место с конца по их числу (40) и пятое с конца по проценту попаданий в створ (30%). Налицо явный кризис в атаке.

19&nbsp;августа. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Антон Миранчук и&nbsp;Дмитрий Баринов. Как «Локо» это делает?! Второй тур подряд спасается в концовке — теперь благодаря Миранчуку

Но проблемами в нападении для «Локо» все не ограничивается. Про отсутствие надежности в центре обороны все говорили сразу после старта. На две позиции ЦЗ у Галактионова обширный набор: Фассон, Погостнов, Морозов, Кузьмичев (плюс есть выбывший из-за травмы Магкеев), но никто из них пока не зарекомендовал себя в роли качественного ведущего защитника уровня московского гранда. И тут страшно представить, что было бы, если б не потрясающая игра Лантратова. При 9 пропущенных голах у «Локомотива» 11 xGA (ожидаемые пропущенные) — худший показатель в лиге. 88 допущенных ударов по своим воротам — и тоже худшие цифры во всей РПЛ. Так что неудивительно, что по ожидаемым очкам «Локо» — последняя команда чемпионата, а та самая победа над «Факелом» — единственный матч, в котором железнодорожники превзошли соперника по ожидаемым голам.

При попытке разобраться, что вообще происходит, проще всего спихнуть все на форму Дзюбы или низкий класс центральных защитников. Но, кажется, проблема глубже. Весной «Локомотив» был хорош в быстрых атаках (второе место после «Краснодара» и «Спартака» по числу голов после контрвыпадов), Дзюба классно цеплялся за верховые мячи и сбрасывал их на фланги, где разбирались скоростные Пиняев и Глушенков. Показательно, что и в этом сезоне лучший бомбардир команды — крайний защитник Тикнизян.

В нынешнем же розыгрыше соперники будто адаптировались к стилю Галактионова — играют низким блоком, перекрывают свободные пространства и не стесняются отдавать мяч.

«Мы были немного инертными, поскольку нацеливали наших футболистов больше действовать на пространстве, чаще использовать скоростные взаимодействия, — говорил Галактионов после разгрома от ЦСКА, когда план «Локо» тотально провалился. — Соперник грамотно оборонялся позиционно, у нас не было свободных зон, куда бежать. Мы фактически получали мячи в прием на месте. С нами было достаточно комфортно играть, мы попадали на ответные атаки».

Артем Дзюба (&laquo;Локомотив&raquo;) в&nbsp;матче против ЦСКА. ЦСКА вскрыл все проблемы «Локо»: Дзюба сдал в атаке, в обороне — пожар. Образцовая работа Федотова

Налаживание позиционной игры, пожалуй, станет главной задачей для штаба Галактионова на этот сезон. Пока «Локомотиву» везет — он второй тур спасается на последних минутах и набирает очки явно больше ожидаемого. Но статистические аномалии редко растягиваются на продолжительные дистанции, потому регрессия к среднему рано или поздно произойдет. Важно принять это и вовремя исправить, а не отрицать, как Дзюба.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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