Аплодисменты Галактионову от Станковича и «кусочек мяса» для «Локо». Пресс-конференция после дерби

Спич главных тренеров.

Станкович: «У соперника было больше желания»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в дерби от «Локомотива» признал превосходство соперника, объяснил свой выбор стартового состава и отказался давать оценку готовности команды в сезоне.

— Объясните, почему в стартовом составе не вышел Умяров. И почему в опорной зоне играл Литвинов, а не Пруцев?

— Умяров не тренировался почти всю неделю. Было бы неправильно его выпускать с первых минут. Это был бы риск. Литвинов находился в хороших кондициях, он нравится мне как игрок. У него есть и потенциал, чтобы прибавлять. Это было тренерское решение выпустить его в центр поля.

— Как вам игра Денисова во втором тайме против «Динамо» и сегодня?

— Предпочитаю не говорить об игроках индивидуально. Конечно, можно было сыграть лучше, но каких-то сверхъестественных ситуаций не было. Мы пропустили два гола после двух ударов по нашим воротам. И первый же удар во втором тайме тоже завершился голом... Мы принимаем это и этот результат. Но не скажу, что все потеряно. Сегодня у нас были и хорошие моменты. В финальной трети не было конкретики. Мы легко доходили туда, но потом возникали проблемы. И с нашей стороны было очень мало ударов по воротам.

— После игры вы похлопали тренеру соперника, перед тем как пожать ему руку. Что это было?

— Если счет на табло 3:1, значит, он выиграл тренерскую дуэль. Я аплодировал, потому что он этого заслуживает. Это было абсолютно искренне. Он грамотно использует качества игроков своей команды. Могу произнести только лестные слова в его адрес. Но видите, каким может быть футбол. У нас был момент в первом тайме — Шамар мог сравнять счет, и на перерыв мы ушли бы при ничьей. В итоге все могло сложиться иначе... Возможно, еще чувствовались последствия дерби с «Динамо».

— Какую оценку вы поставили бы команде в целом, учитывая то, что мы сегодня видели на поле? Насколько она готова к сезону? К примеру, Томаш Амарал поставил себе 7 из 10 за летнюю трансферную кампанию.

— Я не буду оценивать трансферный рынок. Если у вас есть вопросы по игре — задавайте, или я закончу пресс-конференцию прямо сейчас.

— Показалось, что сегодня «Спартак» проигрывал «Локомотиву» в «физике». Вы согласны?

— Соглашусь с вами. Можно критиковать нас. Мы проигрывали сегодня дуэли сопернику. Не сказать, что у нас не было желания, но у соперника его было больше. Плюс, как я уже сказал, мы мало били по воротам.

Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Галактионов: «Не акцентировали внимание на сопернике»

Главный тренер победителей Михаил Галактионов оценил игру в дерби Сергея Пиняева и Ильи Самошникова, выразил уверенность, что у Алексея Батракова не случится звездной болезни, а также назвал победу над «Спартаком» «своим куском мяса» для красно-зеленых.

— Это была четвертая игра с командой первой шестерки: у «Локо» две победы и два поражения. Как готовились именно к «Спартаку»?

— Подготовка была обычной. Сверхнакачек нет и не должно быть. Наоборот, надо было снять напряжение с ребят. Да мы и не особо акцентировали внимание на сопернике. Больше делали упор на себя. Команда играла сегодня сердцем — получилась такая духовитая победа. Энергетика трибун нас подстегивала. Парни бились отчаянно. В целом довольны и результатом, и игрой.

— Пиняев теперь будет получать по 90 минут регулярно?

— Есть уровень подготовленности, есть уровень игры футболиста. Были моменты, которые надо подправить, но не критично. В такую игру очень тяжело входить. А Серега играл хорошо — пусть и не хватило в концовке, чтобы забить. Главный посыл в перерыве был в том, чтобы не отдавать сопернику инициативу, продолжать оказывать давление на их центральных защитников, чтобы не давать спокойно начинать атаки.

— Проводите ли вы с Батраковым работу по предотвращению звездной болезни?

— Прямо так не вызываем и не говорим: «Если завтра начнется звездная болезнь, мы тогда тебя...» Он хороший парень — очень приятный в общении. У Леши хорошее окружение, семья. Вы все это видели. Думаю, проблем быть не должно.

— Как вам суперматч Самошникова? Это новое секретное оружие «Локо»?

— Весь его функционал не будем раскрывать, конечно. Он сейчас играет раскрепощенно, как и вся команда. Нет груза ответственности. Есть игровые требования: что надо делать в зонах, в переходных фазах и так далее. Его результативность связана именно с этим.

— Есть ощущение, что вот этот запал «Локомотива» может пропасть, потому что состав слишком уж молодой. Как вы это видите?

— Мы видели очень много примеров, когда и опытная команда не давала результат. Самое главное — сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку.

— Усилился ли сегодня аппетит у «Локомотива»? В прошлый раз вы сказали, что аппетит у хищника, вкусившего мяса, только усиливается.

— Думаю, кусочек мы сегодня откусили. Свой кусок. Вкус победы есть — нужно дальше это развивать.