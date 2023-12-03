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Сегодня, 21:30

«Локомотив» дважды за чемпионат обыграл «Зенит» Семака. Раньше это удавалось только одному тренеру

Кирилл Бурдаков
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Максим Ненахов и Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Есть за что похвалить Галактионова.

К осенней гостевой победе над «Зенитом» со счетом 2:1 «Локомотив» добавил зимнюю домашнюю — 3:1. «Локо» — всего второй клуб, которому удалось набрать шесть очков в противостоянии с сине-бело-голубыми за шесть лет работы в Санкт-Петербурге Сергея Семака. Три года назад зенитовцев дважды одолел «Рубин», с которым в том сезоне работал Леонид Слуцкий.

Во втором круге к красно-зеленым могут присоединиться «Динамо» и «Оренбург». В последний раз «Зенит» не набирал очков с более чем одним соперником в 2002 году. Тогда провалившие турнир питерцы по два раза уступили ЦСКА, «Спартаку» и «Крыльям».

«РЖД Арена» остается очень неудобным стадионом для Сергея Семака. В Черкизове команды победителя последних пяти чемпионатов России добились всего одной победы и забили только пять голов. Обыграть «Локо» на его поле у «Зенита» Семака вышло только весной нынешнего года. Тогда на гол Максима Глушенков ответили Матео Кассьерра и Вендел.

В пятый раз за пять с половиной лет работы в «Зените» (и во второй в нынешнем сезоне!) Сергей Семак попал на серию поражений. Поездка в Москву получилась для сине-бело-голубых провальной — 0:1 от «Динамо» в Кубке и 1:3 от «Локо» в чемпионате. Зимой 2018-2019 годов клуб из Северной столицы уступил четыре раза подряд, осенью 2020-го и осенью 2021-го — по три. Правда, в каждом из случаев с неудачами в премьер-лиге соседствовали проигрыши в еврокубках.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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