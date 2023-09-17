Деограсия создал монстра в РПЛ! «Оренбург» выключил Дзюбу и нокаутировал «Локомотив»

У Галактионова проблемы.

Узнаваемый стиль нового «Локомотива» — мощная атака (даже после ухода Изидора, уже разрывающего за «Зенит»), крепкий кулак в центре и бесконечные эксперименты в обороне. За лето «Локомотив» так и не нашел нового центрального защитника (по данным «СЭ», в ближайшие дни им может стать экс-игрок «Вольфсбурга» Джошуа Гилявоги), так что неудивительно, что основная часть ротации затрагивает именно эти позиции. Уже перепробованы все возможные пары: в РПЛ Галактионов выпускал Кузьмичева с Погостновым, Погостнова с Фассоном, Фассона с Кузьмичевым. Но после двухнедельной паузы в чемпионате вернулся к сочетанию, с которым начинал сезон — Фассон-Морозов.

Фланги у «Локо» тоже нестабильны: на «Оренбург» впервые оказался в старте Сильянов, а Тикнизян, который проводит самый результативный год в карьере, во второй раз за 8 туров остался на скамейке.

«Оренбург» чудом не воспользовался этим кризисом в самом начале — при Деограсии команда вернула качество и голы, утерянные после ухода Лички, и не проигрывает ни в РПЛ, ни в Кубке России. А в Черкизово могла забить уже на второй минуте — «Локомотив» к этому моменту не то что не провел ни одной атаки, а элементарно не мог забрать мяч.

В тот момент совсем не возникло ощущения, что это был самый опасный момент первого тайма. Но ничего интереснее, если не считать разорванную майку Дзюбы, мы до перерыва так и не увидели. Команда Галактионова уступила по владению (всего 38% против 62% у «Оренбурга»), ударам (6-4) и просто не понимала, как играть против соперника, с которым не работают даже забросы на Артема.

Замены Пиняева, Глушенкова, Миранчука и Карпукаса уже к 62-й минуте — лучшее подтверждение, что изначальный план «Локомотива» провалился. Моменты появились с выходом Жемалетдинова и Тикнизяна, который действовал в атаке и сразу стал там самым острым игроком. А после замены Сильянова на Сулейманова, когда Галактионов освежил половину состава, казалось — «Локо» все же дожмет: «Оренбург» сел слишком глубоко, отдал мяч и просто терпел.

Но идеально выпутался из ситуации. «Оренбургу» хватило двух атак, чтобы нокаутировать оппонента. Сначала Иван Башич мощно пальнул из-за штрафной — и это редкий случай, когда у «Локо» провалился не центр обороны, а опорная зона.

Но дальше отличились и центральные защитники: Воробьев поймал Морозова в полупозиции и завершил реактивный контрвыпад новым шедевром. Два гола дальними ударами Лантратов не пропускал очень давно.

Шок, что все это исполняет «Оренбург», который совсем недавно вынимал шесть мячей от дубля ЦСКА и коллекционировал поражения. А теперь бьется на равным с теми же армейцами, громит «Сочи» и по делу обыгрывает «Локомотив».

Команда Галактионова спасалась с «Крыльями» и «Краснодаром» (в обоих случаях — не по игре), затем продлила серию без поражений двумя победами. И наконец проиграла — без моментов и игровой структуры, зато с прежними проблемами, которые никак не получается решить.

Есть ощущение, что «Оренбург» не первый, кто ими воспользуется.