Деограсия создал монстра в РПЛ! «Оренбург» выключил Дзюбу и нокаутировал «Локомотив»

Сегодня, 21:35
Узнаваемый стиль нового «Локомотива» — мощная атака (даже после ухода Изидора, уже разрывающего за «Зенит»), крепкий кулак в центре и бесконечные эксперименты в обороне. За лето «Локомотив» так и не нашел нового центрального защитника (по данным «СЭ», в ближайшие дни им может стать экс-игрок «Вольфсбурга» Джошуа Гилявоги), так что неудивительно, что основная часть ротации затрагивает именно эти позиции. Уже перепробованы все возможные пары: в РПЛ Галактионов выпускал Кузьмичева с Погостновым, Погостнова с Фассоном, Фассона с Кузьмичевым. Но после двухнедельной паузы в чемпионате вернулся к сочетанию, с которым начинал сезон — Фассон-Морозов.
Фланги у «Локо» тоже нестабильны: на «Оренбург» впервые оказался в старте Сильянов, а Тикнизян, который проводит самый результативный год в карьере, во второй раз за 8 туров остался на скамейке.
«Оренбург» чудом не воспользовался этим кризисом в самом начале — при Деограсии команда вернула качество и голы, утерянные после ухода Лички, и не проигрывает ни в РПЛ, ни в Кубке России. А в Черкизово могла забить уже на второй минуте — «Локомотив» к этому моменту не то что не провел ни одной атаки, а элементарно не мог забрать мяч.
В тот момент совсем не возникло ощущения, что это был самый опасный момент первого тайма. Но ничего интереснее, если не считать разорванную майку Дзюбы, мы до перерыва так и не увидели. Команда Галактионова уступила по владению (всего 38% против 62% у «Оренбурга»), ударам (6-4) и просто не понимала, как играть против соперника, с которым не работают даже забросы на Артема.
Замены Пиняева, Глушенкова, Миранчука и Карпукаса уже к 62-й минуте — лучшее подтверждение, что изначальный план «Локомотива» провалился. Моменты появились с выходом Жемалетдинова и Тикнизяна, который действовал в атаке и сразу стал там самым острым игроком. А после замены Сильянова на Сулейманова, когда Галактионов освежил половину состава, казалось — «Локо» все же дожмет: «Оренбург» сел слишком глубоко, отдал мяч и просто терпел.
Но идеально выпутался из ситуации. «Оренбургу» хватило двух атак, чтобы нокаутировать оппонента. Сначала Иван Башич мощно пальнул из-за штрафной — и это редкий случай, когда у «Локо» провалился не центр обороны, а опорная зона.
Но дальше отличились и центральные защитники: Воробьев поймал Морозова в полупозиции и завершил реактивный контрвыпад новым шедевром. Два гола дальними ударами Лантратов не пропускал очень давно.
Шок, что все это исполняет «Оренбург», который совсем недавно вынимал шесть мячей от дубля ЦСКА и коллекционировал поражения. А теперь бьется на равным с теми же армейцами, громит «Сочи» и по делу обыгрывает «Локомотив».
Команда Галактионова спасалась с «Крыльями» и «Краснодаром» (в обоих случаях — не по игре), затем продлила серию без поражений двумя победами. И наконец проиграла — без моментов и игровой структуры, зато с прежними проблемами, которые никак не получается решить.
Есть ощущение, что «Оренбург» не первый, кто ими воспользуется.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2