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Сегодня, 21:35

Деограсия создал монстра в РПЛ! «Оренбург» выключил Дзюбу и нокаутировал «Локомотив»

«Локомотив» дома проиграл «Оренбургу»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Антон Миранчук, Арсен Адамов и Артем Дзюба
Антон Миранчук, Арсен Адамов и Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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У Галактионова проблемы.
Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Оренбург

Узнаваемый стиль нового «Локомотива» — мощная атака (даже после ухода Изидора, уже разрывающего за «Зенит»), крепкий кулак в центре и бесконечные эксперименты в обороне. За лето «Локомотив» так и не нашел нового центрального защитника (по данным «СЭ», в ближайшие дни им может стать экс-игрок «Вольфсбурга» Джошуа Гилявоги), так что неудивительно, что основная часть ротации затрагивает именно эти позиции. Уже перепробованы все возможные пары: в РПЛ Галактионов выпускал Кузьмичева с Погостновым, Погостнова с Фассоном, Фассона с Кузьмичевым. Но после двухнедельной паузы в чемпионате вернулся к сочетанию, с которым начинал сезон — Фассон-Морозов.

Фланги у «Локо» тоже нестабильны: на «Оренбург» впервые оказался в старте Сильянов, а Тикнизян, который проводит самый результативный год в карьере, во второй раз за 8 туров остался на скамейке.

«Оренбург» чудом не воспользовался этим кризисом в самом начале — при Деограсии команда вернула качество и голы, утерянные после ухода Лички, и не проигрывает ни в РПЛ, ни в Кубке России. А в Черкизово могла забить уже на второй минуте — «Локомотив» к этому моменту не то что не провел ни одной атаки, а элементарно не мог забрать мяч.

В тот момент совсем не возникло ощущения, что это был самый опасный момент первого тайма. Но ничего интереснее, если не считать разорванную майку Дзюбы, мы до перерыва так и не увидели. Команда Галактионова уступила по владению (всего 38% против 62% у «Оренбурга»), ударам (6-4) и просто не понимала, как играть против соперника, с которым не работают даже забросы на Артема.

Замены Пиняева, Глушенкова, Миранчука и Карпукаса уже к 62-й минуте — лучшее подтверждение, что изначальный план «Локомотива» провалился. Моменты появились с выходом Жемалетдинова и Тикнизяна, который действовал в атаке и сразу стал там самым острым игроком. А после замены Сильянова на Сулейманова, когда Галактионов освежил половину состава, казалось — «Локо» все же дожмет: «Оренбург» сел слишком глубоко, отдал мяч и просто терпел.

Но идеально выпутался из ситуации. «Оренбургу» хватило двух атак, чтобы нокаутировать оппонента. Сначала Иван Башич мощно пальнул из-за штрафной — и это редкий случай, когда у «Локо» провалился не центр обороны, а опорная зона.

Но дальше отличились и центральные защитники: Воробьев поймал Морозова в полупозиции и завершил реактивный контрвыпад новым шедевром. Два гола дальними ударами Лантратов не пропускал очень давно.

Шок, что все это исполняет «Оренбург», который совсем недавно вынимал шесть мячей от дубля ЦСКА и коллекционировал поражения. А теперь бьется на равным с теми же армейцами, громит «Сочи» и по делу обыгрывает «Локомотив».

Команда Галактионова спасалась с «Крыльями» и «Краснодаром» (в обоих случаях — не по игре), затем продлила серию без поражений двумя победами. И наконец проиграла — без моментов и игровой структуры, зато с прежними проблемами, которые никак не получается решить.

Есть ощущение, что «Оренбург» не первый, кто ими воспользуется.

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
3
34
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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