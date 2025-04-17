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17 апреля, 16:45

«Локомотив» — «Пари НН»: вечер активностей в Черкизове

Егор Сергеев
Болельщики «Локомотива» на стадионе
Болельщики «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
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Перед домашней игрой 25-го тура РПЛ с волжанами, которая состоится на «РЖД Арене» в субботу, 19 апреля, посетителей стадиона ожидает развлекательная программа при поддержке BetBoom.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 17.00, а матчдей-активности стартуют за два часа до начала встречи — в 15.00.

Фестиваль еды, аттракционы и розыгрыши

Детские развлечения будут ждать пришедших на «РЖД Арену» с начала матчдей-программы: для самых юных болельщиков в малом шатре пройдет интересный мастер-класс, запланированы показ мультфильмов и раздача ободков, а на главной сцене состоится розыгрыш призов. На Южной площади все смогут встретить любимых персонажей из «Смешариков», по ней также будет курсировать детский паровозик.

Активности для болельщиков перед матчем «Локомотива»
Фото ФК «Локомотив»

На уже традиционном фестивале еды гостям предложат различные — и очень вкусные — блюда на огне: колбаски, курица, плов, шашлык и многое другое. В общем — все, чтобы утолить голод или же просто перекусить до начала игры.

Для участников программы лояльности «Состав» пройдет аттракцион «Хватайка». Попробуйте поймать призы: бонусные шпалы, билеты и клубную атрибутику. Вас ждут в большом шатре!

Владельцам абонементов будет предложен розыгрыш опции «Просмотр разминки с кромки поля». Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «Состава» и дождаться объявления результатов на сцене — имена победителей назовут в 16.30, за полчаса до стартового свистка.

Любителей футбольных активностей ждет текбол, призовой и настольный футбол, сабсоккер, футбольный биатлон и многое другое. Не забудьте заглянуть и к партнерам «Локо» из BetBoom, чтобы выиграть приз в колесе фортуны. За паровозом расположится зона панна-футбола. В малом шатре болельщики смогут сделать аквагрим с символикой «Локомотива», для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, для фанатов киберфутбола — EA Sports FC, более известная как FIFA.

Ростовые куклы перед матчем «Локомотива»
Фото ФК «Локомотив»

Если болельщик пойдет на «РЖД Арену» в свой день рождения, то он не останется без подарка! Напишите нам об этом на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения). Именинников поздравят на площади за 30 минут до начала встречи — их ждут вкусные тортики и сувениры.

Билеты

Билеты продаются только онлайн на fclm.ru/tickets. До 50 процентов от их стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности «Состав».

Напомним, что для прохода на стадион требуется карта болельщика. Подробную информацию по ее оформлению можно найти в специальном разделе на сайте «Локо»: https://www.fclm.ru/fanid/. В случае возникновения вопросов или если потребуется помощь с оформлением, звоните на круглосуточную клубную горячую линию +7 (495) 500-31-00.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари НН

Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. г. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1

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ФК Локомотив (Москва)
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