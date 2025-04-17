17 апреля, 16:45
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 17.00, а матчдей-активности стартуют за два часа до начала встречи — в 15.00.
Детские развлечения будут ждать пришедших на «РЖД Арену» с начала матчдей-программы: для самых юных болельщиков в малом шатре пройдет интересный мастер-класс, запланированы показ мультфильмов и раздача ободков, а на главной сцене состоится розыгрыш призов. На Южной площади все смогут встретить любимых персонажей из «Смешариков», по ней также будет курсировать детский паровозик.
На уже традиционном фестивале еды гостям предложат различные — и очень вкусные — блюда на огне: колбаски, курица, плов, шашлык и многое другое. В общем — все, чтобы утолить голод или же просто перекусить до начала игры.
Для участников программы лояльности «Состав» пройдет аттракцион «Хватайка». Попробуйте поймать призы: бонусные шпалы, билеты и клубную атрибутику. Вас ждут в большом шатре!
Владельцам абонементов будет предложен розыгрыш опции «Просмотр разминки с кромки поля». Для этого нужно зарегистрироваться на стойке «Состава» и дождаться объявления результатов на сцене — имена победителей назовут в 16.30, за полчаса до стартового свистка.
Любителей футбольных активностей ждет текбол, призовой и настольный футбол, сабсоккер, футбольный биатлон и многое другое. Не забудьте заглянуть и к партнерам «Локо» из BetBoom, чтобы выиграть приз в колесе фортуны. За паровозом расположится зона панна-футбола. В малом шатре болельщики смогут сделать аквагрим с символикой «Локомотива», для любителей настольного футбола в большом шатре будут доступны кикеры, для фанатов киберфутбола — EA Sports FC, более известная как FIFA.
Если болельщик пойдет на «РЖД Арену» в свой день рождения, то он не останется без подарка! Напишите нам об этом на электронный адрес show@fclm.ru (указав Ф. И. О. и дату рождения). Именинников поздравят на площади за 30 минут до начала встречи — их ждут вкусные тортики и сувениры.
Билеты продаются только онлайн на fclm.ru/tickets. До 50 процентов от их стоимости можно оплатить шпалами программы лояльности «Состав».
Напомним, что для прохода на стадион требуется карта болельщика. Подробную информацию по ее оформлению можно найти в специальном разделе на сайте «Локо»: https://www.fclm.ru/fanid/. В случае возникновения вопросов или если потребуется помощь с оформлением, звоните на круглосуточную клубную горячую линию +7 (495) 500-31-00.
Реклама. АО «ФК «Локомотив». ИНН: 7718200111. ОГРН: 1037718045034. г. Москва, ул. Большая Черкизовская, влд. 125, стр. 1
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