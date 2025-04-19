Пиняев оформил гол-шедевр в сотом матче в РПЛ. И установил необычный рекорд, о котором вы не знали

Сергей продолжает собирать достижения.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев отличился в матче 25-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0). Гол украсил юбилейный матч 20-летнего россиянина — игра против нижегородцев стала для Пиняева сотой в рамках РПЛ.

Шедевр

Сергей давно не забивал в чемпионате — последний раз он поражал ворота «Спартака» в ноябре прошлого года (2:5). В матче с «Пари НН» россиянин наконец снова отличился, причем сделал это максимально эффектно. Сергей разыграл красивую комбинацию с одноклубником Дмитрием Воробьевым и мощно пробил из-за пределов штрафной — голкипер нижегородцев Вадим Лукьянов не смог спасти ворота.

Гол стал 14-м для Пиняева в составе «Локомотива» и 13-м в рамках российской премьер-лиги. Кроме того, на счету Сергея девять голов в Кубке России и один забитый мяч в составе сборной. За национальную команду Пиняев отличился в марте 2023 года, в игре против Ирака (2:0).

Необычный рекорд

Матч с «Пари НН» получился для Пиняева успешным со всех сторон. Во-первых, «Локомотив» выиграл 3:0 и прервал трехматчевую серию без побед в лиге. Во-вторых, Сергей отметился долгожданным голом. В-третьих, матч стал для нападающего сотым в РПЛ. При этом Пиняев является самым молодым юбиляром в истории лиги — знаковая отметка покорилась ему в 20 лет 168 дней.

Предыдущим рекордсменом был Игорь Акинфеев — сотый матч армейского голкипера пришелся на его 21-й день рождения. Достижение Акинфеева держалось с 2007 года. Помимо вратаря ЦСКА, в топ-5 также входят Александр Кокорин, Александр Кержаков и Павел Мамаев.

Это не первое возрастное достижение Пиняева. Нападающий «Локомотива»: