«Локо» вернул кураж, но потерял Батракова. Первая победа за четыре тура!

«Пари НН» разгромлен в Черкизове.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

У игры на несколько фронтов хватает как плюсов, так и минусов. С одной стороны, нет времени перевести дух и перезарядить эмоции. С другой, есть возможность попробовать что-то новое и переломить ситуацию, если в целом дела складываются не лучшим образом. «Локомотив», у которого ровно месяц не было побед в официальных матчах, как раз дал повод проверить вторую часть данной теории. Набрав одно очко в трех турах РПЛ и не лучшим образом начав кубковую встречу с «Ахматом», железнодорожники перевернули ход игры за две минуты (2:1), а это — уже совсем другое настроение.

И в субботу было заметно, что тот успех удалось перенести на чемпионат. Раков продемонстрировал соответствующий заряд в первой же атаке попаданием в штангу. Еще раз стойка сыграла за гостей, когда впервые получивший капитанскую повязку в чемпионате Батраков (ранее подобное случалось в Кубке) отличным пасом нашел в штрафной поддержавшего атаку Сильянова. Удача явно была на стороне Лукьянова, который сохранил место в воротах «Пари НН», несмотря на сократившуюся по итогам рассмотрения апелляции дисквалификацию Медведева.

Впрочем, для «Локо» игра складывалась не совсем гладко. Волжане своей активностью демонстрировали, что качественный матч против «Динамо» в прошлом туре (1:1) не разовый всплеск. Гости даже забили после того, как Боселли дважды подряд с угловой отметки закручивал в ворота. Во втором случае — после просчета ослепленного солнцем Митрюшкина — отличился Грулев, однако контакт мяча с рукой форварда привел к отмене гола. Видимо, на этом запас волжской удачи иссяк, и все пошло не по сценарию Виктора Гончаренко.

Для начала красную карточку получил Каккоев, чей фол на Годяеве судьи пропустили. Исправить ошибку помогли ВАР и поход арбитра к монитору. Нижегородцы остались в меньшинстве, но и Михаилу Галактионову пришлось корректировать игру, так как Годяев не смог вернуться на поле и проследовал в раздевалку, опираясь на плечи клубных медиков. А ведь опорная зона «Локо» и так была ослаблена дисквалификацией Баринова. В итоге после выхода Сарвели глубже опустился Батраков.

Кроме того, в добавленное к первому тайму время молодой капитан уступил право на исполнение стандарта Ракову, и третье попадание в штангу (после подрезки Воробьева головой) завершилось рикошетом в нужную «Локо» сторону и переломным голом. Идеальная реализация задуманного двумя футболистами, о чем в перерыве рассказал автор результативной подачи! А вот такие номера, что исполнил Пиняев, планировать невозможно, потому что это — вдохновение в чистом виде! Сергей начал фирменное смещение с фланга в центр к линии штрафной, потом накоротке «обыгрался» с Воробьевым и, проскочив еще пару защитников, выстрелил впритирку со штангой.

По сути, на этом все закончилось, потому что одна команда словно осознала тщетность собственных усилий, а «Локо» заиграл на кураже, которого в последнее время молодой и задорной команде катастрофически не хватало. Роскошный по исполнению удар Ракова со штрафного, который Лукьянову пришлось вытягивать из-под перекладины, — тоже момент для хит-парадов. Как и гол Карпукаса перед финальным свистком.

Жаль, следующий в направлении медального пьедестала поезд фактически ушел. Но «Локо» все равно еще поборется, а перспективы зависят в том числе и от тяжести повреждения не доигравшего субботний матч Батракова.