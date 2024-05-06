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6 мая, 22:45

Какой шикарный гол забил Миранчук! «Локомотив» обошел «Спартак» и закрепился на четвертой строчке

«Локомотив» обыграл «Ростов» и обошел «Спартак»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Локомотива» радуются голу Антона Миранчука в ворота «Ростова».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Для победы над «Ростовом» хватило одного мяча.
Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Ростов

Чемпионская гонка в этом сезоне получается невероятно захватывающей. В отсутствие еврокубков принципиальность мест ниже первого во многом обесценивается, но для оценки работы тренеров и команд место в таблице имеет большое значение. Все-таки для любого гранда место ниже пятого — это однозначный провал.

«Локомотиву», который занял восьмое место в прошлом сезоне, нужно было исправляться как минимум перед своими болельщиками. Правда, пока получается не очень — провальный старт чемпионата, казалось, не оставил шансов на положительное завершение сезона. С зимы ситуацию вроде удалось поправить, но слово «нестабильность» остается главным определением нынешней кампании железнодорожников.

До третьего места перед началом 27-го тура было шесть очков, шансы исправить ситуацию оставались, но для этого нужно было не только рассчитывать на осечки «Зенита», «Динамо» или «Краснодара», но в первую очередь самим ударно провести концовку сезона. И для начала — обыграть «Ростов», одержав первую домашнюю победу на весеннем отрезке.

Максим Глушенков и&nbsp;Роналдо. «Локомотив» обыграл «Ростов» и обошел «Спартак» в таблице. Онлайн-трансляция матча

Команда Валерия Карпина тоже далека от того уровня, что показывала хотя бы в прошлом сезоне, когда заняла четвертое место. Но повторить тот результат были все шансы — в случае победы южане врывались бы в пятерку. Да и победы в последних двух турах над «Уралом» (1:0) и «Оренбургом» (2:1) вселяли надежду.

Но начало матча с «Локомотивом» обескуражило команду Карпина — уже на пятой минуте Антон Миранчук отправил мяч в сетку. Да как! Хозяева выиграли борьбу на своей половине поля после аута и разогнали быструю контратаку — Глушенков покатил на Миранчука, который оттер защитника и внутренней стороной стопы уложил в «девятку». Заменивший Песьякова в рамке Медведев зацепил мяч, но шансов спасти было совсем мало.

В дальнейшем игра пошла по сценарию «Локомотива». «Ростов» в первом тайме даже больше владел мячом, но футболистов в красно-зеленом это не особо напрягало — насыщенная защитная линия (вышло аж пять человек) перекрывала все свободные зоны, зато эти самые зоны «Локо» находил, когда перехватывал мяч и вылетал на чужую половину поля. На исходе тайма два отличных момента было у Пиняева — сначала после паса Глушенкова Сергей пробил, но не попал в створ, а уже в добавленное время его удару по пустым воротам помешал Щетинин.

Но у «Ростова» тоже было достаточно моментов. На 25-й минуте Уткин с левой чуть не закрутил мяч в дальнюю «девятку». Затем Байрамян угодил в лицо Морозову. Как итог — 4:4 по ударам по итогам первого тайма. Равная игра, но по рисунку весьма оригинальная — гости больше владели мячом и строили позиционные атаки, хозяева же оборонялись числом и искали свои шансы на пространстве.

Во втором тайме картина не изменилась. «Ростов» продолжил владеть территориальным преимуществом. Правда, после перерыва основную остроту гости создавали после стандартов. Футболисты «Локо» не стеснялись останавливать атаки соперника за счет фолов, потому у Уткина было много шансов оформить голевую передачу со штрафного. Но где-то четко действовали защитники, где-то уверенно играл на выходе Лантратов.

На 63-й минуте Роналдо все же почти без сопротивления бил из пределов вратарской, но не смог попасть в ближний угол — тут было бы без шансов. На 76-й минуте у бразильца был еще один шикарный момент, но на этот раз после его удара головой мяч полетел выше ворот.

«Локомотив» имел всего несколько шансов, зато очень интересных. Например, в одной из атак Миранчук просто обязан был покатить на набегавшего Пиняева, однако пожадничал и отправил мяч в руки Медведеву. В концовке на ударную позицию вышел Баринов — в ближнем бою сработал вратарь.

«Локомотив» отбился в концовке и удержал необходимый счет. Победа позволила железнодорожникам обойти «Спартак» и подняться на четвертую строчку. Если получится удержаться на ней, сезон сложно будет назвать провальным.

Фото «СЭ»
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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