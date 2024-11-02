Железнодорожники остались в борьбе за первое место.

«Будет непросто» — вероятно, этот комментарий стал самым популярным в социальных сетях «Локомотива» накануне матча с «Рубином». Причина пессимизма на поверхности: железнодорожникам впервые в этом сезоне предстояло играть без Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, двух ключевых футболистов. У обоих — 100 процентов выходов в основе в этом розыгрыше РПЛ и полная ответственность в закрепленных за ними зонах: Батраков лучше всех в России зажигал в атаке, Баринов успешно подчищал в центре поля. Потеря обоих — это действительно «непросто».

При этом «Локомотив» добавил чуть-чуть позитива и при объявлении заявки отдельно отметил, что оба перебрали желтых карточек — как бы прямым текстом сообщая, что в случае Батракова дело не в травме, которую он получил в матче с «Зенитом». Соответственно, красно-зеленые фанаты могут ждать Алексея уже во вторник в кубковой встрече с «Динамо».

Но на этом позитив закончился. В заявку «Локо» также не попал Сильянов — еще один «стопроцентник», который даже в Кубке толком не отдыхал. О нем «Локомотив» никаких обнадеживающих заявлений не сделал. Итог печальный: минус три игрока основы, и, как следствие, перетасовка состава с получившими шансы Сарвели и Тимофеевым.

Было ли непросто? Поначалу показалось, что нет. Михаил Галактионов — практически гений ротации, почти идеально прошедший групповой этап Кубка России полуторным составом. Отсутствие двух, трех, половины игроков основы его обычно не пугает, поэтому когда «Локомотив» в первые 15 минут встречи смял «Рубин» (и чуть не заработал пенальти на 4-й минуте), вопросов это не вызвало.

А вот дальше все самые пессимистичные ожидания болельщиков сбылись... Нельзя сказать, что «Локомотив» встал, но креатива Батракова явно не хватало. Да и казанцы не стояли, как зрители — к уровню давления, предложенному хозяевами, они явно были готовы. А вот выдать в ответ что-то свое — явно не очень, поэтому первый тайм завершился со счетом 8:1 по ударам в пользу хозяев и 0:0 по голам — одни не били вообще, другие делали это крайне плохо.

Изменилось ли что-то во втором тайме? Ничего. Железнодорожники опять начали ударно, но их хватило на 10 минут. А «Рубин» первую половину тайма снова провел в обороне, и создал первый вразумительный момент только на 65-й — Самошников тогда чудом спас от гола Чумича.

Немного безнадежную для «Локомотива» ситуацию Галактионов встряхнул заменами: выпустил Сулейманова и именинника Пиняева (Сергею исполнилось 20). Они прилично оживили игру — уже через несколько минут Тимур чуть не перебросил вратаря после аута, а Пиняев просто начал больше напрягать свой фланг.

В итоге именно Сергей во многом и спас «Локомотив» от третьей подряд потери очков в РПЛ. Получилось забавно: голкипер гостей Ставер на 88-й минуте как мог тянул время, выбивая мяч от ворот — и за это даже получил устный выговор от арбитра Иванова. После нагоняя Ставер все же выбил, но неточно — и тут «Локомотив» в три передачи разогнал атаку. Тикнизян протащил мяч по правой бровке, отдал на Пиняева, тот в падении катнул на Тимофеева — и хавбек прошил казанские ворота из-за штрафной.

Железнодорожники настолько выбились из сил, что даже не особо отмечали гол — Тикнизян просто рухнул на газон, а некоторые неспешно добрели до Тимофеева, чтобы тихо поздравить. В итоге долго уставшим хозяевам мучиться не пришлось — Иванов добавил еще четыре минуты и отпустил всех по домам.

«Локомотив» в действительно непростой ситуации отбился и добыл три очка — вероятно, красно-зеленые могут быть на 100 процентов довольны таким исходом. Они в двух баллах от первого места, Баринов и Батраков должны скоро вернуться... А вот «Рубину», конечно, надо думать — у казанцев ограничений по составу почти не было, но первый тайм они откровенно провалили. Да и во втором несколько неплохих моментов не реализовали — в общем, Рашиду Маматкуловичу будет, над чем поразмыслить.