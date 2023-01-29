«Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов

Влияние Пиняева, пятка Игнатьева и голы воспитанников.

«Локомотив» и «Сочи» — две главные интриги этой зимы: пока остальные клубы РПЛ прокачивают связки, которые сломались осенью, а также точечно укрепляются, эти команды сбрасываются до заводских настроек и строят игру практически с нуля.

«Сочи» окончательно отошел от наследия Владимира Федотова, которое пытался сохранить и модернизировать Вадим Гаранин. На сборы команду повез Курбан Бердыев — а это значит, что весной мы увидим совсем другой футбол. Железобетонная оборона, резвые контратаки и роскошный Нобоа в центре поля — ничего не напоминает? Пока «Рубин» выкарабкивается из первой лиги, в РПЛ начинается самая острая фаза ностальгии по Казани.

«Локомотив» изменится еще сильнее. В Черкизове не ограничились приглашением нового тренерского штаба, заодно поменяв топ-менеджмент, а также треть состава. Джирано Керк уже в «Антверпене», Едвай — в «Аль-Айне», Изидор — в шаге от трансфера в «Лион». В атаке легионеров сменит Пиняев и Глушенков, которые сыгрались еще в Самаре, а теперь адаптируются в новом клубе. А вместо Едвая «Локо» подписал Хермана Конти из «Бенфики». Плюс теперь в команде не два, а три качественных вратаря — Лантратов, Гильерме, Худяков. Кто из них станет первым номером, определится в ближайший месяц.

В матче с «Сочи» в основе появился Худяков, а учитывая, что Галактионов и Бердыев выставили максимально боевые составы, можно предположить, что прямо сейчас именно Даниил выигрывает конкуренцию. Перед приходом нового тренера «Локо» перестроился на антикризисные 3-5-2, но с Галактионовым откатился к 4-3-3: Баринов снова опорник (в центре обороны — Магкеев и Кузьмичев) и действует чуть ниже Куликова с Марадишвили, Камано — центрфорвард, которому с флангов помогают Миранчук и Пиняев.

Сергей уже выделяется: отрабатывает сзади, разгоняет атаки и за счет стартовой скорости расчищает свободные зоны даже при такой плотности, как у «Сочи». Все это — в дебютном матче за новую команду, в котором Пиняев стал одним из самых заметных игроков. Судя по увиденному, весной зависимость «Локо» от хавбека будет особенно высокой.

Бердыев ожидаемо трансформировал схему «Сочи» — с 3-4-1-2 на 5-3-2 при обороне (когда Терехов и Заика опускаются на флангах к тройке Сиссако — Дркушич — Миладинович) и 3-5-2 в атаке. Учитывая, что команды под нагрузками, структурные изменения — единственное, на что можно сейчас обращать внимание. Динамика, тактика и игровые взаимодействия будут понятны ближе к концу февраля. Но пока «Сочи» точно не производит впечатление команды, которая «припаркует автобус» и станет играть строго от обороны.

Первый тайм получился равным: «Локо» чаще ловил «Сочи» на ошибках, но прощал, а ближе к концу тайма подсел и пропустил пару продуманных атак. Во втором южане вообще доминировали, но как-то резко развалились и пропустили два гола в течение восьми минут. Сначала от Щетинина (здесь отметим пас Игнатьева пяткой), а затем от другого воспитанника Ракова — и чудом отбились после выхода два в один (Раконьяц запорол убойный шанс).

Правда, и от основных составов к этому времени ничего не осталось. Галактионов в перерыве выпустил пять новых игроков (Лантратова, Ненахова, Карпукаса, Игнатьева и Глушенкова), а еще шесть свежих футболистов появились в середине тайма. Бердыев же полностью обновил обойму после 45 минут — и даже активировал обратную замену (Батырева на Ушатова).

В концовке «Локо» мог забить третий — Глушенков грамотно перекинул «стенку», плотно пробил в перекладину и дал понять: теперь в команде есть и качественный исполнитель штрафных с ближней дистанции. Но 3:0 по такой игре было бы слишком много.

Несмотря на то что счет на этом этапе подготовки — последнее, на что нужно обращать внимание, уже очевидно: Бердыев и Галактионов готовят много игровых сюрпризов.

Кажется, весной мы увидим совсем другие «Сочи» и «Локомотив».