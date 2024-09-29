Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!

Обозреватель «СЭ» — о двух главных субботних матчах 10-го тура РПЛ.

Теперь уже могу признаться: после Суперкубка и трех первых туров (общие 13-0, напомню) единственная интрига, касавшаяся «Зенита» в сезоне столетия клуба, в моих глазах выглядела так — проиграет ли Питер в первенстве хоть один матч. В чемпионатах России, в отличие теперь от Германии с «Байером» Хаби Алонсо, это не удавалось никому, в АПЛ — «Арсеналу» Арсена Венгера.

А «Зенит» после трети турнира и проиграл, причем уже с вернувшимся после перелома кисти Максимом Глушенковым в стартовом составе, и даже на третьем месте идет. Это, конечно, совершенно ничего не означает. Только то, что все может обернуться интереснее, чем мне казалось. А может и не обернуться.

Но «Краснодар» кажется мне укомплектованным (именно в плане баланса) как никогда. И это важнее конкретного вчерашнего результата. Очень хочется, чтобы в борьбе за золото поучаствовал и молодой задорный «Локомотив», которому хоть сейчас можно вручать приз зрительских симпатий. Но хватит ли ему кадровых ресурсов?

Так или иначе, на данный момент невозможно не поаплодировать Мураду Мусаеву и Михаилу Галактионову. После весенней отставки из «Спартака» Гильермо Абаскаля они входили в число наиболее критикуемых тренеров — но оба достаточно молодых специалиста (Мусаеву — 41, Галактионову — 40) продолжили идти своей колеей и сейчас как симпатичный футбол своим командам ставят, так и индивидуальные качества игроков «прокачивают». Аплодисменты и их клубным боссам за то, что проявили терпение и дали обоим доработать до зримых плодов их труда.

Мусаев делал атакующие замены — и ему за это воздалось

Очень рад за «Краснодар». Второй раз за день угадал с исходом в одном из конкурсов прогнозов — ставил 2:1 на «быков», хотя до конца в это не верил. Но исходил из того, что в последнее время «Краснодар» играл лучше «Зенита» и принимал соперника на своем стадионе. То есть руководствовался ровно теми же аргументами, что и в пользу «Локомотива» в матче со «Спартаком».

И вот теперь «быки» делят с «Локо» первое место («Краснодар» по личным встречам — выше), обыграв дома «Зенит» впервые за восемь лет и, как и тогда, решив все в концовке. А потом не отбиваясь, а закрепив победу. Седьмую подряд — притом что раньше команда никогда не выигрывала и шести.

И ведь диагональ Джованни Гонсалеса была совершенно безадресной! На левом фланге в штрафной у хозяев не было никого, и новичок «Краснодара», вышедший на замену, запустил туда мяч чисто наудачу. И эта удача хозяевам сопутствовала — с неосмотрительной скидкой Вячеслава Караваева, извинившегося после матча перед командой, и подкараулившим ее Джоном Кордобой. Футбол — он не только из красивых действий, а и из ошибок состоит.

А еще футбол состоит из работы. Осознанной, кропотливой, многомесячной. Вы видели «Краснодар» с тем же «Зенитом» на Суперкубке в июле и сейчас? Это две совершенно разные команды. И на вторую — приятно смотреть. Она способна перетерпеть самые сложные моменты матчей, гнуться, но не сломаться — как первую треть второго тайма. И в нужный момент выстрелить.

А ее главный тренер, которого столько критиковали, способен угадать просто со всеми заменами. Вот выходят Данила Козлов с Гонсалесом — и второй активно нагнетает справа, на что уже не был способен ветеран Сергей Петров, и в итоге отдает решающую, пусть и не имевшую адресата диагональ. А первый, заменивший явно уставшего Виктора Са молодой игрок (вроде выпускать такого в подобный момент — риск), тащит мяч на 70 метров и становится главным организатором второго гола.

Забивает который еще один неочевидный джокер «Краснодара» — Смолов. При выигрышном счете Мурад Мусаев выпустил второго форварда — но не вместо Кордобы, а направо в полузащиту вместо Жоана Батчи. В итоге Джон отдал, а Федор забил свой первый мяч после возвращения к «быкам». И как же вовремя!

А еще одним важнейшим фактором этой победы мне кажется то, каким опорником при Мусаеве вдруг стал Кевин Ленини. Сколько раз он отбирал и перехватывал, а потом начинал атаки! По моему убеждению, главный игрок «Зенита» последних шести золотых лет — Вильмар Барриос. Без таких стержней больших команд не бывает («Спартак»-2017 — Фернандо, «Локомотив»-2018 — Денисов). Ленини сейчас вообще и сегодня в частности играет именно так.

Матео Кассьерра. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» почти всегда выигрывал главные матчи. Поражение в Краснодаре говорит о его уязвимости

«Краснодар» в первом тайме по игре был интереснее, об этом ясно говорит и статистика — 9-2 по ударам, 2-0 в створ, 5-0 по угловым. Моменты у него также возникали (в отличие от армейцев в матче с тем же «Зенитом») — в основном, правда, не с игры, а со стандартов. Конкретно — при двух штрафных Эдуарда Сперцяна, когда сначала он с острого угла пробил в штангу, а затем Евгений Латышонок отбил его сложный выстрел, а Ленини добил в Дугласа Сантоса. Была еще пара в меру опасных ударов головой. Виктор Са на левом фланге вчистую переигрывал Густаво Мантуана, заработал три опасных штрафных — и, по мне, до перерыва был лучшим на поле.

В то же время «быкам» повезло — не только со штангой Матео Кассьерры, но и с тем, что Алексей Сухой трактовал наступ Тормены шипами на... пах Лусиано Гонду как повод для желтой, а не красной карточки. Как выражаются судьи, «продавливания» там не было — может, арбитр это счел решающим, может, то, что шла всего 15-я минута, и Сухой не захотел так рано радикально влиять на ход игры. Но момент был пограничный, и удалению я бы не удивился.

В начале второго тайма «Краснодар» пережил очень неприятный для себя фрагмент — в первые 15 минут «Зенит» играл с приличным преимуществом и пару раз мог забить. Сперва после короткой «стенки» Кассьерры и Глушенкова и удара колумбийца с близкого расстояния выручил Станислав Агкацев, а затем уже защитники подстраховали его, переброшенного тем же Глушенковым. Тут вспомнилось, что первый тайм питерцы тоже начали лучше, но продолжалось это пять-семь минут, и ничего, кроме гола из офсайда, гости тогда не создали. Теперь было явно «горячее», но «Зенит» не дожал, «Краснодар» вытерпел и отодвинул игру от своих ворот.

К заменам все выглядело как игра на три исхода, а перестановки лучше удались Мусаеву. Караваев, вышедший в перерыве вместо Мантуана, вроде бы потушил пожар, полыхавший на фланге до перерыва, но закончилось все его ошибкой, которую Семак назвал «грубейшей» — правда, не упомянув в этом словосочетании ее автора. Видно было, что главный тренер не настроен валить всю вину за случившееся на своего основного правого защитника, сказав, что до роковой скидки он выглядел хорошо.

«Зенит» казался заколдованным — играть может как угодно, но не проигрывает. Сейчас судьба забрала у него то, что давала в ряде предыдущих матчей. После перерыва Питер был намного лучше, чем до, но получилось так, как получилось. За 20 минут до конца я был уверен, что игра идет на три исхода, и «Краснодар», прибавивший после 60-й минуты, давал для этого повод. А тут еще у «Зенита» вышел Александр Соболев, и в тот момент мне почему-то еще больше подумалось, что у «быков» есть шанс. Никак не могу привыкнуть к нему в форме «Зенита». И он сам, по-моему, тоже.

Повторю то, что написал до матча. Поражение «Зенита» в такой момент и от такого соперника — это большое психологическое подспорье его конкурентам, тем же «Краснодару» и «Локомотиву». А может, и «Динамо», для перспектив которого сегодняшний выезд к крайне неприятным для любой команды махачкалинским одноклубникам кажется мне весьма показательным. Обычно петербуржцы выигрывают именно главные битвы — как сделали это в Краснодаре весной. Но этот результат показывает, что они — не неуязвимы. Кажется, нас ждет более интересный чемпионат, чем можно было ожидать до его начала.

Алексей Батраков. Фото ФК «Локомотив»

У «Локомотива» в атаках участвует вся команда, и ему для этого не нужно слишком много владения

В прогнозе на дерби в Черкизове я ставил на 3:2 в пользу «Локомотива». Чуть-чуть переоценил... «Спартак». У Деяна Станковича первый мини-кризис — два очка в трех матчах. Посмотрим, как серб будет из него выходить. А «Локо» весь этот чемпионат выглядит сильнее и стабильнее (срыв был один — 0:3 от «Краснодара» после выхода на первое место), играл дома — так почему ж, еще и после двух ничьих у красно-белых, надо было ставить на «Спартак»?

Красно-зеленые были умнее и лучше знали, чего хотели. Мяч им был нужен только для того, чтобы быстро атаковать, с чем они благополучно и справлялись. Тридцати процентов владения «Локо» более чем хватило.

Алексей Батраков вчера мне понравился тем, что выгрызал кучу мячей в борьбе, в подкатах. Мальчишка не просто тонкий игрок, он еще и боец. И к двум из трех голов при этом имел отношение. Абсолютно не согласен со словами Андрея Аршавина, что он был незаметен. Прекрасно отработал на команду — и кто хотел, тот видел! Красно-белые, понимая исходящую от него опасность, старались атаковать Батракова в момент приема мяча (бросился в глаза один такой момент у Руслана Литвинова на чужой половине поля), чтобы у него вообще не было времени, но первый гол начался именно с его классного паса между двумя соперниками в развитие атаки в центре поля. А во втором тайме Алексей и вовсе отдал голевую передачу — правда, со своей половины поля, по флангу. То есть, по логике вещей, такие пасы чаще становятся пред- или даже предпредголевыми. Но Дмитрий Воробьев сместился в центр и с небольшим рикошетом от Бабича отлично пробил в дальнюю «девятку».

Кстати, в последнее время постоянно критикуют Сергея Пиняева, а он отличную голевую передачу отдал и вообще выглядел активно и качественно. Уж точно на голову выше, чем все фланговые игроки атаки «Спартака». Результативные баллы набрали Илья Самошников (2+0), Пиняев (0+1), Карпукас (0+1), Воробьев (1+0) и Батраков (0+1), а если бы, как в хоккее, голевые пасы засчитывались и за предшествующую передачу, то к этим пяти игрокам добавились Александр Сильянов (перед первым голом Самошникова) и Баринов, а Самошников получил бы еще и очко за пас на Батракова перед третьим голом. То есть в атаках у Михаила Галактионова активно участвовала вся команда!

Сейчас с трудом верится, что посреди весны Галактионов психанул и хотел уйти в отставку. Как же грамотно поступил Юрий Нагорных, что успокоил тренера и продолжил ему доверять. Одно удовольствие наблюдать сегодня за его работой.

Оба гола Самошникова, не самого привычного снайпера, стали результатом хороших комбинаций. Мне бросилось в глаза, что во втором случае на передней линии наряду с ним и Дмитрием Воробьевым оказались два опорника — Дмитрий Баринов и Артем Карпукас, которые и доставили мяч под удар. Когда-то такая смена мест называлась «организованным беспорядком». Другим проявлением того же «беспорядка», который как раз-таки прекрасно запрограммирован, стало смещение Самошникова на противоположный фланг при первом голе, забитом им слева, а не справа. Локомотивцы здорово перемещались, и спартаковцы за их маневрами не успевали. Именно поэтому Самошников остался абсолютно один перед вторым голом. Олег Рябчук сместился со своего края в центр и играл по Воробьеву. Выходит, с Ильей должен был играть кто-то из полузащитников. Но этого не произошло, и железнодорожник палил с близкого расстояния по воротам Александра Максименко в полном одиночестве.

Станкович в Черкизове «не угадал ни одной буквы». Но истерики по его поводу преждевременны — в них нет ничего, кроме эмоций

«Спартак» откровенно разочаровал, но истерики по поводу Станковича прямо сейчас для меня равнозначны обвинениям в адрес Владислава Безбородова — и то, и другое звучало в болельщицких комментариях по итогам матча. Во всем этом нет ничего, кроме эмоций. Главное — не сама неудача, а то, что следует после нее. Поглядим на выводы, которые сделает тренер. Он по-прежнему узнает команду и цену игрокам.

Вчера у Деяна не срослось ни с составом, ни с позициями отдельных игроков, ни со схемой — ни с чем. Появление Шамара Николсона в центре нападения обнулило сдвинутого на фланг Манфреда Угальде — сколько уже раз можно было убедиться в том, что костариканец должен быть наконечником и только им!

Руслан Литвинов подрастерял навык игры в центре поля: страшно произносить фразу «Как для команды стал важен Умяров!» (или это тоже про селекцию красно-белых?). Впрочем, и выход в перерыве Наиля ничего не изменил.

Худший матч в сезоне провел Срджан Бабич, у которого и с Миенти Абеной не возникло взаимопонимания. Снова был плох Даниил Денисов, который вообще непонятно как попал в состав после «Динамо».

Только после трех пропущенных начал выручать Александр Максименко — два первых мяча, пусть и с близкого расстояния, Самошников забил ему в ближний угол.

Как и с «Динамо», не сработали замены. Про Умярова уже сказал, а еще, говорят, на поле был Виллиан Жозе. Вы его хоть раз с мячом видели? Или хорошо открывшимся? Выходит, что сейчас в «Спартаке» есть один нападающий. А если Угальде, не дай Бог, сломается? Топовая селекция.

То, что произошло в Черкизове, — еще один урок того, насколько же важно забирать «свои» матчи. «Спартак» не выиграл у «Зенита» и у «Динамо», когда имел все, чтобы выиграть — и инициативу, и большинство. Это не только в таблице, но и психологически были четыре очень важных очка. Но в Питере не дожали, а от Тюкавина пропустили под занавес дерби — и что было вчера, вы видели. Теперь многое надо начинать заново.

Тео Бонгонда. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Сказалось, мне кажется, отсутствие из-за травмы Хесуса Медины, который в комбинационной игре выглядел все более важной фигурой. Без него, мне кажется, сложнее Эсекиэлю Барко, у которого тоже спад — а теперь еще и меньше с кем есть возможность обыграться. К тому же у Барко наладилось хорошее взаимопонимание с Угальде, но Угальде-центрфорвардом, а не крайним нападающим. В чем вообще была логика выпускать Николсона при двух больших центральных защитниках «Локомотива», которые с максимальной долей вероятности наверху ничего не дали бы сделать?

Пора сажать на скамейку Тео Бонгонду, несмотря на заработанный пенальти — он больше кажется делом случая, неловкости Карпукаса в эпизоде. В сегодняшнем виде это бессмысленный футболист, играющий с опущенной головой. Недаром у него 0+1 в десяти турах и нулевая конкретика. Вопрос — а кто вместо него? Антон Зиньковский пока в этом сезоне максимально плох. Маркиньос — на данный момент фигура непонятная.

И тут мы возвращаемся к теме трансферов. Мне кажется, руководство «Спартака» наступает на те же грабли, что и с Абаскалем. Не успел тот начать что-то показывать, как ему дали кучу полномочий. Станкович вряд ли улетит в небеса так же, как Гильермо, — но в первое же окно позволять главному тренеру брать двух игроков сомнительного уровня из прежнего клуба, выступающего в чемпионате Венгрии... Ну не знаю.

«Спартаку» нужен был эффективный в чужой штрафной вингер, но история с Актюркоглу закончилась ничем, а ждать подвигов от Маркиньоса наивно. Топ-фигуры ни на одном из краев у красно-белых в итоге просто нет. Нападающий — один. Барко — незаменим и тоже не всегда, как видим, идеален.

Потом, мы можем сравнить капитана Дмитрия Баринова и капитана Романа Зобнина — при всем уважении к Роману и тому, что он за восемь лет сделал для «Спартака». Но просто по природе человеческой повязка намного больше подходит Баринову, чем ему. Зобнин — тихий пахарь, его нельзя назвать вожаком по натуре, и это тоже сказывается на происходящем на поле.

Матч с «Локо» — хоть и неудача Станковича, который «не угадал ни одной буквы», но, по мне, звонок не в плане его квалификации (пока об этом говорить рано), а в отношении непрочности всего, что происходит сейчас в «Спартаке». Из кучи деталей складывается общая картина. И она достаточно угрюма.

Но давайте опять-таки сравним, сколько работает с «Локомотивом» тот же Галактионов и сколько — со «Спартаком» Станкович. Тренер «Локо», чьему пребыванию во главе команды 13 ноября исполнится два года, переубедил многих скептиков, и в какие-то моменты — даже самого себя. Я тоже не могу сказать, что относился к его перспективам в Черкизове с большой долей оптимизма, — теперь же глаз радуется.

Так что и о Станковиче пока говорить очень рано. Матч провален, но это — один матч.