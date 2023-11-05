Соболев vs Дзюба: кто лучше реализует шансы и больше влияет на команду?

Противостояние главных форвардов дерби в Черкизово.

В московском дерби «Спартака» и «Локомотива», помимо итогового результата, есть и другие интриги. Одна из них — противостояние Александра Соболева и Артема Дзюбы, ведущих форвардов премьер-лиги. «СЭ» разобрал влияние каждого на игру своей команды, а также отношения с тренерами и конфликты, которые провоцируют топ-нападающие.

Игра в атаке

По общей атакующей статистике у игроков паритет. В чемпионате оба сыграли по 900 минут и за 11 матчей набили пять результативных действий. То есть форварды забивают мяч или ассистируют раз в два матча.

В плане реализации Артем сильно опережает спартаковского конкурента: у Дзюбы в ассортименте три гола, у Соболева — два. Причем голевых моментов у Александра намного больше: за 11 туров он нанес 33 удара, из них 11 в створ (в среднем 3,26 удара за игру). Дзюба, в свою очередь, нанес 15 ударов, шесть в створ — у него лучшая точность и продуктивность: для гола ему требуется пять ударов (Соболеву — 16,5).

Однако, по данным Understat, если брать атакующие действия в совокупности, то Соболев чуть опережает Дзюбу. По xGChain (xG ударов и пасов) у Александра 0,58 пункта за 90 минут, а у Артема — 0,43. Аналогично у Соболева преимущество по атакующему продвижению мяча (0,21 против 0,17) и ключевым передачам (1,67 против 1,28).

Что еще стоит отметить, так это разновидность ударов форвардов. В этом аспекте Соболев более непредсказуем: чаще всего он бьет по воротам правой ногой, чуть реже головой и левой ногой. Интересно, но левая нога у Александра занята ассистами: он отдал три голевых и по xA/KP (ожидаемые голевые пасы и ключевые передачи) за матч выбивает 0,27. У Дзюбы поровну распределены удары головой и правой ногой, но качество выстрелов после навесов хромает: всего 0,77 xG после восьми ударов.

Таким образом, в текущем сезоне Соболев вряд ли может похвастаться реализацией — зато он стал гораздо активнее в атакующих комбинациях, подыгрыше, регулярно смещаясь на фланги и вглубь поля. Дзюба из-за возраста сейчас больше сконцентрирован именно на завершении (носиться по всему полю ему чисто физически непросто), а также роли игрока, который цепляется за мячи, расчищает зоны и ассистирует более быстрым партнерам.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скандалы

Соболев борется с Дзюбой еще и за статус главного ньюсмейкера российского футбола. Вы привыкли, что Артем регулярно скандалит с тренерами, дает одиозные интервью, но форвард «Спартака» преуспел и в этом аспекте. По данным «Матч ТВ», в середине октября Гильермо Абаскаль отстранил игрока после конфликта на тренировке: игрок эмоционально ответил на замечания тренера. Metaratings и Иван Карпов утверждали, что конфликт начался в августе: Соболева не устраивала роль на поле, а еще он игнорировал общекомандные завтраки. «Чемпионат» писал, что Александр также чувствовал предвзятость Абаскаля по отношению к российским футболистам. Якобы легионерам дозволено опаздывать на тренировки, к ним относятся мягко, а с россиян спрашивают по полной. Есть вариант, что Соболев был разочарован тем, что Абаскаль отправил Георгия Джикию в запас. Сейчас пару основных центральных защитников составляют Срджан Бабич и Алексис Дуарте.

Как бы то ни было, Соболева вернули в основу, и пару дней назад он забил гол и отдал результативный пас в кубковой игре с «Краснодаром».

Дзюба в этом сезоне чуть спокойнее. Он отметился лишь колким высказыванием в адрес Сергея Семака и скандалом с журналистом «РБ Спорт» (да, по масштабам Дзюбы, это еще спокойно). После победного матча с «Зенитом» Артем дерзко ответил на вопрос о примирении с Сергеем Семаком: «А кто это?»

В другом эпизоде форвард обещал засунуть телефон журналисту «в одно место». И за угрозы получил штраф в 50 тысяч рублей, а также условную дисквалификацию на два матча.

Что касается взаимоотношений с командой — пока все спокойно. Недавно Дзюба открыто прокомментировал слухи о работе с Михаилом Галактионовым: «Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил... Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним». С одноклубниками все тоже прекрасно: молодежь то и дело рассказывает, как Артем шутит над ними, но команде это нравится.

Конечно, в самом начале у Артема были безупречные отношения и с Семаком, но на текущий момент Дзюба старается поддерживать молодого тренера и игроков. У Соболева ситуация совсем непонятная: пресс-служба «Спартака» отнекивалась от слухов, а сам футболист больше не разговаривает с журналистами.

Как, к слову, и Артем, с которым у Александра еще пару лет назад были очень натянутые отношения. Настолько, что это привело к невызову в сборную России и призыву со стороны Станислава Черчесова к урегулированию ситуации. В итоге конфликт был публично решен, но игровое противостояние двух нападающих стало только острее.