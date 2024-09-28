Максим Никитин — о дерби в Черкизово.

Михаил Галактионов у руля «Локомотива» выдает потрясающие цифры: на сегодня он — лучший тренер клуба по среднему количеству набранных очков за матч (2,04); за 52 игры в рамках РПЛ у специалиста всего восемь поражений. Отличный результат.

Перед дерби со «Спартаком» важен еще один факт: до встречи с «Краснодаром» Михаил Михайлович с «Локо» проиграл за год в РПЛ только один матч в Черкизово. 17 сентября 2023-го. Тогда в гости к железнодорожникам заехал «Оренбург» и разжился победой — 2:0. А еще три очка с «РЖД Арены» в апреле того же года изъял «Зенит». И все, больше команда Галактионова на своем поле в премьер-лиге не уступала.

В текущем сезоне «Локомотив» идет в тройке тоже не случайно. У него топовые показатели с точки зрения атакующих действий: 22 гола — первое место наравне с «Зенитом», второе после «Динамо» по количеству созданных голевых моментов и точности ударов в створ, третье — по опасности голевых шансов (xG) — впереди лишь «Динамо» и «Краснодар».

«Локо» не настаивает на владении (49% — девятый результат). Команда особенно хороша в контратаках и на стандартах. В частности, железнодорожники — лучшие в РПЛ по стандартам, которые завершаются ударами (40). Одним словом, команда Галактионова очень эффективна. И в этом смысле особенно показателен прогресс Алексея Батракова. Дело не только в его статистике, но и, опять же, в фантастических стандартах, которые он исполняет. Это чистое искусство. На сегодня Алексей не только один из лучших бомбардиров чемпионата (делит первое место с Глушенковым), но и лучший футболист турнира по созданным голевым моментам. Собственно, это подчеркивает его удивительное влияние на игру команды. В 19 лет такое не просто дорого, а бесценно. Актуальный Батраков — лучший игрок лиги. И следующий экзамен для суперталантливого проспекта — московский «Спартак».

Алексей Батраков («Локомотив»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Красно-белые под руководством Станковича не настолько эффективны, относительно мало забивают (13 мячей, вровень с «Ростовом» и на один гол больше «Рубина», «Акрона» и «Оренбурга»), но фундаментальны с точки зрения контроля игры. «Спартаковцы» больше всех владеют мячом, третьи по успешности прессинга и допустили меньше всех опасных моментов по xG. Например, самая мощная атака РПЛ («Динамо») в прошедшем туре сумела создать против «Спартака» только пять голевых шансов — худшие для себя цифры в текущем чемпионате.

Но у «Спартака» есть проблемы в созидании. Последнее время Эсекьель Барко сильно сбавил в эффективности: в последних трех матчах РПЛ у аргентинца — ноль созданных моментов и только одна ключевая передача в матче с «Рубином». Да, Барко — второй дриблер лиги после одноклубника Тео Бонгонды, но его полезность в финальной трети сильно снизилась. Кстати, о Бонгонде. Конголезец в этом сезоне очень активен, но его продуктивность пока выходит в абсолютный ноль: нет забитых мячей, нет передач. То же самое можно сказать о Хесусе Медине, но парагваец хотя бы заработал два важнейших пенальти. У Тео нет и этого. Так что разговоры про усиление флангов атаки «Спартака» забивными футболистами абсолютно обоснованы.

Пожалуй, единственный представитель группы атаки, к которому ноль вопросов — Манфред Угальде. Костариканец уничтожает скептиков мощнейшим стартом: 6 голов в 9 матчах и гигантский объем работы без мяча. Манфред очень активен: он лучший в турнире по ударам в створ (14).

«Спартак» прямо сейчас очень зависим от результативности Барко и Угальде. На двоих они сделали 10 голов команды из 13. У «Локомотива» такого нет: больше одного мяча уже забили Воробьев (4), Ньямси (3), Самошников и Тикнизян (по два). Но очевидно, что «Локо» в атаке все равно не может без Батракова, который соорудил больше половины голов красно-зеленых.

Эсекьель Барко («Спартак»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» и «Локо» — очень разные. Помимо индивидуальностей, в этом матче результат будет сильно зависеть от работы спартаковского прессинга и эффективности контратак «Локо». Плюс ко всему железнодорожники, в отличие от красно-белых, допускают много остроты у своих ворот (10-е место в РПЛ), а связка Ньямси и Монтеса пока вселяет страх только габаритами. Правда, «Спартак» многочисленные подходы конвертировать в опасные моменты пока так и не научился.

Интересно, что сыграет в итоге: фундаментализм Станковича или легкий футбол Галактионова, разукрашенный этюдами Батракова. Но это точно интересно.

Как у Пушкина в Онегине: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». У Александра Сергеевича в этом сюжете все закончилось трагичной дуэлью.

Ну а что такое футбольный матч, если не дуэль? Вот и посмотрим, кто здесь лед, а кто пламень. Да и кто стреляет точнее.