«Отличный матч Дзюбы. Как он головой отдал пас Миранчуку! Ничья — в актив Абаскалю»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о дерби со «Спартаком» (1:1).

— Оправдало ли это дерби ваши ожидания?

— Второй тайм мне понравился. Интересная концовка. Мое резюме: «Локомотив» потерял два очка. Хозяева должны были дожимать красно-белых. Но...

— Ключевой момент матча?

— 37-я минута. Удаление Хлусевича. Дзюба показал свой класс. Как он головой скинул на ход Миранчуку! Это большой мастер. «Локо» получил численное преимущество.

— Однако железнодорожникам пришлось отыгрываться.

— Да. Увы, пропустили контратаку. Не сразу пришли в себя. Вновь здорово сыграл Дзюба — забил, исполнил. А в концовке подопечные Галактионова были поближе к победе. Но нельзя же так транжирить моменты! Как не попал Рыбчинский?! Ума не приложу.

— Считаете, дело только в реализации?

— Не только. Надо копать глубже. «Локо» так и не научился позиционно атаковать. Ну и проблемы в обороне, к сожалению, никуда не делись. В концовке Квинси с Пруцевым двумя передачами отрезали пятерых! Ну где это видано? Хорошо, что Промес не попал в дальний угол, а момент-то был отличный.

— К кому у вас наибольшие претензии?

— Плох Ненахов. Не знаю, почему играет он, а не, скажем, Сильянов. Ненахов неграмотно действует позиционно, неоправданно много фолит. Да и к другим игрокам обороны есть вопросы. Никто не может начать атаку. Ни Фассон, ни Морозов не способны отдать первый пас. Самошников совсем не убедил!

— Нужно было выпустить Пиняева с первых минут?

— Галактионов бросил в бой Сергея, когда надо было спасать положение при 0:1. С первых минут ставка была сделана на Самошникова. Но она, что называется, совсем не сыграла. Ну что поделать... Это ошибки молодого тренерского штаба. Галактионову еще надо пройти определенный путь.

— Удивило, что Абаскаль не включил в стартовый состав Соболева, который провел шикарный матч на Кубок против «Краснодара»?

— Мне кажется, в данном случае стоит говорить не только о спортивной составляющей.

— Это вы о противоречиях между форвардом и тренером?

— С одной стороны, тренер сам себе не враг и должен выпускать сильнейших. Но мы же читаем в СМИ определенные вещи... Возможно, у Абаскаля сохранилась некая обида на своего подопечного. И поэтому он его придерживает. Со стороны это выглядит странно. Особенно после того футбола, который Соболев показал в матче против «Краснодара». Думаю, сегодня Александр помог бы красно-белым, усилил бы атакующую линию.

— А ведь многие предвкушали заочную дуэль Дзюбы и Соболева...

— Повторюсь, Дзюба меня очень порадовал. Он не опускается ниже определенного уровня. Сегодня, на мой взгляд, Артем сыграл просто отлично!

— По сегодняшнему матчу вновь не поняли, зачем «Спартак» заплатил за Медину около 7 миллионов евро?

— Да в целом-то Медина игрок неплохой, с определенным набором полезных качеств. Другое дело, как его используют в «Спартаке». Хорошего исполнителя еще надо вписать в свой тактический рисунок... Это уже задача Абаскаля и его помощников. Но, как я заметил выше, внутри команды происходят какие-то непонятные вещи. И тут на первый план должен выйти гендиректор. Не пойму, почему этот пост покинул Мележиков, зачем с ним расстались. Я знаю Евгения лично. Он очень сильный руководитель. Уверен, он бы эту историю разрулил, все погасил бы.

— Эта ничья «Спартака» в меньшинстве сократит в информационном пространстве количество разговоров об отставке Абаскаля?

— Где-то удача улыбнулась испанцу. По моментам «Локо» превзошел «Спартак». Я все никак не могу понять, как не попал в створ Рыбчинский... А забей он, и что бы мы сейчас говорили о главном тренере красно-белых? Ничья пойдет Абаскалю в актив. Испанец доработает до зимы, а дальше уже руководство будет принимать решение. Посмотрим, как красно-белые проведут оставшиеся туры. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать в отношении «Спартака».