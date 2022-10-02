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Сегодня, 06:30

«После такой игры Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе и передать власть Семину». Мнение Тарханова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Защитник «Локомотива» Марк Мампаси после поражения от «Урала».
Фото ФК «Локомотив»
Тин Едвай (слева) и Лазар Ранджелович.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
Йозеф Циннбауэр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Известный российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Урале», — о гостевой победе команды Виктора Гончаренко над «Локомотивом» (4:2).
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:4
Урал

— Так какой же «Локомотив» — настоящий? Тот, который громит «Химки» в Кубке России, или тот, что проигрывает дома «Уралу»?

— Сложный вопрос. Даже не отвечу. Но сегодня москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое?

— Катастрофа?

— «Урал» имел огромное преимущество. Еще на первых минутах железнодорожники что-то пытались показать. А потом — первый гол, удаление Ненахова, и они поплыли. Раскисли! Почти ничего ведь не создали. Был только выход Изидора один на один при счете 0:1. А дальше — пусто-пусто. В атаку вообще почему-то никто не шел. Два человека впереди оставалось. Не понял я плана на игру.

Тин Едвай (слева) и Лазар Ранджелович. Фото Эдуард Корниенко, Известия
Тин Едвай (слева) и Лазар Ранджелович.
Эдуард Корниенко, Фото Известия

— Игру в обороне сложно анализировать?

— Можно описать одним словом: раздрай.

— В первом голе виноват Едвай, который не накрыл Каштанова?

— Да там все хороши... И Тикнизян очень слабый на своей позиции. И Ненахов тоже сотворил...

— По делу его удалили?

— Ну как можно лететь в соперника прямой ногой, зная, что за это могут показать красную? Подвел команду, что и говорить.

Защитник &laquo;Локомотива&raquo; Максим Ненахов получил красную карточку в&nbsp;матче с &laquo;Уралом&raquo;. «Локомотиву» пора в первую лигу. Сейчас это — не уровень РПЛ

— Удивило, что Баринов не попал в стартовый состав?

— У меня возникает сразу два вопроса. Первый — ваш. А второй: почему, выпустив Баринова, убрали с поля Миранчука? Антон-то как раз может что-то придумать в созидании. Странно...

— Вместо Баринова с первых минут играл Карпукас.

— Некорректное сравнение. Молодой, старательный парень, но еще неопытный. Мастерства-то не хватает. Да и в целом состав какой-то необычный. Я, когда его увидел, подумал, что «Урал» может победить.

— Педриньо оформил покер в игре с «Химками». Как он вам сегодня?

— Да он мне больше всех понравился у «Локо» в атаке. Такой живчик, активный. Но его тоже заменили. Человек пытался хоть как-то обострить игру, но его убрали с поля... Где логика?

— Что в этом сезоне происходит с Изидором?

— Не знаю... Но тут не стоит из игроков делать крайних. Скорее нужно задавать вопросы тренерам. Почему нет рисунка, структуры? Сегодня «Урал» на фоне «Локомотива» выглядел топ-командой. Гости ведь могли забить гораздо больше.

— И это при том, что подбор исполнителей у «Локомотива» весьма приличный. Однако уже завтра железнодорожники могут оказаться в зоне стыков.

— Да я бы не назвал состав москвичей приличным.

— Вот как?

— Ну смотрите. Марадишвили мне не нравится. Слабенький. Тикнизян мало что показывает. Едвай... Все понятно.

Могу выделить только Баринова. Плюс Миранчук, конечно, с качествами. В принципе, и Худяков сегодня выручал. Способный мальчик. А если взять легионеров, то все они довольно средненькие игроки. Разве можно их сравнить с футболистами «Зенита» или ЦСКА? Вот там иностранцы делают разницу, а тут... Очень слабо выглядят. Четыре поражения кряду. Куда это годится? И ведь одни и те же ошибки в обороне! Позиционно неправильно играют. Никакого прогресса. Вообще нет защиты...

Йозеф Циннбауэр. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Йозеф Циннбауэр.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Болельщики опять сегодня призывали уволить немцев из клуба.

— После такой игры, думаю, Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе. И отдать власть Семину.

— Семину?

— Ну да. У «Локомотива» же есть тренер, с которым команда выигрывала трофеи. Но москвичи привозят иностранцев. Зачем? Непонятная политика клуба.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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