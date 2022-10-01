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1 октября, 21:55

«Локомотиву» пора в первую лигу. Сейчас это — не уровень РПЛ

«Урал» победил «Локомотив» в гостевом матче чемпионата России по футболу
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил красную карточку в матче с «Уралом».
Фото Эдуард Корниенко, Известия
Пришло время очиститься?

Черкизовское дежавю (ну, или очередной сбой в матрице). Месяц назад, в первый уик-энд сентября, «Локомотив» дома играл с «Ахматом». За тур до того красно-зеленые размазали «Оренбург» (5:1), а футболист-мем Иван Игнатьев сделал хет-трик. Плюс руководство путем слива инсайдерам отчиталось о том, что «Ницца» перевела транш за переход Алексиса Бека-Бека. В воздухе на северо-востоке Москвы запахло возрождением.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:4
Урал

Этот аромат быстро сдуло жестким южным ветром. «Ахмат», почти час играя вдесятером после удаления Мохамеда Конате, совершенно по делу одержал победу (2:1).

Сейчас ситуация была в чем-то схожей. На неделе «Локомотив» поиздевался в Кубке России над «Химками» — 5:0. Педро Габриэл, он же Педриньо, забил четыре. Плюс главному тренеру Йозефу Циннбауэру подвезли нового помощника — некоего Фадлу Давидса, который работал с немцем в ЮАР. Да еще и Дмитрий Баринов дал пронзительное интервью по возвращении из Киргизии. В общем, в Черкизове снова можно было почуять робкий аромат возрождения. Вроде как ниже падать уже некуда.

Оказалось, что есть. «Урал», который за предыдущие десять туров одержал всего одну победу и забил пять мячей, приехал и отгрузил «Локомотиву» четыре. Причем абсолютно по делу. Да, «Локомотив» уже на 12-й минуте остался в меньшинстве из-за удаления Максима Ненахова, но этот разгром (не по форме, в итоге получилось 2:4, но по сути) — точно не несчастный случай. Удары по воротам — 20-10 в пользу «Урала», удары в створ — 8-4 в пользу гостей, удары из штрафной площади — 16-5 в пользу «Урала». Наконец, такой важный и максимально объективный критерий, как xG, — 3,06 на 1,30 в пользу гостей.

У «Оренбурга», который месяц назад получал пять от «Локомотива», а еще восемь от «Зенита», пять побед и 15 очков — на шесть больше, чем у красно-зеленых с их жалкими двумя выигрышами. Идущие в жестком пике «Химки» набрали всего на очко меньше. Это — настоящая катастрофа для клуба, чей бюджет, судя по появлявшимся в медиа данным, составляет порядка 6 миллиардов рублей.

Глядя на такое, начинаешь думать: может, «Локомотиву» действительно пора в первую лигу? Потому что в РПЛ нынешней команде просто не место. Так сказать, очиститься, переосмыслить свое существование. Глядишь, и бюджет РЖД раза в два-три урежет — тоже сплошная польза для всех, кроме приближенных к клубу агентов и так называемого спортивного блока, который привозит персонажей вроде Марко Раконьяца и Марио Митая (в случае с последним вспоминается О. Ю. Смородская и ее «входит в десятку лучших полузащитников Европы» про Сенияда Ибричича).

У нас сейчас призывают как можно активнее развивать внутренний туризм, так вот и пускай «Локомотив» поколесит по первой лиге, посмотрит, как широка и необъятна наша страна. А другие подэлитные команды получат лишний шанс сгонять в Москву и сыграть на красивом стадионе «РЖД Арена».

«Динамо» несколько лет назад проделало этот трюк — и ничего, вернулось, даже стало сильнее и обрело, наконец, хоть какой-то внутренний порядок. Про вылет «Спартака» в первую лигу в конце 1970-х даже книги написаны. «Рубин» вот сейчас очищается — вполне возможно, это пойдет на пользу и команде, и Леониду Слуцкому.

Это, конечно, все злая ирония, но если серьезно, то нынешний «Локомотив» вполне заслуживает вылета. Точно так же, как вылета из клуба, причем немедленного, заслуживают такие персонажи, как Александр Плутник, Томас Цорн, Владимир Леонченко, ну и вся эта немецкая бригада с тренерскими лицензиями. Очень вероятно, что как раз она отправится на выход первой — как козлы отпущения.

Но кто из вменяемых людей сейчас согласится пойти в «Локомотив» вместо них? Кажется, даже Дмитрий Кузнецов, мечтающий вернуться из медиафутбола на серьезный уровень, предпочтет остаться в 2Drots.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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РПЛ
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ФК Урал
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