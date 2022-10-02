«Локомотив» — образцовый пример отрицательной селекции. Клуб стал всеобщим посмешищем

Рабинер — о грустной ситуации в команде.

Раскрытие матрешки

Думаю, болельщикам «Локомотива» даже жаль, что их команда забила «Уралу» два мяча в добавленное время и превратила отвратительные 0:4 во внешне пристойные 2:4. Последние ведь можно представить начальникам из РЖД, не особо погружающимся в футбольные вопросы, как результат борьбы. Которой не было. И весь этот парад маразма продолжится.

Мне противно, когда кто-то пытается идти в ногу со временем и в качестве главной причины красно-зеленых бед кивает на немецкое гражданство Йозефа Циннбауэра. А до него — Марвина Комппера, Маркуса Гисдоля, Ральфа Рангника. Постойте, а Сандро Шварц — не немец? А Доменико Тедеско? Найдете хоть 20 процентов тех, кто ими недоволен, среди болельщиков «Спартака» и «Динамо»?

Не в гражданстве и национальности дело, не в языках, на которых вы говорите. Важно, кто управляет процессом — таланты или бездарности. Профи ли топ-менеджеры и тренеры, или прожектеры, озабоченные исключительно наполнением своего кармана.

Вспомните, как уезжал Шварц, за которым, будь время иным, болельщики бело-голубых так же тысячами рванули бы в аэропорт, как зенитовские, когда прощались с Диком Адвокатом. И, с другой стороны, как, сверкая пятками, посреди ночи ретировался Гисдоль. И как рассказывал потом об этом Дмитрий Баринов: мол, приходим наутро на тренировку, а коуча нет. Не попрощался, слова не сказал. Неприятно было.

При Гисдоле, приглашенным на безрыбье лично Рангником, хотя бы сохранялся заявленный стиль. Прессинг, интенсивность, высоченная линия обороны. Кто помнит гостевой ничейный матч с «Галатасараем» — тот понимает, о чем речь. Казалось, это действительно поможет развить игроков.

Но сбежал Гисдоль, а у Циннбауэра, которого выбирал уже не Рангник с его идейной строгостью, той игровой концепции уже и близко нет. Но об этом уже как-то невзначай забыли.

Циннбауэр и Комппер, два футбольных лилипута, не поделили власть — уже смешно. Начиналось со знаменитого на весь мир Рангника, а потом понеслось словно раскрытие матрешки — всё меньше, меньше, меньше...

Циннбауэры — это следствие. И уходить он должен не один, а вместе с руководством — председателем совета директоров Александром Плутником и спортивным директором Томасом Цорном. Кто-то к этому списку добавит гендиректора Владимира Леонченко. Может, и так, но от него в концепции нынешнего «Локо» не зависело плюс-минус ничего. А вот от Плутника — все.

Появлению Цорна в команде Рангника удивились многие. Во время его работы в «Спартаке» было много разных слухов — намного больше, чем «в среднем по больнице». И мне доподлинно известно, что Рангник об этих слухах знал. Но не отнесся к ним серьезно и сделал Цорна своей правой рукой.

А потом уехал в «Манчестер Юнайтед» (что, согласитесь, на его месте сделали бы 99 человек из 100), и Цорн оказался уже целиком на хозяйстве. И сегодня мы видим в команде купленного за три миллиона евро албанца Марио Митая, сыгравшего в прошлом сезоне за греческий АЕК 12 минут (при этом отдав в аренду «Ростову» с правом выкупа своего воспитанника Александра Сильянова, который уже вызывается в первую сборную). Митаю в Черкизове дали 12-й номер, принадлежащий болельщикам. Цорн от этой темы отмахнулся как от назойливой мухи, походя обидев публику. И баннер с 12-м номером, по свидетельству болельщиков, спрятали с трибуны...

«Урал» над «Локо» просто издевался

«Урал», у которого после десяти туров было четыре очка, в Черкизове над «Локомотивом» просто издевался. Выглядел «Реалом» против «Крымтеплицы». Вел 4:0 к 65-й минуте при еще минимум четырех нереализованных моментах (включая перекладину и четыре выхода один на один). При этом у «Урала» не было всех лидеров созидания — Эрика Бикфалви, Олега Шатова, Вячеслава Подберезкина. А они в какой-то момент вели по ударам — 13:2.

Да, у «Локо» на десятой минуте случилось удаление Максима Ненахова при 0:1. И что? Тот же «Ахмат» недавно обыграл как раз «Локомотив» вдесятером, и таких историй — тьма. А тут хозяева развалились, причем еще до красной, чуть ли не со стартовым свистком.

В стартовом составе Циннбауэр ухитрился не выпустить капитана Баринова, недавно выражавшего недовольство отношением ряда футболистов к делу. Зато тренер вдруг отправил его на поле на 37-й минуте при 0:1 вместо... Антона Миранчука. Кто при этом должен отдавать обостряющие передачи, не объяснялось. Баринов в конце концов забьет красивый гол, но, может, таких игроков лучше выпускать на поле сразу, не доводя до форс-мажора?

Но в полузащите хоть выпустить есть кого. Оборона же «Локо» играет на уровне медиалиги. И то не факт. Эти люди словно не знакомы друг с другом. От «Урала» железнодорожники получили полную кошелку без Марка Мампасси, которого не раз болельщики и журналисты делали крайним. А оказалось, что дело не в нем, а в абсолютном отсутствии какой-либо системы.

На неделе, в кубковом матче с еще более убогими «Химками», вроде как нашли новое божество — Педриньо, которому нельзя называться самим собой. Но вышла против «Локо» немножко более организованная команда, и от Педриньо, причем без всякой грубости, не оставил и следа воспитанник калмыцкого футбола Мингиян Бевеев. Отбирал, блокировал, полностью контролировал правую ногу бразильца.

Вы помните, чтобы Юрий Газинский в «Краснодаре» проявлял себя в качестве большого созидателя? Нет, он делал черновую работу в средней линии. А здесь: 1) изящно пропустил мяч, сделав так называемый no-touch pass на Алексея Каштанова, 2) заработал красную карточку Ненахова, 3) отдал тонкий голевой пас на третий гол Ранджеловичу, 4) после углового сделал результативную скидку на четветый мяч Мишкичу.

Газинского искренне уважаю, и он заслуженно был признан лучшим футболистом матча. И Виктору Гончаренко за быструю постройку новой команды нельзя не отдать должное. Но вот таким был уровень сопротивления, что и Газинский блистал в атаке, и 27-летний Александр Юшин, до сих пор ни разу за 13 матчей не забивавший в премьер-лиге, сделал «1+1».

Более скромная команда, которой руководит качественный тренер, играла против набора в основном хороших футболистов, вообще не понимавших, что им делать на поле. При этом Циннбауэру еще хватает бессовестности утверждать, что команда «плотно стоит» за него. Доказательством он привел два гола в компенсированное время. Хорошо, а что было 90 минут до того? Может, плотно за него надо не только стоять, но и бегать, а главное, играть?

Проиграв четвертую встречу подряд, четвертая по общей стоимости футболистов команда в РПЛ (79 миллионов евро по версии Transfermarkt) находится сейчас на пятом с конца месте. Более того, если «Факел» обыграет дома «Торпедо», что абсолютно реалистично, то «Локомотив» окажется в зоне стыковых матчей. Возникнет симметрия: по ценнику на игроков — четвертые сверху, по месту в таблице — четвертые снизу. С двумя победами, тремя ничьими, шестью поражениями и худшим в лиге количеством пропущенных мячей.

Уже и фанаты «Локо», которым Плутник на закрытой встрече чем-то запудрил мозги, оказались не готовы больше обманываться, и после «Урала» один из их лидеров обрушился на руководство клуба с откровенной руганью. Абсолютно, замечу, заслуженной.

Потому что надо было сильно постараться, чтобы за два с половиной года, которые прошли с момента непродления контракта с Юрием Семиным, опустить команду со второго места к борьбе за выживание. Четыре с небольшим года назад «Локомотив» стал чемпионом — вы сейчас, глядя на сегодняшнее убожество, верите в это?

Защитник «Локомотива» Тин Едвай. ФК «Локомотив»

Всеобщее посмешище

«Локомотив» — это какая-то особенная антиселекция топ-менеджеров.

Вначале казалось, что невозможно придумать кого-то хуже Ольги Смородской. Но потом появился Василий Кикнадзе. А далее — Плутник с Цорном. Уверен: если бы Андрей Червиченко давным-давно не закончил с непосредственной работой в футболе, РЖД не могло бы мимо него пройти. Был еще Сергей Липатов, когда-то разваливший союз Валерия Филатова и Семина, но его, кроме меня, по-моему, никто уже не помнит. А ведь тот еще был персонаж. Но какие отборные приходили после — на их фоне не только Липатова забудешь!

А когда все-таки уберут Плутника с Цорном, кандидатура, думаю, будет только одна, безальтернативная.

Роман Терюшков.

Тогда и зарплату игрокам станут платить по-химкински, то есть с задержкой в несколько месяцев, положение о премиях не будет утверждено к середине сезона, а тренеру и его штабу, назначив их на месяц, а потом уволив, не заплатят ни копейки — а зачем, если они всё проиграли? Не заслужили!

Нет предела совершенству.

Конечно, понимаю, что в нынешних обстоятельствах главному железнодорожному человеку Олегу Белозерову не до «Локомотива».

Но не до такой же степени!

Если, конечно, в РЖД не поставили Плутнику осознанную задачу опустить команду в первую лигу, а потом отказаться от ее финансирования. Потому что это непрофильные расходы, а сейчас не до жиру.

С другой стороны, а зачем тогда в прошлом году, на первой стадии «немецкого проекта», было тратить на нее дикие деньги?

Нет, умом в этом клубе ничего не понять. А если после «Урала» все там останется по-прежнему и вся эта бригада не проследует на выход — то совсем ничего.

Времена меняются везде — в стране, политике, футболе, клубах. До середины нулевых «Локомотив» был клубом с самой нескандальной, доброжелательной и по-управленчески мудрой репутацией.

Сегодня «Локомотив» — это всеобщее посмешище.