Жемчужина «Фламенго», которой удалось превзойти рекорд Винисиуса Жуниора. Бразильский талант близок к переходу в ЦСКА

Рассказываем о бразильце, который может пополнить состав армейского клуба.

Сложные права

ЦСКА ведет активные переговоры по трансферу 18-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Лоррана. В Бразилии эта тема в прицеле внимания СМИ, и подробности появляются с завидной регулярностью. Если верить источникам Ge Globo, первое предложение из России составляло 4 миллиона евро и еще миллион в качестве бонусов. При этом речь шла о получении полных прав на игрока, однако в этом плане в Бразилии все сложно. А «Фламенго» не единственный владелец трансфера.

У красно-черных доля в 70 процентов, тогда как оставшаяся часть — у «Мадурейры», откуда Лорран в 13 лет перебрался в академию «Фла». Первое предложение ЦСКА было отклонено, и сейчас речь идет о приобретении красно-синими 80 процентов прав на футболиста. За это готовы выложить 8 миллионов, тогда как бразильцы рассчитывают на 10. В общем, можно констатировать, что позиции сторон сблизились и найти общий язык стало чуть проще. Переговоры вступают в решающую стадию, поэтому самое время поближе познакомиться с талантливым футболистом.

Из молодых, да ранних — это в принципе стандартная формула рассказа о представителях самой футбольной страны Южной Америки. Однако Лорран — исключение, и в его карьере не было каких-то волшебных сюжетов. Футболом он начал заниматься в восемь лет — в рамках социального проекта для детей и подростков. На тот момент это выглядело не как первые шаги к большой карьере, а как возможность оторвать детей от безделья. Руководивший проектом Паулу Соареш вспоминал, что у него была очень сильная команда соответствующего возраста, в которой Лорран был запасным. Его ценили, но не видели будущей звездой.

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Очень ответственный

Прорыв случился в 13 лет, когда Лорран побывал на турнире в Берлине. После той поездки его пригласили в «Мадурейру», где он не задержался, попав на прицел скаутам «Фламенго». Те просмотрели серию матчей и приняли решение о приглашении мальчишки, который, по оценкам экспертов, не был на голову выше остальных, как многие будущие профи. О Лорране говорили как о футболисте, который должен раскрыться на дистанции. Отмечали его левую ногу и то, что юноша не был достаточно крепким физически.

Специалисты академии считали, что Лоррану потребуется больше времени, но тот своим усердием в хорошем смысле сломал все прогнозы. «Мы нашли Лоррана, когда ему было 13 лет. В 15 он вышел в стартовом составе юношей до 17 лет. У него появились возможности, и он показал, что способен ими воспользоваться. То, что мы видим сегодня, готовилось два с половиной года», — рассказывал глава клубной академии Луис Карлос.

Считается, что по-настоящему Лорран расцвел в 17 лет, попав команду U-20 и здорово проявив себя на позиции «десятки». Причем переломным моментом стала пандемия, во время которой футболист получил от клуба специальную программу тренировок и оттачивал навыки на лужайке перед домом. После отмены карантина и возобновления работы клуба молодой человек поразил всех новым уровнем физической готовности и прогрессом в технике.

Это, кстати, характеризует Лоррана как очень ответственного спортсмена. Причем это не единственный пример. В Бразилии рассказывали, что после того как знаменитый защитник «Фламенго» Давид Луиз посоветовал молодым больше времени уделять футболу, Лорран стал одним из тех, кто прислушался к тем словам. Переехав в новый дом, он устроил там тренажерный зал и дополнительно занимался под присмотром физиотерапевта. А после смазанной концовки прошлого сезона, когда его и еще нескольких игроков раньше остальных отправили в отпуск с прицелом на участие в чемпионате штата, отказался от отдыха и шесть дней в неделю занимался под руководством специально нанятого тренера.

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Работа с Сампаоли и Тите

От перспективного игрока с нераскрытым потенциалом Лорран дорос до футболиста, которого называли главной жемчужиной клубной академии. В составе сборной он выиграл чемпионат Южной Америки в категории U-17 и выступил на мировом первенстве того же возраста. В главной команде «Фламенго» Лорран дебютировал при португальце Виторе Перейре и, забив в чемпионате штата в ворота «Бангу», вошел в историю красно-черного клуба. В 16 лет 6 месяцев и 20 дней стал автором самого молодого гола «Фламенго», превзойдя достижение Винисиуса Жуниора.

Кстати, со звездой «Реала» Лоррана связывает история, имевшая место во время подведения итогов конкурса «Золотой мяч». Тогда в соцсетях появилось видео, на котором молодой полузащитник в компании звезды «Фламенго» Габриэла Барбозы допустил оскорбительные высказывания в адрес France Football и триумфатора 2024 года Родри. Естественно, это не прошло мимо испанских СМИ, и те раскритиковали поведение бразильцев.

Но вернемся к карьере потенциального новичка ЦСКА. После ухода Перейры с поста главного тренера футболист привлек внимание Хорхе Сампаоли. Рассказывая о работе с аргентинцем, Лорран отмечал высокую интенсивность и то, что ты всегда должен находиться в движении и бежать. Наибольшего же прогресса полузащитник добился под началом бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите.

К тому же молодежь получила возможность проявить себя во время отъезда уругвайцев де ла Круса и де Арраскаэты на Кубок Америки-2024, во время которого чемпионат Бразилии не останавливался, а шел в максимально интенсивном режиме с двумя матчами в неделю. Впервые попав в стартовый состав в серии А, Лорран отметил это событие голом и результативной передачей в матче с «Коринтианс» (2:0). Но не все было радужно, и Лорран очень переживал, когда в концовке игры с «Куябой» (1:1) стал жертвой обратной замены.

Тите. Фото Getty Images

Молодого игрока освистали фанаты, но Тите взял того под защиту, заметив, что причина в тактических перестановках. «Ему нужны зрелость и практика. Этого можно достичь только играя. И обучение», — говорил Тите. А его помощник Матеус Бачи тогда добавил, что безумная интенсивность календаря идет во вред и юноша, которому только исполнилось 18, будет нестабилен. Однако сантименты не в ходу в больших клубах, и когда «Фла» возглавил бывший защитник национальной сборной и мадридского «Атлетико» Фелипе Луис, игровое время Лоррана во второй части сезона резко сократилось.

Так что переход в ЦСКА, где с полузащитником связывают большие надежды, может дать новый толчок карьере игрока, в свое время заслужившего прозвище Ругал. Это персонаж компьютерной игры, который легко побеждает своих противников с помощью специальных приемов. В футболе к таковым относили дриблинг и удар Лоррана. Увидим их в РПЛ?