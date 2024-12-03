Гранд-исследование «СЭ» и Спортса'' — мы пересчитали все (да, все!) ассисты Лоськова, Дзюбы и не только

И сделали новый топ по «гол + пас».

Повод для пересчета

Весной Максим Глушенков отдал 10 голевых передач в 11 матчах РПЛ. Такой темп заставил автора Спортса'' Александра Дорского погрузиться в историю и выяснить, кто делал большего всего ассистов за один сезон РПЛ? По данным «Спорт-Экспресса», считающего голевые с середины 1990-х, абсолютным лидером был Дмитрий Лоськов, сделавший 20 пасов в сезоне-2003.

Дорский пересмотрел все голевые Лоськова в 2003-м по версии «Спорт-Экспресса» и обнаружил, что четырех из них, по нынешним стандартам, не было: за ассисты тогда считали и предголевые передачи. Похожая ситуация была с Андреем Аршавиным: 16 голевых в 2004-м по «СЭ», 14 — на самом деле. Две были предголевыми.

Подсчет предголевых передач как ассистов противоречит современному подходу, которому следует теперь и «СЭ», и, например, Opta, обсчитывающая РПЛ с сезона-2009. Версия Transfermarkt тоже не совсем релевантна: сайт считает голевыми передачами заработанные пенальти и удары, после которых забивали с добивания.

Тогда Спортс'' опубликовал обновленные данные по рекордным ассистентским сезонам. Теперь точно известно, что никто не делал больше 16 голевых передач за чемпионат, а этой планки достигали трое: Лоськов в 2003-м, Халк в чемпионате-2015/16 и Глушенков в прошлом сезоне.

Осенью 2024-го подсчет результативных пасов снова стал актуальным: Артем Дзюба сделал два ассиста за «Акрон» и приблизился к Лоськову по системе «гол + пас». «Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. Не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол + пас»», — говорил Дзюба в сентябре.

По данным «СЭ», к концу ноября 2024-го Дзюба отстает от Лоськова на девять очков. У Transfermarkt другие цифры — по его версии, Артему осталось четыре результативных действия для повторения рекорда.

Шеф отдела информации «СЭ» Гоша Чернов и Александр Дорский выяснили, сколько на самом деле Лоськов и Дзюба сделали голевых передач, а также проверили данные других топовых ассистентов чемпионата России: Андрея Тихонова, Егора Титова, Андрея Аршавина, Александра Самедова, Мигеля Данни, Тимофея Калачева, Алана Дзагоева, Жоаозиньо, Юрия Жиркова и Ролана Гусева. Также Чернов и Дорский пересмотрели ассисты Александра Кержакова, занимающего третье место по «гол + пас» по данным «СЭ».

Итогом этой длительной кропотливой работы стало совместное исследование двух крупных СМИ — мы сделали рейтинг 10 лучших ассистентов в истории чемпионата России и обновили топ по системе «гол + пас».

Выражаем особую благодарность в помощи при проведении пересчета комментатору и ведущему «Матч ТВ» Александру Пойде, компании Opta и журналисту Олегу Кошелеву.

Больше 1200 просмотренных видео

Цель исследования была простой — отсеять все лишние голевые передачи и добавить те, которые нигде не учитывались. Мы стремились сделать подлинный рейтинг лучших ассистентов в истории чемпионатов России.

Самым трудным в исследовании ожидаемо стал поиск видео из девяностых. Мы изначально договорились, что в первую очередь будем ориентироваться на записи голов, а уже потом — на отчеты о матчах, другие статьи об играх, данные статистических компаний и «компоты» (так в газетах называют блок матчевой статистики).

Но, к удивлению, интернет сохранил гораздо больше видео из ЧР девяностых и нулевых, чем мы думали. Если чего-то не было в общем доступе, мы обращались к коллегам, которые нам помогали. Мы пересмотрели больше 1200 видео голов — и в сумме не нашли около 15. С «Зенитом» (Дзюба, Данни, Аршавин, Кержаков, Жирков) проблем не возникло, со «Спартаком» (Тихонов, Титов) — тоже. Но все видео голевых передач Лоськова найти не удалось: в слепую зону попали семь его матчей за «Ростсельмаш» и один — за «Локомотив».

В этих случаях мы обращались к вспомогательным источникам — отчетам «СЭ», «Советского спорта», «Футбола на Куличках» или региональных СМИ. Во многих статьях ассистенты упоминались, но в двух случаях голевые передачи Лоськова были прописаны лишь в «компотах» «СЭ» — в играх за «Ростсельмаш» с «Крыльями» (1995) и нижегородским «Локомотивом» (1996). Мы оставили ему эти ассисты, потому что доказать обратное невозможно. В конце концов, многие голы Пеле и Ди Стефано тоже не были запечатлены на видео, но они все равно увековечены в их статистике.

Еще один вариант определить авторство голевой передачи — схема результативной атаки. Например, в «СЭ» долгое время расчерчивали лучшие забитые мячи тура. А в 1999 году в еженедельнике «Советский спорт — Футбол» схематично указывали все голы чемпионата, кроме забитых с пенальти. Один из таких чертежей помог нам установить, что в матче с «Ураланом» Игорю Черевченко ассистировал именно Лоськов.

Глубина поиска — доходило даже до звонка автору гола 30-летней давности

Отдельная история — о тех голевых, которых на самом деле не было. В подавляющем большинстве случаев ассистами ошибочно считались предголевые передачи, которые мы и убирали. Но бывали и исключения: например, нам пару месяцев не удавалось установить, кто отдал пас нападающему «Ростсельмаша» Джемалу Губазу в матче с «Локомотивом» 1993 года — еженедельник «Футбольный Курьер», на данные которого опирался Transfermarkt, давал голевую Лоськову, а в отчете «СЭ» было указано, что это сделал Олег Санько. «СС» тогда лишь упоминал, что передача последовала с левой бровки.

Чтобы установить истину, остался один вариант — обратиться ко всем действующим лицам. Через Владимира Леонченко, игравшего в том матче за «Ростсельмаш» вместе с Лоськовым, мы вышли на лучшего ассистента чемпионатов России — Дмитрий ответил, что не помнит, делал ли голевой пас в той игре, но кому-то в 1993-м ассистировал (не факт, что именно в ЧР). Затем с помощью журналиста Виктора Шпитальника мы отыскали в Ростовской области Санько. Тот тоже признался, что не помнит, однако допустил свое авторство голевой, ведь подача была с левого фланга, где он и играл.

Противоречивую информацию развеять мог только автор гола — Джемал Губаз, которого найти было сложно. Но через Госкомитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта нам удалось отрыть его номер. Мы позвонили — Губаз удивился, обрадовался, назвал себя «донским казаком» и моментально все вспомнил, ведь это был его первый гол в России: передачу тогда исполнил Санько.

Новые ассисты

По ходу исследования мы обнаружили серьезную дыру в статистике. Оказывается, в 1994 году никто централизованно не считал голевые передачи. В 1992 и 1993 годах ассисты в своих выкладках упоминал «Футбольный Курьер», но в начале 1994-го он закрылся. А «СЭ» стал считать голевые пасы только с 1995 года.

Лоськов в 1994-м играл в первом дивизионе с «Ростсельмашем», поэтому его эта проблема не коснулась. А, например, голевые пасы Андрея Тихонова за 1994 год нам пришлось считать с нуля — к счастью, почти все видео голов «Спартака» за тот период есть в общем доступе, а в паре сложных случаев нам помогла энциклопедия! Бывший журналист «СЭ» Олег Кошелев предоставил нам книгу «Спартак» Москва. Официальная история 1922-2002» Эдуарда Нисенбойма и Владимира Расинского, в которой указаны все авторы голевых передач красно-белых в ЧР до 2001 года.

Кроме того, по ходу исследования мы обнаружили, что часто результативными передачами не считались те, после которых автор гола совершил сольный проход. Несколько ассистов раньше нигде не учитывались, но мы их увидели на видео и добавили.

Топ-10 ассистентов: Лоськов — вне досягаемости, Тихонов — четвертый

Мы начали изучение с Лоськова и Дзюбы. Сперва хотели сосредоточиться только на их дуэли, но затем решили, что правильнее будет сделать целый топ-10. Поэтому мы просмотрели голевые передачи всех, кто хотя бы теоретически может в него попасть.

Отрыв Лоськова от Дзюбы здесь изначально был велик, поэтому мы понимали, что даже после пересчета Артем Дмитрия не догонит. Сейчас форвард «Акрона» отстает от легенды «Локомотива» на 52 ассиста.

Куда любопытнее перестановки ниже: мы выяснили, что Тихонов на самом деле — четвертый ассистент в истории лиги, а не шестой-седьмой, как считалось раньше. Выше поднялся и другой спартаковец Титов — он теперь делит пятое место с Данни. А вот Дзагоеву, как мы установили, раньше приписывали немало предголевых передач. После пересчета мы убрали у Алана сразу 29 пасов (у Лоськова — 20, у Дзюбы — 21).

В целом потеряли все — около 15% передач оказались ненастоящими.

Гол + пас: Дзюбе — 10 передач до Лоськова

Дзюба признавался, что стремится стать лучшим по системе «гол + пас», но точных данных для ориентировки у него не было. Теперь есть.

Когда мы начинали исследование, сами предполагали, что на самом деле Артем уже обогнал Лоськова в этом рейтинге. На поверку все оказалось наоборот: у Дзюбы — на одну больше «забракованных» передач, поэтому он отстает от Лоськова чуть сильнее, чем считалось раньше по «СЭ». С Transfermarkt разница существенна — не четыре, а десять ассистов до повторения рекорда.

Здесь мы ограничились топ-3, а не топ-10, потому что столкнулись с проблемой при поиске видео результативных передач Олега Веретенникова — невозможно точно установить, сколько ассистов у легенды «Ротора», но он явно находится на четвертом или пятом месте — у них с Тихоновым примерно равное число баллов. Третий — Кержаков.

Связка Аршавина и Кержакова — самая результативная

Мы не просто пересматривали голы, а детализировали их — например, указывали авторство забитых мячей. Так, мы узнали, что Лоськов целых 14 раз ассистировал Сычеву, а самым частым адресатом голевых передач Дзюбы оказался Азмун.

Кроме того, на основе тонны обработанных данных мы составили список самых результативных связок — тех, кому чаще всего ассистировали главные распасовщики в истории лиги.

Даже дуэт Лоськова и Сычева не самый продуктивный в чемпионате. Аршавин отдавал Кержакову голевые пасы целых 18 раз — это очень много, учитывая, что ассистентский рекорд одного сезона меньше. Третье место поделили обратная связка Кержакова и Аршавина, а также тандемы Дзагоев — Думбия и Лоськов — Евсеев. Крутая деталь: экс-защитник «Локомотива» всего забил 25 мячей в чемпионате России, 10 из них — с передач лучшего ассистента в истории лиги.