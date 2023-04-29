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Сегодня, 11:00

Магия Вагнера, голевые подвиги Азмуна или влияние Промеса. Сравниваем лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Квинси Промес, Вагнер Лав, Сердар Азмун
Квинси Промес, Вагнер Лав, Сердар Азмун.
Фото «СЭ»
Футболист Сердар Азмун
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Квинси Промес
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Вагнер Лав
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
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У всех — по 85 забитых мячей в лиге.

В матче с «Краснодаром» Квинси Промес забил свой 85-й гол в РПЛ и стал рекордсменом по этому показателю среди легионеров наряду с Вагнером Лав и Сердаром Азмуном. Наверняка уже по ходу этого сезона спартаковец войдет в историю, став единоличным лидером. Вот и повод сравнить Квинси с двумя другими знаковыми иностранными бомбардирами российского первенства.

На объективность здесь претендовать сложно — Азмун и Вагнер футболисты мало схожих стилей, Промес и вовсе выступает на другой позиции. Плюс есть факторы силы команд, уровня сопротивления, отсутствия продвинутой статистики во времена Вагнера и т. д. и т. п. Но как зритель РПЛ без выраженных болельщицких симпатий все же рискну составить ранжир этой троицы, исходя из личных впечатлений и минимально подкрепляя эмоции статистикой.

Футболист Сердар Азмун
Александр Федоров, Фото «СЭ»

3. Сердар Азмун

Зимой 2022-го Азмун уезжал в Германию в качестве легенды РПЛ. По-другому и быть не могло, когда в 27 лет становишься лучшим легионером в истории лиги по числу голов. К слову, по количеству мячей в пересчете на 90 минут иранец опережает и Вагнера, и Промеса.

Сердар провел несколько блестящих лет в «Зените», выиграв семь трофеев за четыре сезона. Его связка с Дзюбой помогла Семаку перезагрузить команду после аргентинской экспансии и без особого труда клепать чемпионства одно за другим. Хотя в первое время в Санкт-Петербурге к Азмуну были серьезные претензии в плане реализации и нахождения лучших вариантов для развития или завершения атаки. Даже сдержанный Семак прямо говорил: «Есть выходы один на один, когда он оказывается в очень выгодной позиции и принимает неправильное решение».

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Вообще недостаток концентрации сопровождал Азмуна вплоть до чемпионата мира-2018. Возможно, лишь потому до перехода в «Зенит» его максимумом были девять голов за сезон в РПЛ. В Казани и Ростове привыкли, что Сердар может не особо выкладываться на тренировках, лениться на поле и привозить по нескольку лишних кило после отпуска. За счет явного таланта и физических данных (в первую очередь скорости и прыгучести) Азмун забивал свои голы и оставался в числе самых одаренных форвардов лиги, но ничего сверхъестественного как минимум в плане статистики не демонстрировал.

Поменялось все после провального для Азмуна и Ирана ЧМ в России. Сердар вживую увидел, на каком уровне выступают футболисты сборных Испании и Португалии (соперников иранцев по группе), и понял, что для реализации своего потенциала ему придется пахать. Потому и Бердыев, футбольный отец Сердара, боялся отпускать его в другой клуб. Но после ЧМ увидел, что Азмун изменился, и, по слухам, многое сделал для того, чтобы иранец перешел в «Зенит».

Сердар Азмун. Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?

Так оно и случилось — за четыре года на берегах Невы Азмун забил 62 гола (всего 6 из которых — с пенальти), стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20, а также был признан футболистом года в России в 2021 году по версии «СЭ». В «Зените» Сердару нашлась идеальная роль в 4-4-2 — его постоянно кормили передачами за спину под фирменные рывки, а ушедший в более глубокую позицию Дзюба пасами на иранца начал стремительно пополнять свой ассистентский счет.

У Азмуна в «Зените» было все — голы, трофеи, блистательная пресса. Но все же невозможно сбрасывать со счетов тотальное преимущество питерского гранда над конкурентами по РПЛ все эти годы. Плюс до переезда в Северную столицу Сердар сверкал лишь непродолжительными отрезками. Потому, при всем уважении к заслугам Азмуна, котировать его выше Промеса и Вагнера лично у меня не получается.

Футболист Квинси Промес
Александр Федоров, Фото «СЭ»

2. Квинси Промес

Когда Квинси в августе 2014-го приехал в Россию, его трансфер за 11,5 миллиона евро казался очередной авантюрой эпохи Леонида Федуна. Да, у молодого голландца был за спиной отличный (11+8 по гол+пас) сезон в эредивизи, но всего два года выступлений во взрослом футболе 22-летнего на тот момент вингера смущали. Да и репутация на тот момент у Квинси уже не была кристально чистой.

Но «Спартак» и Промес подошли друг другу как нельзя лучше. Клуб получил футболиста с потрясающими данными, который реально грозил вырасти в топа и умотать в европейский гранд за большие деньги. Ну а Квинси в России нашел то, чего ему не хватало для того, чтобы почувствовать уверенность в себе, — абсолютное доверие тренеров и безграничную любовь болельщиков.

Квинси Промес. Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим

Все четыре года до отъезда в «Севилью» не уставал признаваться в любви к красно-белым и после побед в столичных дерби в соцсетях напоминал, какого цвета Москва. Промес прогрессировал от сезона к сезону, его скорости и технике в РПЛ мало что могли противопоставить, потому Квинси даже на позиции вингера спокойно набивал минимум 13 голов за сезон. А главное — стал одним из ключевых Х-факторов в завоевании знакового чемпионства в 2017-м.

Любимые соперники Промеса в России

Возвращение Промеса в Россию — отдельная история, о которой мы подробно писали ранее. Голландец вернулся не доигрывать, а разрывать с новой силой. При Гильермо Абаскале он раскрылся в новой роли созидателя и завершителя атак и в этом сезоне приносит команде не меньше пользы, чем в период первого захода в «Спартак». Не просто же так в голосовании «СЭ» он получил приз лучшему футболисту страны по итогам 2022 года. Ну и главное — в отличие от Вагнера и Азмуна, голландец не раз тащил на себе команду со множеством слабых мест, которая благодаря его голам нередко побеждала вопреки логике. Влияние Промеса на результаты и атмосферу в раздевалке «Спартака» переоценить невозможно. Это один из ярчайших футболистов в истории клуба.

Если брать концентрацию таланта, то Квинси, пожалуй, все же уступает Вагнеру. Но Промес в России выступает куда более стабильно, да и перестройка своей манеры игры после возвращения из Европы дорогого стоит. Но все же Вагнер выигрывал с ЦСКА еврокубки, взял кучу трофеев и в лучшей форме искрил так, что позавидовали бы и звезды из топ-5 лиг. Так что простите, болельщики «Спартака».

Футболист Вагнер Лав
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

1. Вагнер Лав

Определенно Лав и Промес еще долго будут находиться в топе рейтингов лучших легионеров, а то и вообще игроков, в истории российского футбола. Можно долго спорить, кто из них круче, но очень вероятно, что все в итоге упрется в субъективные факторы.

Невозможно забыть, как Промес сверкал в чемпионском сезоне Карреры, как показывал себя лидером в еврокубках, как эффектно смещался в центр под удар и нанизывал защитников на свои финты. Но все же то, что творил Вагнер в свои пиковые годы в ЦСКА, кроме как словом «магия» описать невозможно. Здесь можно провести натянутую аналогию: Промес — это Роналду, который ведет за собой команду и тащит в нужные моменты; Лав — это Месси, исключительный природный талант, активно применяющий волшебство за пределами Хогвартса.

Вагнер Лав и&nbsp;Игорь Акинфеев. Лучшие из лучших — Вагнер Лав, Мариу Фернандес, Акинфеев. Кто попал в сборную ЦСКА XXI века

В отличие от Азмуна и Промеса, Вагнер приехал в Россию готовым футболистом. Не просто так в Москву на подписание контракта он прилетел из сборной Бразилии, в которую вызывался на протяжении следующих нескольких лет. В первом же неполном сезоне он забил 9 голов в 12 матчах, а в следующем оформил 8 в 18 матчах еврокубков, тем самым внеся огромный вклад в завоевание ЦСКА исторического для всей России Кубка УЕФА.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Да, к Вагнеру можно предъявлять претензии в плане профессионализма и результативности. Бразилец явно жил на своей волне, потому бесконечные опоздания, отъезды на родину и просьбы о трансфере были своеобразным приложением к его удивительной игре. Казалось, что Вагнер выходит на матчи поиграть с племянниками — играет на одной ноге, включается, когда того хочет, исполняет красоту и со спокойной совестью уходит в тень. Наверное, во многом этим и можно объяснить, что по-настоящему феноменальный сезон с точки зрения забитых мячей Вагнер выдал лишь один — 29 мячей в 33 матчах 2008 года. В других сезонах за ЦСКА бразилец ни разу не забивал больше 17.

Зато какие это были голы! Скорость, понимание пространства, техника, поставленный дальний удар, абсолютная «двуногость» — Вагнер был форвардом без слабых мест, который при должном отношении к делу легко мог стать основным в европейском топ-клубе. Этого так и не произошло, но Лав ценен в памяти в первую очередь теми самыми моментами озарений. Хотя не исключено, что это отчасти эффект детских и юношеских эмоций, которые отпечатываются в памяти особенно глубоко.

Вагнер Лав
Квинси Промес
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
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