Три спартаковца в рейтинге.

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура.

С прошлого сезона мы составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в РПЛ. Со временем этот список обретет иной вид, а для справедливого расчета по ходу чемпионата мы введем нижний порог сыгранных встреч.

По итогам пяти туров чарт лучших футболистов РПЛ-2024/25 выглядит так:

1. Максим Глушенков («Зенит») — средняя оценка «СЭ» за чемпионат — 7,20

В матче с «Химками» Глушенков впервые в сезоне не блистал — впрочем, не по своей вине. В середине первого тайма Максим сломал кисть, а в его отсутствие «Зенит» не сумел справиться с подмосковной командой.

2. Вендел («Зенит») — 7,00

Второй лучший игрок «Зенита» — Вендел — также не сыграл против «Химок» из-за травмы, полученной в матче с «Динамо».

3. Иван Обляков (ЦСКА) — 6,80

Несмотря на поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом», полузащитник армейцев сделал все возможное, чтобы его не случилось. Обляков пасовал точно (89%) и опасно — создавал голевые моменты и насыщал штрафную передачами. Благодаря стабильной игре Иван ворвался в топ-3 рейтинга «СЭ».

4. Эсекьэль Барко («Спартака») — 6,75

Полузащитник «Спартака» дебютировал в рейтинге только в прошлом туре, но уже влетел на четвертое место. Абсолютно заслуженно — Барко вновь смотрелся шикарно в составе красно-белых, пачками создавал голевые моменты для партнеров и в матче против «Факела» набрал 1+1 по «гол плюс пас».

5. Бителло («Динамо») — 6,70

Бразилец по-прежнему лучший в составе «Динамо» — по данным РУСТАТ, Бителло с отрывом сильнейший игрок группы атаки бело-голубых. В матче с «Крыльями» полузащитник забил победный мяч, ставший для него первым в этом сезоне РПЛ. До этого он раздавал только голевые — их на счету Бителло уже четыре.

6. Игорь Дивеев (ЦСКА) — 6,70

Решающий гол пришел в ворота ЦСКА не с фланга Дивеева, но так как Игорь все равно ничем особенным не отметился, а его команда проиграла, он заработал понижение в рейтинге на три позиции.

7. Алексей Батраков («Локомотив») — 6,70

У Батракова — та же ситуация, что и у Дивеева. Стал меньше феерить — вылетел из топ-5, хотя игру с ЦСКА провел неплохо, создавал моменты партнерам (по данным РУСТАТ — 2), насыщал штрафную передачами. Но этого мало, чтобы удержаться в пятерке.

8. Страхиня Эракович («Зенит») — 6,50

«Зенит» пропустил первый гол в сезоне не в последнюю очередь благодаря Эраковичу — защитник, как кажется, сделал недостаточно, чтобы не дать забить на угловом своему коллеге из «Химок» — Фаринье. Фактически соперник беспрепятственно выпрыгнул, когда рядом находился Эракович. Но, несмотря на это, серб продвинулся в рейтинге — благодаря понижению конкурентов.

9. Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 6,50

По данным РУСТАТ, нападающий стал худшим игроком «Локомотива» в матче с ЦСКА. Ноль ударов, ноль попыток дриблинга, одно выигранное единоборство в воздухе — в общем, не лучшее выступление Дмитрия. Как следствие — падение на три строчки.

10. Педро («Зенит») — 6,50

Неплохо смотрелся в матче с «Химками», но был заменен — как выяснилось позднее, из-за травмы. Так как отличиться чем-то примечательным Педро не удалось, произошла ожидаемая потеря позиций.