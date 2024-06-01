«Для меня лучший игрок РПЛ не Тюкавин, а Глушенков». Символическая сборная Орлова

Комментатор Геннадий Орлов составил свою символическую сборную РПЛ сезона-2023/24.

За основу взята схема 4-4-2.

Вратарь — Матвей Сафонов («Краснодар»)

Сафонов — самый стабильный голкипер РПЛ этого сезона. Не обошлось без оплошностей, ну а у кого их нет? Даже Яшин порой играл неровно. Но Матвей надежнее своих конкурентов. Рад, что он попробует свои силы в таком клубе, как «ПСЖ». Это бесценный опыт! Надо дерзать. Я бы не был пессимистом и не говорил, что у него совсем нет шансов во французском клубе. Данные у Сафонова очень приличные, есть школа, техника приема мяча.

Правый защитник — Милан Гайич (ЦСКА)

Очень мобильный, скоростной, агрессивный, координированный. Он может и слева довольно эффективно действовать. В принципе любому футболисту можно поставить удар, обучить тактическим нюансам. А вот скорость — вещь природная. Армеец ею, к счастью, не обделен.

В то же время мне странно, почему притормозил в своем развитии Волков из «Краснодара». Год назад, если помните, он входил в мою сборную. Мы с Женей Ловчевым поражались его скоростным данным! Его легкости! А что сейчас? Мне все-таки кажется, что тут дело в тренере. К таким футболистам надо искать подход. Обучать их, чтобы нивелировать какие-то тактические просчеты.

Хуниор Алонсо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Центральные защитники — Нино («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Все российские защитники почему-то раз за разом теряют непосредственно своих опекунов при атаках команды соперника. Все как один. Никто при зонной защите не играет плотно! Постоянные ошибки! Это говорит о пробелах в «школьном» образовании. Они просто-напросто не умеют обороняться. А если и пытаются, то чаще всего нарушают правила. Чему их учат в академиях? В этом плане два легионера — зенитовец Нино и краснодарец Алонсо — выделяются на фоне остальных.

Левый защитник — Дуглас Сантос («Зенит»)

Здесь двух мнений быть не может. Я как-то вам говорил, что Дуглас Сантос — единственный футболист «Зенита», который в этом сезоне сыграл на своем уровне. Не снижает к себе требований, и у него по-прежнему нет конкуренции в РПЛ на этой позиции.

Опорный полузащитник — Вильмар Барриос («Зенит»)

Да, порой я журил колумбийца в этом сезоне. Раньше он выглядел предпочтительнее. Но даже такой Барриос сильнее остальных. Сейчас южноамериканец больше ошибается в передачах, «обрезается». Но это скорее связано с общекомандной системой. После зимнего сбора «Зенит» был каким-то вялым. Не хватало физики. И Вендел, и Клаудиньо, и Барриос смотрелись как-то тяжеловесно. Хотя предыдущие пять сезонов после зимних сборов все игроки у Семака буквально порхали! Но это уже сам «Зенит» должен разобраться, что же в итоге произошло. В концовке питерцы все же нашли в себе силы и набрали шесть важнейших очков.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Правый полузащитник — Аббос Файзуллаев (ЦСКА)

Давайте справа мы поставим армейца Файзуллаева. Этот парень умеет на поле все! Помню, когда-то я давал интервью и сказал, что Элдор Шомуродов по уровню футбольного интеллекта превосходит российских нападающих. На меня сразу многие набросились. Мол, что это такое? Почему вы принижаете своих игроков. Секундочку! Я имел в виду ФУТБОЛЬНЫЙ интеллект, понимаете?

И что мы в итоге увидели? Узбекский форвард уехал в Серию А. Сначала играл в «Дженоа», потом перешел в «Рому», этот сезон провел в аренде в «Кальяри». Сейчас кто-то скажет, что это не уровень. Постойте! Это чемпионат Италии. Вообще-то «Кальяри» не вылетел. Да, у Шомуродова, наверное, не великая статистика (3 гола и 3 передачи, — прим. «СЭ»), но он вообще-то довольно много пропустил из-за травмы.

И сейчас мы наблюдем в РПЛ другого узбекского таланта. Видно, что у Аббоса очень хорошая футбольная школа. Он здорово видит поле, выносливый, смелый, креативный. Остроумно играет, с приличным ударом! А ведь еще не раскрыл полностью свой потенциал. Будет только прибавлять.

Левый полузащитник — Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Здесь, думаю, особых разъяснений не требуется. Не первый год он всем все доказывает своей игрой. Острый, забивной. Этот парень создан для большого футбола. Получаешь удовольствие от его выступлений. Уверен, футбол отблагодарит Эдуарда хорошими контрактами!

Если говорить о полузащитниках, от которых ждал в этом сезоне большего, то назову спартаковца Зиньковского. Вроде бы, все у Антона есть, все необходимые качества при нем. А разницы он, увы, не делает...

Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Центральный атакующий полузащитник — Максим Глушенков («Локомотив»)

Потрясающий сезон игрока железнодорожников. 18 голевых! Настоящая звезда, которая растет на наших глазах. Ему в июле исполнится только 25 лет. Прекрасный футбольный возраст. И отдает, и сам решает эпизоды. Главное — ему не мешать, не встраивать в какие-то строгие рамки, не переучивать. Он творит на поле. Умеет все. Мастер.

А вот Вендел и Клаудиньо сыграли в этом сезоне ниже своих возможностей.

Центральные нападающие — Матео Кассьерра («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»)

Кассьерра — лучший бомбардир чемпионата, в одном матче забил аж пять мячей. Тут все очевидно. Настоящий бомбардир.

Тюкавин вел «Динамо» к золоту, забивал голы на любой вкус. Но пока еще показывает не все, на что способен. Талант. Кордоба — первый запасной. Я все-таки зенитовца и динамовца поставлю чуть повыше по их вкладу в успехи своих команд. Хотя футболист «Краснодара», без всяких сомнений, прекрасный форвард.

Тюкавина признали лучшим игроком сезона. Но у меня другой фаворит. Глушенков. Я бы выбрал именно представителя «Локомотива».

Сравнение Тюкавина с Кокориным? Наверное, Александр был талантливее, играл разнообразнее, действовал, в том числе, и на фланге. У Константина пока все-таки более ограниченный диапазон действий, но у него все впереди. Он еще, по сути, в начале своего пути, может реализовать себя лучше Кокорина.