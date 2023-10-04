«Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

«СЭ» поговорил с первым мексиканцем в истории чемпионата России.

Переезд Луиса Чавеса в Россию напоминал остросюжетный сериал: с момента первого инсайда об интересе «Динамо» до появления игрока в Новогорске прошло 30 дней, в течение которых сделка осложнялась из-за санкций и проблем с переводом денег и, казалось, несколько раз была на грани срыва. Но все-таки осуществилась, причем во многом благодаря футболисту, который до последнего настаивал на трансфере и сделал все, чтобы оказаться в Москве.

Футбол в России более силовой и интенсивный, чем в Мексике

— Ты месяц в России. К чему было сложнее всего привыкнуть после Мексики?

— К новому языку — барьер до сих пор ощущается. На поле важно общаться с ребятами, чтобы друг друга понимать, слушать тактические подсказки. Это довольно тяжело. Но несколько слов уже знаю, в том числе нецензурных. Грулев научил, ха-ха!

Еще одно отличие — футбол в России более силовой и интенсивный, чем в Мексике: надо подключаться к атакам, но и успевать возвращаться назад.

— Что уже посмотрел в Москве?

— В первую очередь побывал на Красной площади. К сожалению, свободного времени немного: когда был один, так уставал на тренировках, что не оставалось сил куда-то ехать. Сейчас ко мне прилетела невеста, но все равно вечерами хочется отдохнуть и побыть с семьей. Выбираемся в основном в рестораны.

— Русскую кухню пробовал?

— Борщ и другие национальные блюда — пока нет. В остальном не сказал бы, что в России еда отличается от того, что можно заказать в той же Мексике. Вот в США кухня другая. При этом я ем плюс-минус все: пасту, картошку, курицу.

Но, конечно, мексиканской пищи мне не хватает: тортильи, тако, чили кон карне. Поскольку пока мало куда-то выходил, нигде этой еды не встречал. Наверное, еще узнаю, где можно все это купить и заказать. Но это — в будущем. Пока я сосредоточен на работе.

Луис Чавес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда получили деньги от «Динамо» на выкуп контракта у «Пачуки», шутили: «Сбегаем в другую страну и не берем трубки!»

— Твой переход в «Динамо» стал главной трансферной сагой лета в РПЛ. Расскажи, как это было.

— Из «Динамо» на меня впервые вышли в начале июля. Во время Золотого кубка КОНКАКАФ агент сообщил мне об интересе. Чуть позднее мы поговорили с Марцелом Личкой. Он рассказал мне о целях на сезон, на какой позиции видит меня в составе.

Я как-то сразу сосредоточился на предложении «Динамо» — другие даже не рассматривал. И попросил своего представителя заняться трансфером и не отвлекаться на остальные запросы.

Но дальше начались проблемы с «Пачукой» — были сложности с переводом денег. Не хотел бы вдаваться в детали — скажу лишь, что очень переживал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент я даже подумал, что трансфер сорвется. К счастью, в конечном счете решение было найдено: «Динамо» перечислило мне деньги, а я выкупил свой контракт у «Пачуки».

— Когда ты получил всю сумму, ничто не мешало тебе выключить телефон и ничего не выкупать!

— Ха-ха! Мы в своем кругу тоже так шутили: «Не берем трубки и сбегаем в другую страну!» Если говорить серьезно, то в Мексике с такими вещами не шутят. Там все друг друга знают — скрыться нереально. Да и выступать за такой клуб, как «Динамо», — моя мечта. Поэтому я делал все от себя зависящее, чтобы переход состоялся. Поверьте, пришлось побороться за этот трансфер.

— Откуда вообще такое желание играть в России?

— Моей целью было выступать в Европе. И как только появилось предложение из РПЛ, я за него ухватился и делал все, чтобы мечта осуществилась. Это же реальный шанс расти в профессиональном плане! С детства хотел уехать в Старый Свет.

— Твоя история уникальна: многие легионеры покидали Россию, а ты, наоборот, так стремился играть в РПЛ.

— Я советовался с некоторыми игроками, которые здесь выступают. Например, Бальбуэна очень хорошо отзывался о стране. Общался с Личкой. Плюс в сборной Мексики есть тренер, который много лет прожил в России. Спрашивал мнения тех, у кого здесь есть родственники или друзья. И все как один уверяли, что никаких проблем не будет. Я узнал про то, что Москва — очень красивый и безопасный город, а единственная трудность — уход некоторых брендов. Поэтому, когда я принимал решение, меня ничего не смущало — я спокойно ехал в Россию.

— Даже отсутствие еврокубков?

— Конечно, думал об этом. Но для меня все-таки главное, что я сейчас нахожусь в Европе, играю в европейской команде. Мне жаль, что российские клубы не участвуют в международных турнирах. И, конечно, я бы хотел скорейшего разрешения ситуации: чтобы ограничений не было и больше иностранных футболистов приезжали в Россию. Хочу сыграть в еврокубках и надеюсь, что это в скором времени случится.

Федор Смолов и Луис Чавес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

С детства знаю о новом клубе: играл против него на PlayStation, слышал о Яшине

— На презентации ты сказал, что знаешь о «Динамо» с детства. Серьезно?

— Ну, не то чтобы я знал в деталях! Просто был в курсе, что такой клуб существует. Я же фанат компьютерных игр, в частности футбольных симуляторов. Там попадалось много команд, которые со временем запоминались. Так вот на PlayStation я как-то играл против «Динамо» в одном из турниров. Плюс в «Пачуке» у меня есть друг, который знаком с Леандро Фернандесом (экс-защитник бело-голубых. - Прим. «СЭ»).

Наконец, я, разумеется, знаю про Льва Яшина. Единственный вратарь, который выигрывал «Золотой мяч»!

— Расскажи о своем детстве: чем еще увлекался помимо компьютерных игр?

— Гонял в футбол на улице. Детство было счастливое, но короткое. Отец ушел из жизни, когда я был совсем маленьким. Мы с братом жили с мамой — небогато, но и не сказать, что нищенствовали. На жизнь хватало.

Футболом я занялся очень рано. И уже в 12 лет поехал в «Пачуку». До этого момента я страну особо не знал, ведь я родился в маленьком городке Сьюдад-Гусман. А ближайший мегаполис — Гвадалахара — находится в трех часах езды. О Мехико я вообще узнал, только когда играл в «Пачуке».

— Мексика — криминальная страна. Тебе когда-нибудь угрожала опасность?

— К счастью, нет. Мне повезло. Но то, что говорят о Мексике, — правда. Хотя в основном это касается Мехико — это очень большой город, где полно криминала. Прежде всего, это наркотрафик — на этой почве там довольно часто случаются кражи. В других городах подобные вещи встречаются в меньшей степени.

— В 15 лет ты уходил из «Пачуки», а в интервью так вспоминал о том моменте: «Думал, что после этого не вернусь в футбол».

— Сделал это на эмоциях, потому что был очень расстроен, оставшись без команды. В тот момент даже раздумывал о смене профессии! Хотя до этого не занимался ничем, кроме футбола. Думал: ну, буду искать работу, устроюсь в офис. Слава богу, вернулся в большой футбол и продолжил карьеру, где сейчас стараюсь извлечь максимум.

Луис Чавес в матче против «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

После поражения от «Спартака» Личка был очень зол. Но говорил на русском — я ничего не понял!

— Ты дебютировал в России в кубковом матче со «Спартаком». С какими мыслями смотрел со скамейки первый тайм, в котором «Динамо» пропустило четыре?

— Думал только о том, чтобы выйти на поле и помочь команде. В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими.

— Говорят, после игры Личка устроил разнос в раздевалке.

— Конечно, мистер был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял — тренер говорил на русском, а перед этим попросил покинуть раздевалку весь персонал, включая переводчика. Эмоции-то я понял, но вот слова...

— За месяц в России ты уже прошел через многочасовые выезды в Ростов и Краснодар. Когда-нибудь добирался на матчи так долго?

— В высшей лиге Мексики ни с чем подобным не сталкивался, но в молодежке мы как-то ехали на матч 28 часов. На автобусе из Мехико в Канкун. Без остановок! Добрались до стадиона прямо к стартовому свистку. Так что нечто подобное я уже проходил.

Конечно, на самолете комфортнее. Там хотя бы можно вытянуть ноги или лечь! В автобусе проблематично, даже если едешь пару часов.

— Читал интервью тренера «Ростова» и сборной России? После игры с Катаром Валерий Карпин сказал, что интенсивность Катара не уступает «Зениту», а игрокам сборной лучше уезжать из РПЛ. Согласен?

— Мы тоже недавно играли с Катаром — и уступили 0:1! Правда, им повезло — они оборонялись всей командой, тянули время, вратарь постоянно валялся на газоне... У нас же была уйма моментов, которые мы не использовали, и в итоге проиграли.

Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в Катаре лига намного слабее РПЛ. Тут даже никакого сравнения быть не может. Скорее всего, Карпин произнес эти слова, чтобы раззадорить футболистов.

— Речь шла именно об интенсивности футбола.

— В РПЛ с этим нет проблем. Все футболисты качественные, постоянно прессингуют. В плане тактики, возможно, есть куда расти. Но по «физике» и скоростям чемпионат России на довольно высоком уровне.

— Раз уж заговорили о Катаре. Прошлой зимой ты сыграл на чемпионате мира, причем в одной группе с Месси.

— Лео — суперфутболист! Очень талантливый, умный и интеллигентный. Он как никто другой умеет пользоваться свободными зонами. Против Аргентины мы играли в максимально оборонительный футбол. Закрывались как только могли, но все равно уступили 0:2...

— Вы ведь виделись незадолго до того, как ты отправился в Россию?

— Да, так получилось, что мы оказались в одной компании. У нас есть общий знакомый. Но я просто сидел и слушал, о чем они общались. А после попросил сфотографироваться!