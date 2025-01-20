Хороший обмен?

До закрытия трансферного окна в России еще больше месяца, но главный переход этой зимы мы, кажется, уже увидели. «Зенит» официально объявил о подписании контракта с 24-летним вингером «Ботафого» Луисом Энрике. Но это еще не все: питерский клуб также объявил об уходе в обратном направлении двух своих футболистов: 26-летнего форварда Артура —сейчас и 27-летнего полузащитника Вендела — летом.

Медведев разбудил подписчиков

В момент настолько громкого трансфера клуб из «Зенита» не мог оставить болельщиков без традиционного «Спишь?» — на этот раз к делу подошли максимально серьезно и пригласили задать легендарный вопрос председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

Через 15 минут, когда уже никто не спал, «Зенит» официально объявил: Луис Энрике подписал контракт по схеме «4+1». На сайте сине-бело-голубые сообщили, что в ближайшее время вингер пройдет медосмотр в Дохе и там же присоединится к сборам новой команды.

Параллельно «Зенит» полностью подтвердил вчерашнюю информацию «СЭ», объявив об уходе Артура и Вендела в «Ботафого». С автором чемпионского гола уже попрощались, полузащитник отправится в Бразилию после окончания сезона РПЛ.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккейный обмен

Сделка по покупке бразильца не просто так стала самой громкой в это зимнее окно. Стоимость, в которую оценили трансфер Энрике, по нынешним временам поражает воображение — первоначально говорили о 35 миллионах евро!

Но позднее ситуация прояснилась: по информации «СЭ», «Зенит» и «Ботафого» провели по-настоящему хоккейный обмен. В его рамках зимой в Питер приехал Энрике, а в обратном направлении отправится Артур — за 10 миллионов евро. А летом по тому же пути полетит Вендел — но уже за 20 миллионов.

Итого новичок обойдется «Зениту» в 30 миллионов евро (с учетом 10%-ной скидки, сделанной «Ботафого»), а по факту — в двух футболистов, один из которых уедет только летом. При этом «живые» деньги в этой истории все же будут — сине-бело-голубые согласились перевести всю сумму одним платежом, за что и получили дисконт. Но вскоре эти же деньги должны вернуться обратно.

В 2024 году Луис Энрике сыграл в 35 матчах за «Ботафого», забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи, по данным FBref. На счету вингера чемпионство на родине, победа в Кубке Либертадорес и звание «Король Америки». Энрике — действующий игрок сборной Бразилии, в составе «Селесао» он провел шесть встреч и отличился двумя голами.