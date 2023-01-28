Последний матч Малкома? «Зенит» обыграл катарский клуб, но всех интересует судьба бразильца

«ПСЖ» уже рядом.

Первый тренировочный сбор после отпуска — всегда самый нудный и унылый. Футболисты много бегают, работают в тренажерном зале, а все матчи преимущественно двусторонние. В Катаре «Зенит» провел две недели и только в последние дни сыграл пару матчей против других команд. В обоих случаях лидерам РПЛ противостояли аутсайдеры второй лиги Катара — «Аль-Бидда» и «Лусаил».

Первого оппонента «Зенит» раздавил 9:0, хотя за первый тайм забил лишь один мяч. Счет встречи с «Лусаилом» оказался намного скромнее, но результат идентичен.

Подробный анализ таких игр делать излишне. Во-первых, уровень соперников даже не сопоставим с уровнем худших команд РПЛ. Во-вторых, эти встречи «Зениту» требовались прежде всего для втягивания в игровой тонус — название команды соперника в таких случаях вторично. Однако несколько деталей все равно стоит отметить.

Сергей Семак выставил два совершенно разных стартовых состава. Основа на игру с «Аль-Биддой» в большей степени напоминала резерв, а с первых минут встречи с «Лусаилом» на поле вышли почти все лидеры команды. Клаудиньо, Малком, Родригао, Кержаков и Дуглас Сантос в первом матче вообще не играли, а во втором почти все из них вышли с первых минут. Но в соцсетях бурно обсуждали именно того футболиста, который остался на скамейке запасных.

Речь о Малкоме. В последние дни вокруг одного из самых статусных игроков лиги разрослось множество слухов. За день до игры французская газета L'Equipe сообщила, что «ПСЖ» хочет арендовать Малкома — в бразильце видят замену ушедшему в «Вулверхэмптон» Пабло Сарабии. В зенитовских Telegram-каналах связали отсутствие Малкома в основе именно со слухами о его уходе. Правда, на второй тайм бразилец все-таки вышел, но не в последний ли раз в футболке «Зенита»?

Сине-бело-голубые в обеих играх действовали по привычной схеме 4-3-3. Глобальных экспериментов Семак не делал, хотя стоит отметить, к примеру, многогранную игру Кузяева — в матче с «Аль-Биддой» он действовал на позиции опорника и опускался к обороне при начале атак, а с «Лусаилом» во втором тайме мы увидели Далера в первой линии прессинга вместе с Кассьеррой. Еще довольно часто «Зенит» разыгрывал угловые, а не исполнял подачи с них — может быть, это было частью установки тренерского штаба.

С «Лусаилом», скорее всего, пришлось тяжелее из-за палящего солнца. В отличие от встречи с «Аль-Биддой», этот матч проходил в самое пекло, но, к счастью, теплового удара все избежали. Как и травм, а это самое главное.

Единственный гол первого тайма пришел после успешного отбора Барриоса с Сергеевым у чужой штрафной — получив мяч, Иван отдал пас Мостовому, а тот пробил неотразимо. После этого хорошие моменты упустили сам Сергеев, а также Родригао и Чистяков. Остальные голы были припасены на вторую половину встречи.

Семак в перерыве целиком обновил состав, в том числе выпустив Малкома. Бразилец был заметен и даже не боялся вступал в отбор — это можно считать косвенным признаком того, что один из лучших бомбардиров РПЛ пока никуда не собирается. Создал Малком и голевой момент, но не реализовал его.

Забить бразильцу не удалось, зато это сделал другой футболист, от которого все ждали гола. Кассьерра умудрился не совершить ни одного результативного действия за весь матч с «Аль-Биддой», зато в этой встрече удвоил счет в середине второго тайма. А разгромную точку на 90-й минуте поставил 18-летний талант Данила Козлов — для него это первый гол за главную команду «Зенита».

На этом сбор сине-бело-голубых в Катаре завершен — следующие тренировки пройдут уже в феврале в ОАЭ. Интересно, каким будет состав «Зенита»?