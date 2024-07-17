«После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Интервью «СЭ» дал главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

Не вывел Казахстан на Евро. Если бы еще и с «Ахматом» вылетел...

— Какую пищу для размышлений дал вам контрольный матч с ЦСКА (2:2)?

— Довольно-таки неплохой матч в нашем исполнении. Специально мы команду к этому спаррингу не подводили. За день до встречи дали подопечным весьма приличную нагрузку, чтобы закрыть тот объем работы, который был намечен. Поставили точку. Сейчас уже будем непосредственно готовиться к первому туру. Против ЦСКА посмотрели, поняли для себя, какой игрок на какой позиции выглядит оптимальнее.

— Как бы оценили весенний отрезок своей работы во главе «Ахмата»?

— Думаю, тренер никогда не может быть довольным. Нас всегда что-то гложет изнутри, мы находимся в каком-то постоянном поиске. При этом главную задачу выполнили. Команда не покинула РПЛ. Если бы мне это не удалось сделать, получил бы серьезный удар по самолюбию. Ведь совсем недавно я и Казахстан не смог вывести на Евро. А тут еще и со своим родным клубом вылетел бы... Поэтому, конечно, не должен был допустить такого! Двигаемся дальше. Теперь нужно подготовить «Ахмат» к новому сезону. Для меня это большой вызов! Серьезная проверка на прочность.

— Самый качественный матч вашей команды весной?

— С «Пари НН» (5:1), пожалуй, многое получилось. Думаю, хорошо сыграли с «Краснодаром» (1:0). Считаю, подопечные в целом выполнили план на эту встречу. Наверное, вот эти две игры я и выделю. Хотя нельзя не упомянуть и победу над ЦСКА (2:1). После двух поражений кряду она была нам очень нужна с психологической точки зрения. Да и в плане структуры игры в поединке с армейцами мы начали уже нащупывать оптимальные сочетания.

Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

По-человечески хотелось, чтобы Галицкий завоевал трофей

— После сезона поняли, что, победив «Краснодар», возможно, лишили «быков» золотых очков?

— Да, к сожалению, такие мысли меня тоже посещали. После победы над ЦСКА сказал футболистам: «Ребята, самый сложный для нас матч будет сейчас против «Сочи» («Ахмат победил — 1:0. — Прим. «СЭ»). Предстоит вязкая игра. Но если одержим победу, увидите: нас должно будет прорвать в игре с Нижним (5:1). А дальше наступит самое интересное. Мы еще поедем в Краснодар (1:0) и сделаем «Зенит» чемпионом».

— Ничего себе!

— Да. Не знаю почему, но я произнес эту фразу. И она оказалась пророческой.

— А почему вы сейчас сказали: «К сожалению, такие мысли меня посещали»?

— Я не имею ничего против Питера, «Зенита». Но, думаю, для РПЛ было бы хорошо, если бы в минувшем сезоне сменился чемпион. Тем более интрига сохранялась до последнего тура. Сергей Галицкий вложил в «Краснодар» средства и душу, очень многое сделал для клуба. И мне по-человечески хотелось, чтобы он наконец-то взял титул. Как говорится, за все эти годы получил бы свой дивиденд. Но...

Серия из пяти побед

— Ваша первая мысль после финального свистка игры с «Балтикой» (1:7)?

— Никакой паники у меня не было. Я уже в конце первого тайма сказал помощникам: с этой игрой все ясно, надо просто перетерпеть произошедшее и готовиться к следующему туру. Попросил ассистентов уже в перерыве игры с калининградцами начать готовиться к поединку с ЦСКА. Поэтому сохранял спокойствие. Понимал, что это не наш день, что у соперника все залетело. Начал во втором тайме менять и систему, и некоторых футболистов, чтобы уже наиграть сочетания к ЦСКА. Как говорится, проигран бой, но не сражение.

— Против «Балтики» вы сыграли в четыре защитника. В следующих семи встречах «Ахмат» уже действовали по системе с тремя центральными.

— В принципе, уже во втором тайме матча с «Балтикой» перешел на схему с тремя центральными. Не думаю, что причина последующих пяти побед подряд только в новой системе. Хотя и в ней, пожалуй, тоже. Поменяли некоторые моменты в тренировочном процессе. Наверное, свою роль сыграли и нагрузки, которые мы предложили подопечным. Я-то считал, что мы их мягко нагружаем. Но видите, как организм ребят отреагировал во встрече с «Балтикой»...

— Главный секрет серии из пяти побед подряд?

— Какой-то одной причины нет. Удалось создать единый коллектив, сформировать правильный микроклимат в раздевалке. Люди объединились вокруг идеи тренерского штаба. Может быть, это прозвучит шаблонно, но коллективизм всегда даст тебе определенный результат. Нужно, чтобы все смотрели в одном направлении. Если ребята верят в твои принципы, работают на эмоциональном порыве, это рано или поздно окупится. Я точно не горжусь этой серией. Не гонюсь за регалиями. Если на меня возложена ответственность, то стараюсь сделать все от себя возможное, чтобы оправдать доверие людей. А когда ты требователен к себе, то такие же требования предъявляешь и к своим футболистам. Доволен тем, что не вписал свое имя в историю «Ахмата» как тренер, при котором команда вылетела в первый дивизион. А пять побед... Если бы выиграли меньше матчей, но остались бы в РПЛ, я тоже был бы удовлетворен (улыбается).

Мохамед Конате. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конате и Тимофеев — две ощутимые потери

— «Ахмат» пока не так активен на трансферном рынке. Это на вас давит?

— Да, у нас есть определенные проблемы с составом. Но я бы не сказал, что это все на меня давит. Не зацикливаюсь на ситуации. Просто знаю, что руководство клуба работает над трансферами, над усилением «Ахмата». Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время объявим новичков. А если буду сидеть и горевать из-за того, что кто-то к нам не приходит... Зачем? В моем распоряжении уже есть набор качественных исполнителей. И этот ресурс я должен использовать по максимуму! Качественно подготовить команду к чемпионату. Считаю, подходим к сезону в неплохой форме.

— Но новичков-то почти нет...

— Конечно, если в ближайшее время не будет пополнения, не следует исключать срывов в плане результатов. К этому нужно быть готовым. Я и руководству клуба о такой перспективе тоже сказал. Надеюсь, все будет хорошо и мы пополнимся качественными игроками.

— Конате было нереально удержать?

— Я с ним разговаривал. Он хотел сменить обстановку, чемпионат. По-человечески я его понял.

— Но где он в итоге окажется?

— Мне кажется, Конате не испытывает проблем с предложениями. Видимо, выбирает оптимальный вариант.

— Тимофеев перешел в «Локомотив». Потеря?

— Да. Конате и Тимофеев — две ощутимые потери. Хотел сохранить обоих в клубе, но... У парней подошли к концу их контракты с «Ахматом». Артем получил более выгодное финансовое предложение, решил его принять. Тут точно нет ничего зазорного. И Тимофеев, и Конате — профессионалы, все силы отдали «Ахмату». По самоотдаче к ним вообще никаких вопросов нет. Было бы неправильно с нашей стороны их удерживать. Считаю, что, если игрок нацелился уйти, его лучше отпустить. В команде должны быть только мотивированные футболисты.

Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хотел, чтобы Семенов остался, но после его реакции на некоторые тренерские решения...

— Почему расстались с Семеновым, который за последние годы стал уже неким символом «Ахмата»?

— Неоднозначная история. Лично я хотел, чтобы Семенов переподписал контракт с «Ахматом». Но его реакция на какие-то мои тренерские решения свела к нулю шансы Андрея остаться в команде. Поэтому посчитали, что лучшим для всех сторон выходом из ситуации будет расставание.

— Почему при вас Олейников перестал проходить в состав?

— Когда я только возглавил команду, в первых турах он играл у меня. Но мы потерпели поражение от «Локомотива» и «Балтики». И конечно, как тренеру мне надо было что-то менять. Сделали ставку на других исполнителей — пришел результат. Естественно, что из-за этого Иван выпал из основы. Но Олейников остался в обойме. Выходил на замену, а против «Пари НН» появился в стартовом составе. В общем, Ваня с нами, я на него очень сильно рассчитываю. Считаю его одаренным футболистом. Однако конкуренцию никто не отменял. И ему, и остальным нужно проявлять больше рвения, чтобы чаще играть.

— Какой «потолок» у Садулаева?

— Потолок... Пока бьются наши сердца, мы должны двигаться только вперед и очень требовательно к себе относиться. Видно, что у Лечи очень большой потенциал. А дальше все зависит от него самого. От его голода до побед, от его желания развиваться. Ему еще есть куда расти.

— Что нужно сделать Агаларову, чтобы вернуться на тот уровень, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Или то достижение — вспышка и сейчас Гамид играет примерно в свою реальную силу?

— Просто так футболист не может забить 15 мячей за сезон — больше всех в лиге. То достижение Гамида не случайность. В «Уфе» игра шла на него, так была выстроена система. У нас немного не так. У меня другие требования к нападающему. Агаларов выполняет много черновой работы. Я и ему лично сказал, и в прессе готов повторить: очень доволен его отношением к тренировкам. Он действительно мотивирован, хочет себя проявить. А голы к нему еще придут. Просто надо учитывать, что Агаларову приходится не только быть все время в створе чужих ворот, но и выполнять тактические элементы, перекрывать определенные зоны. Так что после черновой работы ему не всегда хватает свежести для завершения атак. Но повторюсь: у меня к нему нет никаких вопросов по его настрою и самоотдаче. Все предельно профессионально.

Магомед Адиев. Фото ФК «Ахмат»

Захотелось сыграть с «Зенитом» в открытый футбол. Получил хороший урок

— Нельзя не спросить вас про матч с «Зенитом» (1:5). Что произошло с вашей командой?

— После серии побед из пяти игр и решения задачи остаться в РПЛ ребятам, думаю, уже не хватило мотивации. Как ни крути, в таких ситуациях наступает определенная расслабленность. Я же не смог найти нужные слова для футболистов. Ну и тренерские тактические решения тоже не сработали.

— Какие именно?

— Понимал, что после пяти побед на стадион придет много болельщиков. Люди в нас поверили. Когда уже ничего над нами не довлело, мне захотелось сыграть против «Зенита» в более открытый футбол. Однако мы оголили зоны, гости начали получать мячи за спинами наших защитников, использовали свои моменты. Что ж, это поражение тоже станет для меня хорошим уроком. На сегодняшний день наша команда должна играть против Питера все-таки в другой футбол, чтобы добиваться результата.

— Шелия не попал даже в заявку.

— Да. Он предыдущие игры провел на уколах. Поэтому в последних двух турах уже принять участия не смог. Мы его освободили.

— Как реагировали на комментарии людей в интернете, что «Ахмат» вообще не особо хотел сопротивляться «Зениту» и просто обозначал борьбу в той встрече?

— Стараюсь такие вещи не читать и никак на них не реагировать. Это подход болельщиков. Это эмоции. Когда мы обыграли в Самаре «Крылья», тоже писали, что волжане нам чуть ли не отдали этот матч... Людям же всего не объяснишь. Некоторые все время ищут какой-то негатив, подвох.

Тренеры не должны обращать на это внимание. Всегда себе говорю: при поражениях не следует себя закапывать, а при победах не нужно возвышаться над другими. Должен быть баланс, когда специалист сухо и трезво оценивает те или иные ситуации, а не поддается эмоциям. Значение имеет только результат. Только по нему меня и будут оценивать.

Станислав Черчесов (третий слева) посетил тренировку «Ахмата». Фото ФК «Ахмат»

Если Черчесов выведет Казахстан на большой турнир, приглашу его в ресторан

— Тяжело было покинуть пост главного тренера сборной Казахстана?

— Одно из самых сложных решений в моей тренерской карьере. Меня в Казахстане все устраивало. Добились там определенных успехов, продвинулись вперед. Хотелось развиваться дальше. Люди относились ко мне там с большим уважением, но поступило предложение от «Ахмата». Долго размышлял, принял его. Решил, что так будет лучше для всех.

— А у вас не было ощущения, что со сборной Казахстана вы добились максимума и выше уже не прыгнуть?

— Конечно. Ты всегда соизмеряешь свои возможности и потенциал игроков, которые попадают в твое распоряжение. Но самое главное — мотивация. Если ты сам себе говоришь: «Я это сделаю», то берешься за это дело и выжимаешь из себя максимум.

— Но сейчас вы выбрали «Ахмат».

— Весной поработал в РПЛ, почувствовал вкус этого турнира. Захотелось поработать еще, посостязаться с большими тренерами и футболистами. У нас очень непростой чемпионат. Ну и глава республики проявил ко мне интерес, сказал, что мне надо приехать и поработать у себя на родине.

— Когда смотрели Евро, не думали, что могли бы «пошуметь» на турнире не хуже Грузии?

— Не скрою, не особо пристально смотрел за турниром. Не так много игр видел.

— Почему?

— У меня все равно присутствует некоторая недосказанность, связанная с Евро. Имею в виду непопадание на турнир в Германию сборной Казахстана... Но игры Дании и Словении — наших соперников по отборочной группе — видел. Увы, нам совсем немного не хватило, чтобы выйти на чемпионат Европы напрямую. Все было довольно близко. Могли победить словенцев в очном поединке. Но... Эта рана пока полностью не затянулась. Понимаю, что, возможно, больше таких шансов в моей тренерской карьере не будет. От этого немного грустно...

— После себя вы порекомендовали на пост главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Он вас уже как-то отблагодарил?

— (Смеется.) Желаю Станиславу Саламовичу развить тот успех, который был у нашей команды. Надеюсь, у него все получится и он выведет Казахстан на большой турнир. Если он это сделает, я его обязательно приглашу в ресторан на ужин!