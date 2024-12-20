Розовая кофта, штаны с сеткой и тапки D&G. Глушенков появился на пляже в отпуске в женской одежде

Не по собственной воле.

Полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова засняли в отпуске на Мальдивах в женской одежде. В видео, опубликованном в соцсетях его девушки Анны Нечаевой, игрок идет по пляжу в обтягивающей розовой кофте, штанах с сеткой на бедрах и тапочках D&G (стоят около 20 тысяч рублей). Футбольная общественность удивилась и даже немного насторожилась, но спокойно: этому есть объяснение.

Проиграл в карты

По информации Telegram-канала Baza, вместе с Глушенковым отпуск проводит еще один игрок «Зенита» — Юрий Горшков. Они сразились в карточную игру UNO, и Максим проиграл желание. Именно поэтому он отправился на прогулку в одежде своей девушки. Нечаева также написала об этом в своих соцсетях.

«Сколько было смешных моментов в этом отпуске, парочку успела запечатлеть. Проиграли в UNO и выполняли желания, пытались снять милый тренд, бесились с Соней, приручили попугая», — сообщила Анна.

Надо сказать, что Нечаева активно ведет свои соцсети. Ранее, во время одного из стримов своей девушки, Глушенков резко ответил подписчикам: «Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». А потом во время матча на Суперкубок, празднуя гол в ворота «Краснодара» (4:2), показал трибунам «клоунский нос».

Видео с Максимом стало одной из самых обсуждаемых тем дня в российском футболе. Похожая ситуация была совсем недавно, когда в скандал угодил Рикарду Мангаш.

Еще одно видео

В летнее трансферное окно в РПЛ разгорелся скандал с участием теперь уже защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. Его переход был под угрозой срыва из-за эпатажного ролика, на котором португалец засветился в нестандартном образе.

На видео, опубликованном в соцсетях Кайлир Сантуш, девушки Мангаша, футболист был одет в женское платье, накрашен и держал в руках сумочку. Подпись к посту гласила: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд».

Шуточный ролик вызвал бурю негативных эмоций в российских соцсетях. Сначала на Мангаша накинулись футбольные болельщики, обвинившие португальца в нетрадиционной сексуальной ориентации и пропаганде ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено). А затем к ним подключились общественники, которые потребовали проверить Рикарду на предмет нарушения закона.

К счастью для «Спартака» и самого защитника, все закончилось хорошо. Он перебрался в Москву и сыграл 13 матчей за красно-белых во всех турнирах до зимней паузы, отметившись одним голом.