Идеальный новичок сине-бело-голубых: пять голов в трех официальных матчах!

Сезон в РПЛ стартовал так, что создается впечатление — после непредсказуемой карусели прошлого чемпионата (особенно первой его части) все вернулось на свои места. «Зенит» во главе турнирной таблицы, восемь забитых мячей, ноль пропущенных, два смятых соперника. Важно, что питерцы не просто побеждают, а делают это уверенно и ярко. И причина этого — не только в целом мощный состав, но и новый герой, раскрасивший атаку в сочные цвета.

Трансфер Глушенкова сейчас претендует на самую удачную сделку года в РПЛ. Да, Максим провел качественную последнюю кампанию в «Локомотиве». 20 результативных передач — лучший показатель в мире за прошлый сезон. Столько же набрал Пуэртас из бельгийского «Юниона», но у него на 10 матчей больше. И все равно впечатляет, как Глушенков дебютировал в «Зените» этим летом.

Ладно, такое бывает — качественный футболист попал в лучшую команду страны и засверкал. Но интереснее другой момент — Максим раскрылся в совсем другой роли, бомбардирской. Забив пять голов в трех первых матчах, Глушенков заставил говорить о себе как о главном кандидате на победу в гонке снайперов. А еще стал третьим футболистом в XXI веке, поразившим ворота соперника в первых двух матчах в составе сине-бело-голубых (ранее такое удавалось лишь Фатиху Текке и Азмуну). При этом в прошлом сезоне Максим сумел отличиться всего восемь раз, а в нынешнем не записал на свой счет ни одного голевого паса.

Атакующие показатели Глушенкова в сезонах-2023/24 и 2024/25. Фото Understat.com

В двух встречах РПЛ новичок «Зенита» сделал всего одну ключевую передачу. Но это не говорит о том, что он забыл все остальные свои функции помимо отправления мячей в сетку. Глушенков и против «Краснодара», и против «Крыльев» перемещался на позицию «восьмерки», беря на себя роль Клаудиньо. Воспитанник «Чертанова» так же, как и выступая за «Локо», ищет партнеров передачами из глубины, участвует в комбинациях, и нет сомнений — с голевыми пасами скоро тоже все будет в порядке. Максим все еще тотальный игрок нападения, способный исполнить любую роль как в центре, так и на флангах или в оттяжке.

Номинально в «Зените» новичок выходит слева, но на деле перемещается по всему фронту атаки и использует свое отличное чувство свободного пространства. В игре с «Крыльями» в моменте с первым голом он идеально поймал момент, когда оборона самарцев выдвинулась вперед, и моментально получил пас от Вендела.

Максим Глушенков, Вендел и Вячеслав Караваев. Фото ФК «Зенит»

К слову, у бразильца сразу сложилась феноменальная связка с Глушенковым. Вендел оформил пять голевых на Максима за три официальных матча. Про гол «Крыльям» уже сказано, еще были два прострела на дальнюю штангу и две разрезающие передачи во встрече за Суперкубок.

«Дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте, — объясняет Вендел. — Думаю, он счастлив — и я счастлив, пусть так будет весь сезон! Честно — не ожидал такого! Главное, чтобы мы сохранили это взаимодействие до самого финиша».

Если бразильский полузащитник задержится в РПЛ хотя бы еще на сезон, то их связка с Глушенковым способна на корню убить интригу в чемпионской гонке. Спады не исключены и у того, и у другого, но одно можно сказать наверняка — сейчас у «Зенита» в составе, пожалуй, два лучших универсала в центре поля и атаке во всей лиге.