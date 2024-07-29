Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Глушенков — главное оружие «Зенита» в чемпионской гонке. Их связка с Венделом завораживает

Глушенков забил пять голов в трех официальных матчах
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист «Зенита» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен
Идеальный новичок сине-бело-голубых: пять голов в трех официальных матчах!

Сезон в РПЛ стартовал так, что создается впечатление — после непредсказуемой карусели прошлого чемпионата (особенно первой его части) все вернулось на свои места. «Зенит» во главе турнирной таблицы, восемь забитых мячей, ноль пропущенных, два смятых соперника. Важно, что питерцы не просто побеждают, а делают это уверенно и ярко. И причина этого — не только в целом мощный состав, но и новый герой, раскрасивший атаку в сочные цвета.

Трансфер Глушенкова сейчас претендует на самую удачную сделку года в РПЛ. Да, Максим провел качественную последнюю кампанию в «Локомотиве». 20 результативных передач — лучший показатель в мире за прошлый сезон. Столько же набрал Пуэртас из бельгийского «Юниона», но у него на 10 матчей больше. И все равно впечатляет, как Глушенков дебютировал в «Зените» этим летом.

Матиас Перес, Максим Глушенков, Эмирджан Гюрлюк. Лучшие игроки 1-го тура РПЛ: покорители «Спартака» из «Оренбурга» и великолепный Глушенков

Ладно, такое бывает — качественный футболист попал в лучшую команду страны и засверкал. Но интереснее другой момент — Максим раскрылся в совсем другой роли, бомбардирской. Забив пять голов в трех первых матчах, Глушенков заставил говорить о себе как о главном кандидате на победу в гонке снайперов. А еще стал третьим футболистом в XXI веке, поразившим ворота соперника в первых двух матчах в составе сине-бело-голубых (ранее такое удавалось лишь Фатиху Текке и Азмуну). При этом в прошлом сезоне Максим сумел отличиться всего восемь раз, а в нынешнем не записал на свой счет ни одного голевого паса.

Атакующие показатели Глушенкова в сезонах-2023/24 и 2024/25.
Фото Understat.com

В двух встречах РПЛ новичок «Зенита» сделал всего одну ключевую передачу. Но это не говорит о том, что он забыл все остальные свои функции помимо отправления мячей в сетку. Глушенков и против «Краснодара», и против «Крыльев» перемещался на позицию «восьмерки», беря на себя роль Клаудиньо. Воспитанник «Чертанова» так же, как и выступая за «Локо», ищет партнеров передачами из глубины, участвует в комбинациях, и нет сомнений — с голевыми пасами скоро тоже все будет в порядке. Максим все еще тотальный игрок нападения, способный исполнить любую роль как в центре, так и на флангах или в оттяжке.

Максим Глушенков и&nbsp;Никита Кривцов в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Ну какой Соболев в «Зените» по такой игре?! Глушенков разнообразнее Малкома». Орлов — о Суперкубке

Номинально в «Зените» новичок выходит слева, но на деле перемещается по всему фронту атаки и использует свое отличное чувство свободного пространства. В игре с «Крыльями» в моменте с первым голом он идеально поймал момент, когда оборона самарцев выдвинулась вперед, и моментально получил пас от Вендела.

Максим Глушенков, Вендел и Вячеслав Караваев.
Фото ФК «Зенит»

К слову, у бразильца сразу сложилась феноменальная связка с Глушенковым. Вендел оформил пять голевых на Максима за три официальных матча. Про гол «Крыльям» уже сказано, еще были два прострела на дальнюю штангу и две разрезающие передачи во встрече за Суперкубок.

«Дело в том, что Максим отлично двигается и всегда оказывается в нужном месте, — объясняет Вендел. — Думаю, он счастлив — и я счастлив, пусть так будет весь сезон! Честно — не ожидал такого! Главное, чтобы мы сохранили это взаимодействие до самого финиша».

Если бразильский полузащитник задержится в РПЛ хотя бы еще на сезон, то их связка с Глушенковым способна на корню убить интригу в чемпионской гонке. Спады не исключены и у того, и у другого, но одно можно сказать наверняка — сейчас у «Зенита» в составе, пожалуй, два лучших универсала в центре поля и атаке во всей лиге.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
26
30
Читайте также
Волейболиста-педофила освистали на Олимпиаде
Байлз получила травму и рискует сняться с Олимпиады
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Козлов — об Аршавине: «Футболист из него интереснее, чем эксперт»
Мирзов считает, что Заболотный не фолил в моменте с отмененным голом Веры
Мирзов — об игре против «Спартака»: «После двух пропущенных мячей уже было тяжело что-то сделать»
«Краснодар» — «Динамо» Мх: в ворота «быков» не назначен пенальти. Почему этот момент не показали крупным планом?
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Мусаев – о ничьей «Краснодара»: «Моя ошибка – я выбрал неправильных футболистов и не настроил команду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Ничейный путь «Краснодара». «Быки» — без побед, новички из Махачкалы пока не проигрывают в РПЛ