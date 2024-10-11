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Сегодня, 16:30

«Пивка после игры — классика. Смысл пить колу, если можно пиво?» Глушенков раздал огня

Глушенков признался, что может выпить литр пива после матча
Артемий Кутейников
Корреспондент
Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Максим снова дал ядерное интервью.

Максим Глушенков дал интервью «СБГ Шоу». Атакующий полузащитник «Зенита» рассказал о возможности перехода в «Спартак», о цели уехать в европейские клубы и о том, что может выпить пива после игр.

О переходе в Европу

«Не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон, а после сезона уже будем об этом разговаривать. Пока прогресс есть, если он дальше будет, это, конечно, только от меня зависит, будем смотреть. В любом же случае есть примеры, вот Сафонов уехал в «ПСЖ». Не знаю (про интерес «Жироны». — Прим. «СЭ»). Так же прочитал. Может же быть, что это, как и «Лестер». Сезон выдали и потом в сегунду. Так что надо смотреть. Как сказал Нобель, там City Football Group. Если «Барселона» предложит в два раза меньше, то я, наверное, согласился бы».

О пиве после матчей

«Да, конечно. Пивка. Почему нет? После игры — это же вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если можно пиво?»

При этом футболист поделился, что не успел выпить шампанского в раздевалке «Зенита» после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). «После Суперкубка я не успел (выпить. — Прим. «СЭ»), пошел допинг-тест сдавать. Даже кубок не потрогал. Сидишь, воду пьешь. Я над ними (допинг-офицерами. — Прим. «СЭ») прикалывался: дайте пива, я вам быстрее».

Футболист Максим Глушенков после гола в ворота «Краснодара»
Максим Глушенков после гола в ворота «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О переходе в «Зенит»

«Во-первых, возможность поиграть с игроками такого уровня. Титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Конечно, важно (стать чемпионом России. — Прим. «СЭ»), а для чего тогда в футбол вообще играть? Просто играть в футбол, ради чего? Ради титулов же. «Зенит» — позор российского футбола? Но «позор российского футбола» шесть лет подряд становится чемпионом. Кто тогда ниже находится?»

О том, что смотрит вместо футбола

«Редко (смотрю футбол. — Прим. «СЭ»). В жизни хватает, зачем его смотреть. Какие-то важные матчи только смотрю. Что мне, заняться больше нечем. Я лучше сериал посмотрю, например, сейчас смотрю «Бедные смеются, богатые плачут» — на «ТНТ» вышел, прикольный. А так мне нравятся детективы. Из последних прикольные сериалы были «Смычок», «Кошка», «Жизнь по вызову». Блогеров разных смотрю».

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О гипотетическом возвращении в «Спартак»

«Я же сказал, что не пойду. За 5 миллионов евро? Нет. Да хоть за 50 миллионов не пойду!» В этом же интервью Глушенков поделился, что его отец болеет за «Спартак», но он не был против перехода Максима в «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков

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