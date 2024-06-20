Интервью легенды железнодорожников.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не понимает ситуации, при которой атакующий полузащитник железнодорожников Максим Глушенков в ближайшее время станет игроком «Зенита».

— Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

— Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.

— Жемалетдинов — серьезная потеря для «Локо»?

— И Рифат, и Антон Миранчук, если уйдет... Наверное, надо как-то договариваться с такими футболистами, как-то решать эти вопросы, если хочешь бороться за чемпионство.

— В общем, вам тревожно за железнодорожников?

— Нет, больше не хочется развивать эту тему. Просто ответил вам на вопрос про Глушенкова. Как-то так.

Максим Глушенков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?

— Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома. Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель.

— Если позволите, два вопроса про Евро-2024. Кто из команд впечатлил?

— Турнир только набирает обороты. Пока понравилась Германия. Сегодня еще посмотрим матч Испании и Италии. Немцы выступают дома, играют в удовольствие. Видно, что они четко выполняют установку тренера Нагельсманна. Много коротких передач, сразу после потерь мяча вступают в прессинг. Бросается в глаза, что команда хорошо готова к турниру.

— Кто разочаровал?

— Не готов пока рассуждать в таком ключе. Просто нужно объективно смотреть на вещи. Разные подборы исполнителей, разные команды. Ясно, что выделяются Германия, Франция, Италия, Испания. А остальные играют слабее в силу своих возможностей. Cлишком возрастная Хорватия? Рано делать выводы. Впереди еще один тур группового турнира. У тех же немцев есть довольно опытные футболисты. Разве они плохо играют? Вообще, мне понравился анализ Гаджи Гаджиева. Если есть возможность — почитайте. Замечательная аналитика. Ни убавить, ни прибавить.