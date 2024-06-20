Лучший ассистент РПЛ в Питере надолго.

Один из главных сюжетов трансферного окна завершился — лучший ассистент прошлого сезона, 24-летний полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков все-таки перешел в «Зенит». Об этом клуб объявил официально.

Информация о том, что Глушенков может перейти в команду Семака, появилась в конце прошлого сезона. Тогда же стала известна и ориентировочная цена: по данным инсайдера Ивана Карпова, отступные полузащитника составляли 6 миллионов евро.

Примерно эту сумму Глушенков в итоге принес «Локомотиву»: по информации того же инсайдера, «Зенит» заплатит железнодорожникам 600 миллионов рублей. Еще в 400 миллионов обойдутся подъемные и выплаты агентам.

Сам футболист получил контракт на четыре года с возможностью продления еще на сезон. По соглашению Глушенков будет получать 240 миллионов рублей в год, дополнительно 50 миллионов составят бонусы за чемпионство.

Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотив» не хотел расставаться с футболистом — москвичи делали Глушенкову предложение об увеличении зарплаты и отступных. По некоторым данным, по новому контракту Максим мог зарабатывать в «Локомотиве» 120 миллионов рублей за сезон. Однако футболист отклонил предложение.

Трансфер Глушенкова разочаровал экс-тренера «Локомотива» легендарного Юрия Семина: «Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?»

Примечательно, что Глушенков станет всего вторым футболистом в истории РПЛ, поигравшим за «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Первым был Артем Дзюба.

Большая закупка «Зенита» с акцентом на российский рынок продолжается. Неделю назад был официально представлен вратарь Евгений Латышонок, теперь — Глушенков. На очереди, судя по всему, Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Сергей Волков из «Краснодара».