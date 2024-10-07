Глушенков выбыл на четыре недели! Это уже второе повреждение за два месяца

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Максим Глушенков пропустит почти месяц из-за травмы. О характере повреждения 25-летнего полузащитника в понедельник, 7 октября, сообщили в пресс-службе «Зенита».
«По результатам обследования у игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Предварительный срок восстановления составит около четырех недель. Сине-бело-голубые желают Максиму скорейшего возвращения на футбольное поле!» — сказано в заявлении клуба.
Глушенков получил повреждение по ходу матча группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (5:1) в начале октября. Полузащитник заменил Александра Ерохина на 65-й минуте, но уже на 71-й упал на газон, держась за заднюю поверхность бедра. Вскоре Максим покинул поле.
Изначально в «Зените» не спешили оглашать ни характер травмы, ни сроки восстановления. «Это врачебная тайна, не подлежащая разглашению», — заявлял председатель совета директоров Александр Медведев.
Однако теперь все детали известны. Судя по всему, Глушенков пропустит как минимум четыре матча — товарищеский с «Войводиной», кубковый с «Факелом», а также две игры в рамках чемпионата: с «Акроном» и «Локомотивом». Впрочем, на встречу с бывшим клубом Максим может успеть, если восстановление пойдет хорошо.
Для Глушенкова травма стала уже второй за два месяца. Ранее в матче пятого тура РПЛ с «Химками» (1:1) в середине августа полузащитник сломал кисть и пропустил пять матчей. После этого Максим играл в специальной повязке.
Травмы, естественно, плохо сказываются на качестве игры Глушенкова. После перелома он провел три встречи, но не отметился полезными действиями. Это печально, ведь в начале сезона Максим был лучшим игроком РПЛ.
Так, уже в матче за Суперкубок (дебют за «Зенит») россиянин оформил дубль. А в чемпионате Глушенков выдал результативную серию, в первых четырех турах забив семь мячей и отдав одну голевую передачу. В том числе на счету Максима есть хет-трик в ворота «Ростова».
В середине сентября Transfermarkt отметил выдающееся выступление Глушенкова и увеличил рыночную стоимость футболиста с 11 до 16 миллионов евро. Однако с того момента Максим молчит — и теперь опять лечится.